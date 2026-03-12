Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szoboszlai Dominik kitett magáért, 50 ezres könyvvel lepte meg Buzsik Borkát: íme a különleges kiadvány

nőnap Buzsik Borka Szoboszlai Dominik ajándék
Life.hu
2026.03.12.
Szoboszlai Dominik romantikus ajándékkal kedveskedett feleségének nőnap alkalmából. A magyar válogatott csapatkapitánya a virág mellé egy igazi különegességet is beszerzett Buzsik Borkának.

Egyik meccsből szédül a másikba Szoboszlai Dominik, a Liverpool középpályása, ám a sűrű program ellenére is szakított időt arra, hogy meglepje feleségét nőnap alkalmából. Bár világszerte vasárnap ünnepelték a lányokat, asszonyokat, Buzsik Borka csak később mutatta meg követőinek, milyen ajándékot kapott férjétől.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka - A focista különleges ajándékkal lepte meg feleségét
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka - A focista különleges ajándékkal lepte meg feleségét nőnap alkalmából
Forrás: Instagram

Az Instagram-sztoriban közzétett fotók alapján Szoboszlai Dominik ezúttal sem fukarkodott. Feleségét egy csokor tulipánnal lepte meg: a virágok között sárga, lila és bordó színűek is voltak. A színeknek szimbolikus jelentése is van: a sárga az örömöt és a boldogságot jelképezi, a lila a tiszteletet és a csodálatot, a bordó pedig a mély, szenvedélyes szerelmet – írja a Borsonline.

Buzsik Borka nőnapi ajándéka: különleges kötetet kapott Szoboszlai Dominiktól

A virágcsokor mellé azonban járt még valami. Buzsik Borka egy különleges könyvet is kapott: Claiborne Swanson Frank Mother and Child című albumát, amelynek ára nagyjából 54.000 forint körül mozog, de van, ahol 90.000-ért árulják.

Buzsik Borka nőnapi ajándéka Szoboszlai Dominiktól
Forrás: Instagram

A Mother and Child egy nagyméretű, elegáns fotóalbum, amely a modern anyaság különböző arcait mutatja be. A kötetben több mint hetven ismert nő szerepel gyermekeivel együtt, portrékon. A szerző, Claiborne Swanson Frank amerikai portréfotós, aki korábban a Vogue és a Harper’s Bazaar számára is dolgozott. A kötetben szerepel például Gisele Bündchen, Serena Williams és Miranda Kerr. A fotók többsége intim hangulatú portré, az alanyok otthonában vagy személyes környezetében készültek a képek, és rövid személyes gondolatok is kísérik őket arról, mit jelent számukra az anyaság. A kötet az úgynevezett „coffee table book” kategóriába tartozik: nagy méretű, igényes kivitelű album, amelyet elsősorban inspirációként és lakásdekorációként is szívesen tartanak otthon.

