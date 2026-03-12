Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 12., csütörtök

Komoly műtét vár a Star Trek legedás színészére: a 94 éves William Shatnert súlyos baleset érte

2026.03.12.
Súlyos lovasbalesete után műtét vár William Shatnerre. A Star Trek egykori kapitánya a napokban beszélt arról, hogy tavaly év végén leesett a lováról, és súlyosan megsérült a válla.

James T. Kirk, a Star Trek legendás kapitánya – aki a hónap végén tölti be a 95. életévét – egy rendezvényen mesélte el az újságíróknak: jelenleg öregnek és fáradtnak érzi magát, ráadásul fájdalmai is vannak”. Ennek oka egy tavalyi baleset: William Shatner leesett a lóról.

William Shatner a Star Trekben - A most 94 éves színészre komoly műtét vár
William Shatner a Star Trekben - A most 94 éves színészre komoly műtét vár
Forrás: AFP

William Shatner lovasbalesetet szenvedett, műtét vár rá

„Olyan lovakat ülök meg, amelyek versenyeken is indulnak. Gyorsan vágtatnak, majd hirtelen, csúszva állnak meg” magyarázta. „A lovammal minden rendben volt, aztán egyszer csak túl gyors lett az egész, és már repültem is.” A színésznek a kaszkadőrként szerzett tapasztalata segített abban, hogy tompítsa az esést, de így sem úszta meg sérülés nélkül.

„Már nem vagyok fiatal kaszkadőr. Próbáltam csökkenteni az ütéseket, de végül a vállammal értem földet. Így súlyosan megsérült” – mondta. A sérülés miatt William Shatnernek műtétre van szüksége. „Valami olyasmi történik, hogy a gömböt a vápa helyére teszik, a vápát pedig máshová, és tíz óra múlva kijössz a műtőből, és már nem fáj semmi” – próbálta saját szavaival elmagyarázni a beavatkozást.

William Shatner idén tölti be 95. életévét
William Shatner idén tölti be 95. életévét
Forrás: Getty Images

Nem ez az első alkalom az utóbbi időben, hogy a hollywoodi legenda egészségi problémákkal kerül a hírekbe. Tavaly szeptemberben arról számoltak be, hogy William Shatner egy rejtélyes rosszullét miatt segítségre szorult. A T.J. Hooker sztárja akkor nem részletezte, mi történt, a TMZ viszont arról írt, hogy vércukorszint-probléma állhatott a háttérben. Shatner később a közösségi médiában reagált a hírekre. „Túlzásba vittem. Köszönöm mindenkinek az aggodalmat, de teljesen jól vagyok” – írta az X-en.

