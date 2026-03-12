Felismered az országot a népviselet alapján? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

A néprajzkutatás egyik legkedvesebb része az a megannyi látványos népviselet, melyek egy adott nép folklórjának, életmódjának vizuális megjelenései. Nem véletlen, hogy már tájegységenként is eltér, ki milyen ruhákat hord. Ugyanígy van ez országok esetén is, ahol bizonyos népviseletek később nemzeti viseletté válnak. Kvízünket is ennek alapján állítottuk össze.

Népviselet alapján könnyedén megállapítható, hogy milyen nemzethez tartozik az illető.

Forrás: Shutterstock

Népviseletek nyomában: az emberi kultúra ezer arca

Szótári definíciója szerint egy adott tájra, nemzetre jellemző öltözködési stílust jelent a népviselet. Bár a felszínen népmesék messze ringó világa jelenik meg rajtuk, valójában jóval többet mesélnek: az adott embercsoport szokásai, anyagi helyzete, történelmi emlékezete, életmódja, lehetőségei, de még nemzetközi kapcsolatai is visszaköszönnek a ruhákról.

Erre kiváló példák a magyar népviseletek, elég csak a matyó, rábaközi népviseletek közti különbségre gondolni.

Ha már két tájegység között is nagy különbségek vannak, ez fokozottan igaz országok esetén. Ennek apropóján összeállítottunk egy izgalmas kvízt, ahol pont azt kell megállapítani, hogy melyik országból származik az illető, mindössze népviselete alapján. Mindet bele!