A Google leggyilkosabb interjúkérdése: te el tudnál menekülni a zombik elől?

Te mit tennél, ha egy függőhídon kéne átkelned, miközben egy csapat zombi liheg a nyakadba? Összesen 17 perced van a menekülésre. Neked sikerül megoldanod a logikai tesztet?
Miért jó ez a logikai teszt?
- Fejleszti a logikai és matematikai készségedet.
- Hasznos tippeket ad zombiapokalipszis esetére.
- Segítséget nyújt, ha valaha pályáznál a Google-höz.
- Dicsekedhetsz vele a barátnőidnak, hogy meg tudtad oldani.
A Google-nál dolgozni sokak szerint a karrier csúcsát jelenti. A szemükben a keresőóriás egyfajta modernkori Eldorádó, ahol a babzsákfotelek és az ingyen latte mögött a világ legélesebb elméi vívják mindennapi csatáikat. De a bejutás nem egy egyszerű: a techóriás HR-osztálya híres arról, hogy olyan logikai aknamezőkre csalja a jelölteket, ahol az átlagos elmék azonnal elvéreznek. Leginkább arra kíváncsiak, hogy mi történik a fejedben, amikor stressz alatt kell döntéseket hoznod.
Íme a Google-féle zombis logikai teszt, amint a legtöbben elbuknak
Képzeld csak magad egy zombifilmbe! Éjszaka van, a hátad mögött már hörögnek, előtted egy függőhíd, ami alatt a nagy semmi tátong. Négyen vagytok, és csak egy árva zseblámpátok van. Minő horror!
A csapat az alábbi emberekből áll:
- Anna egy igazi sprinter, 1 perc alatt átér.
- Béla már kicsit kényelmesebb, neki 2 perc kell.
- Cecil kicsit testesebb, ő 5 perc alatt cammog át.
- Daniella pedig... nos, neki remeg a térde a félelemtől, szóval valószínűleg a lába elé néz minden lépésnél, így ő 10 perc alatt teszi meg a távot.
A híd azonban nem bír el mindenkit: egyszerre csak ketten mehetnek át rajta, és lámpa nélkül elindulni öngyilkosság. Ha ketten mentek, a lassabb tempója diktál. Viszont, ha nem értek át 17 perc alatt, az agyatok a zombik vacsorája lesz.
A hiba, amit a legtöbben elkövetnek
A legtöbben rögtön rávágják: „Küldjük mindig a leggyorsabbat (Annát), ő majd ingázik a lámpával, mint egy pincér a teraszon!” Elsőre logikusnak tűnik, ugye? De számoljunk csak: 10+1+5+1+2 az 19 perc. Hoppá... A hiba ott van, hogy a két leglassabb embert külön küldted át, és ezzel pedig elvesztegetted az időt.
A megoldás:
Ahhoz, hogy kijuss ebből a csávából, nem elég gyorsnak lenni. Ide stratégia kell:
- lépés: Anna és Béla elindul (2 perc). Mikor átérnek, Anna (mivel ő a leggyorsabb) megfordul és visszaszalad a lámpával (ekkor 3 percnél járunk).
- lépés: Anna a két leglassabbat, Cecilt és Daniellát küldi át egyszerre, mert így a 10 perces út alatt az Cecil is átér a túloldalra. (Most járunk 13 percnél).
- lépés: A túloldalon már várja őket Béla, aki átveszi a lámpát, és visszaviszi a másik oldalon maradt Annának (15 perc). Végül Anna és Béla karöltve átsétálnak az utolsó két percben. (17 percnél tartunk.)
Így pontosan akkor lépsz le a hídról, amikor az első zombi keze megérinti a korlátot. Végül biztonségosan felgyújthatjátok a hidat és megmenekülhettek a zombiktól.
Nos, neked sikerült stratégiát alkotnod és megoldani a logikai tesztet? Akkor gratulálok, te biztos túlélnél egy zombiapokalipszist (vagy legalábbis a Google állásinterjúját).
Ezek a cikkek is tetszeni fognak: