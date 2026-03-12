Komoly műtét vár a Star Trek legedás színészére: a 94 éves William Shatnert súlyos baleset érte

James T. Kirk, a Star Trek legendás kapitánya – aki a hónap végén tölti be a 95. életévét – egy rendezvényen mesélte el az újságíróknak: jelenleg öregnek és fáradtnak érzi magát, ráadásul fájdalmai is vannak”. Ennek oka egy tavalyi baleset: William Shatner leesett a lóról.

William Shatner a Star Trekben - A most 94 éves színészre komoly műtét vár

Forrás: AFP

William Shatner lovasbalesetet szenvedett, műtét vár rá

„Olyan lovakat ülök meg, amelyek versenyeken is indulnak. Gyorsan vágtatnak, majd hirtelen, csúszva állnak meg” – magyarázta. „A lovammal minden rendben volt, aztán egyszer csak túl gyors lett az egész, és már repültem is.” A színésznek a kaszkadőrként szerzett tapasztalata segített abban, hogy tompítsa az esést, de így sem úszta meg sérülés nélkül.

„Már nem vagyok fiatal kaszkadőr. Próbáltam csökkenteni az ütéseket, de végül a vállammal értem földet. Így súlyosan megsérült” – mondta. A sérülés miatt William Shatnernek műtétre van szüksége. „Valami olyasmi történik, hogy a gömböt a vápa helyére teszik, a vápát pedig máshová, és tíz óra múlva kijössz a műtőből, és már nem fáj semmi” – próbálta saját szavaival elmagyarázni a beavatkozást.

William Shatner idén tölti be 95. életévét

Forrás: Getty Images

Nem ez az első alkalom az utóbbi időben, hogy a hollywoodi legenda egészségi problémákkal kerül a hírekbe. Tavaly szeptemberben arról számoltak be, hogy William Shatner egy rejtélyes rosszullét miatt segítségre szorult. A T.J. Hooker sztárja akkor nem részletezte, mi történt, a TMZ viszont arról írt, hogy vércukorszint-probléma állhatott a háttérben. Shatner később a közösségi médiában reagált a hírekre. „Túlzásba vittem. Köszönöm mindenkinek az aggodalmat, de teljesen jól vagyok” – írta az X-en.

