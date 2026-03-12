A Google leggyilkosabb interjúkérdése: te el tudnál menekülni a zombik elől?

Te mit tennél, ha egy függőhídon kéne átkelned, miközben egy csapat zombi liheg a nyakadba? Összesen 17 perced van a menekülésre. Neked sikerül megoldanod a logikai tesztet?

Mögötted zombik, előtted ez a függőhíd. Hogyan oldod meg a logikai tesztet?

Miért jó ez a logikai teszt? Fejleszti a logikai és matematikai készségedet.

Hasznos tippeket ad zombiapokalipszis esetére.

Segítséget nyújt, ha valaha pályáznál a Google-höz.

Dicsekedhetsz vele a barátnőidnak, hogy meg tudtad oldani.

A Google-nál dolgozni sokak szerint a karrier csúcsát jelenti. A szemükben a keresőóriás egyfajta modernkori Eldorádó, ahol a babzsákfotelek és az ingyen latte mögött a világ legélesebb elméi vívják mindennapi csatáikat. De a bejutás nem egy egyszerű: a techóriás HR-osztálya híres arról, hogy olyan logikai aknamezőkre csalja a jelölteket, ahol az átlagos elmék azonnal elvéreznek. Leginkább arra kíváncsiak, hogy mi történik a fejedben, amikor stressz alatt kell döntéseket hoznod.

Íme a Google-féle zombis logikai teszt, amint a legtöbben elbuknak

Képzeld csak magad egy zombifilmbe! Éjszaka van, a hátad mögött már hörögnek, előtted egy függőhíd, ami alatt a nagy semmi tátong. Négyen vagytok, és csak egy árva zseblámpátok van. Minő horror!

A csapat az alábbi emberekből áll:

Anna egy igazi sprinter, 1 perc alatt átér.

Béla már kicsit kényelmesebb, neki 2 perc kell.

Cecil kicsit testesebb, ő 5 perc alatt cammog át.

Daniella pedig... nos, neki remeg a térde a félelemtől, szóval valószínűleg a lába elé néz minden lépésnél, így ő 10 perc alatt teszi meg a távot.

A híd azonban nem bír el mindenkit: egyszerre csak ketten mehetnek át rajta, és lámpa nélkül elindulni öngyilkosság. Ha ketten mentek, a lassabb tempója diktál. Viszont, ha nem értek át 17 perc alatt, az agyatok a zombik vacsorája lesz.

A hiba, amit a legtöbben elkövetnek

A legtöbben rögtön rávágják: „Küldjük mindig a leggyorsabbat (Annát), ő majd ingázik a lámpával, mint egy pincér a teraszon!” Elsőre logikusnak tűnik, ugye? De számoljunk csak: 10+1+5+1+2 az 19 perc. Hoppá... A hiba ott van, hogy a két leglassabb embert külön küldted át, és ezzel pedig elvesztegetted az időt.