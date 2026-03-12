Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Felismered az országot a népviselet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Shutterstock - FamVeld
nemzet kvíz népviselet
Bába Dorottya
2026.03.12.
Madarat tolláról, embert ruhájáról? Népviselete alapján azonnal kiderül, honnan származik egy ember – kvízünkben pedig pontosan ez lesz a feladatod!

A néprajzkutatás egyik legkedvesebb része az a megannyi látványos népviselet, melyek egy adott nép folklórjának, életmódjának vizuális megjelenései. Nem véletlen, hogy már tájegységenként is eltér, ki milyen ruhákat hord. Ugyanígy van ez országok esetén is, ahol bizonyos népviseletek később nemzeti viseletté válnak. Kvízünket is ennek alapján állítottuk össze.

Országok népviselete
Népviselet alapján könnyedén megállapítható, hogy milyen nemzethez tartozik az illető.
Forrás: Shutterstock

Népviseletek nyomában: az emberi kultúra ezer arca

Szótári definíciója szerint egy adott tájra, nemzetre jellemző öltözködési stílust jelent a népviselet. Bár a felszínen népmesék messze ringó világa jelenik meg rajtuk, valójában jóval többet mesélnek: az adott embercsoport szokásai, anyagi helyzete, történelmi emlékezete, életmódja, lehetőségei, de még nemzetközi kapcsolatai is visszaköszönnek a ruhákról. 

Erre kiváló példák a magyar népviseletek, elég csak a matyó, rábaközi népviseletek közti különbségre gondolni.

Ha már két tájegység között is nagy különbségek vannak, ez fokozottan igaz országok esetén. Ennek apropóján összeállítottunk egy izgalmas kvízt, ahol pont azt kell megállapítani, hogy melyik országból származik az illető, mindössze népviselete alapján. Mindet bele!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik balti országban viselik ezt a ruhát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik skandináv ország népviseletét látod?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Kalandozzunk délre? Melyik nemzet viselete van a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Hol hordanak ilyen tradicionális viseletet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Hol viselnek ilyen jellegzetes főkötőt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik országban hordanak ilyen népviseletet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik országban hordanak ilyen népviseletet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Aki ezt nem találja ki, szégyellje magát! Hol viselnek kiltet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik Köztes-európai ország viseletét látod?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik ország népviselete van a képen?

Mit tanulhattunk a népviseletekről?

Ez a néprajzi kvíz azért lehetett tanulságos, mert segített megérteni, hogy az egyes népcsoportok tapasztalatai milyen hatással voltak mindennapi életükre, népviseletükre. Nem véletlenül szokás a néprajzot úgy definiálni, mint a történelem alulnézetből.

További érdekes kvízeket is hoztunk neked:

Kvíz: mennyire ismered Magyarország kisebbségi nyelveit?

Magyarország nyelvileg sokkal színesebb, mint hinnéd. A Nemzetközi Anyanyelvi Nap alkalmából felmérheted, mennyire ismered Magyarország kisebbségi nyelveit.

Gyerekdal vagy titkos népi erotika? – 8 kvízkérdés a pajzán múltból

Tudtad, hogy az ártatlan „Bújj, bújj, zöld ág…” nem csupán levelekről dalol? Vajon a többire is rájössz? Töltsd ki a játékos népdalkvízünket!

Kvíz: mennyire emlékszel a magyar népmesékre?

A bíró okos lánya, A hét kecskegida, A kiskakas gyémánt félkrajcárja: gyerekként bizonyára te is imádtad ezeket a népmeséket, de vajon felnőttként is emlékszel még rájuk? Íme a 10 kérdés mesekvíz!

 

