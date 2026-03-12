Felismered az országot a népviselet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

A néprajzkutatás egyik legkedvesebb része az a megannyi látványos népviselet, melyek egy adott nép folklórjának, életmódjának vizuális megjelenései. Nem véletlen, hogy már tájegységenként is eltér, ki milyen ruhákat hord. Ugyanígy van ez országok esetén is, ahol bizonyos népviseletek később nemzeti viseletté válnak. Kvízünket is ennek alapján állítottuk össze.
Népviseletek nyomában: az emberi kultúra ezer arca
Szótári definíciója szerint egy adott tájra, nemzetre jellemző öltözködési stílust jelent a népviselet. Bár a felszínen népmesék messze ringó világa jelenik meg rajtuk, valójában jóval többet mesélnek: az adott embercsoport szokásai, anyagi helyzete, történelmi emlékezete, életmódja, lehetőségei, de még nemzetközi kapcsolatai is visszaköszönnek a ruhákról.
Erre kiváló példák a magyar népviseletek, elég csak a matyó, rábaközi népviseletek közti különbségre gondolni.
Ha már két tájegység között is nagy különbségek vannak, ez fokozottan igaz országok esetén. Ennek apropóján összeállítottunk egy izgalmas kvízt, ahol pont azt kell megállapítani, hogy melyik országból származik az illető, mindössze népviselete alapján. Mindet bele!
1/10 Melyik balti országban viselik ezt a ruhát?
2/10 Melyik skandináv ország népviseletét látod?
3/10 Kalandozzunk délre? Melyik nemzet viselete van a képen?
4/10 Hol hordanak ilyen tradicionális viseletet?
5/10 Hol viselnek ilyen jellegzetes főkötőt?
6/10 Melyik országban hordanak ilyen népviseletet?
7/10 Melyik országban hordanak ilyen népviseletet?
8/10 Aki ezt nem találja ki, szégyellje magát! Hol viselnek kiltet?
9/10 Melyik Köztes-európai ország viseletét látod?
10/10 Melyik ország népviselete van a képen?
Mit tanulhattunk a népviseletekről?
Ez a néprajzi kvíz azért lehetett tanulságos, mert segített megérteni, hogy az egyes népcsoportok tapasztalatai milyen hatással voltak mindennapi életükre, népviseletükre. Nem véletlenül szokás a néprajzot úgy definiálni, mint a történelem alulnézetből.
