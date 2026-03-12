Minden idők legjobb Oscar-díjas dalai, melyek generációk emlékezetébe égtek bele

A filmtörténet során számos ikonikus dal nyerte már el az aranyszobrot, amelyek közül több azóta a popkultúra részévé vált. Összegyűjtöttünk néhány olyan Oscar-díjas dalt, amelyeket a mai napig mindenki dúdol, ha meghallja.

Oscar-díjas dalok: Bradley Cooper és Lady Gaga a Csillag születik című filmben.

Az Oscar-díjnyertes dalok generációk emlékezetébe égtek bele és a popkultúra részévé váltak.

A betétdalok gyakran a film érzelmi csúcspontját kísérik, erősítve a történet hangulatát és karaktereit.

Sok esetben a dalok önálló slágerré váltak, amelyek a rádióban és a koncerteken is hatalmas népszerűségre tettek szert.

Oscar-díjas dalok, amelyeket ma is mindenki kívülről fúj

Az Oscar-díjat megnyerni mindenkinek különleges, de különösen így van ez, ha igazából „csak vendégszereplő” vagy Hollywoodban, azaz nem színész, rendező vagy más filmes szakember, hanem mondjuk énekes, netán dalszerző. Az alábbi lista azokat a hírességeket veszi sorra, akik teljesítményükkel nemcsak a zenében, hanem a filmvásznon is maradandót alkottak.

Íme a legjobb Oscar-díjas filmzenék!

My Heart Will Go On – Titanic (1997)

A dal a Titanic tragikus szerelmi történetének egyik legerősebb érzelmi pillanatában csendül fel. A ballada Celine Dion előadásában számtalanszor elhangzott a rádiókban is, és az 1998-as Oscar-gálán a legjobb betétdal díját is elnyerte. A szám slágerré vált, és több mint húszmillió példányban kelt el világszerte. Sokak számára a Titanic szinte elképzelhetetlen nélküle.

Let It Go – Jégvarázs (2013)

A Disney animációs filmjének legismertebb dala Elsa karakterének önelfogadásáról szóló pillanatát kíséri. A szám gyorsan a modern animációs filmek egyik legismertebb betétdalává vált. Az Oscar-díj mellett Grammyt is nyert, és számos nyelven feldolgozták. A dal a mai napig a Disney-repertoár egyik legnagyobb slágere.

Shallow – Csillag születik (2018)

Lady Gaga és Bradley Cooper duettje a Csillag születik című film abszolút csúcspontja. A dal a hírnév, a szerelem és az önkifejezés témáit kapcsolja össze egy erőteljes szövegben. 2019-ben elnyerte a legjobb eredeti betétdal Oscar-díját. A szám gyorsan a film egyik legismertebb jelenetévé vált és a slágerlistákon is az élre tört.