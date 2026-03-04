Nem kell ide Kim Kardashian: újra divat a kis mell – Hírességek, akik büszkén vállalják lapos idomaikat

Természetesen mindenki úgy szép, ahogy van. De a tökéletességre törekvés egy ideje úgy követ minket, mintha az a saját árnyékunk lenne. És bizony emiatt sokan kés alá is fekszenek. De mi van, ha újra divatba jönnek a kis mellek?

A kis mellekkel rendelkezőknek is meg lehet villantani is a dekoltázsukat?

Kis mellek a vörös szőnyegen

A 2026-os BAFTA-díjátadón szokás szerint villantak a dekoltázsok. Viszont az egyik leglehengerlőbb és legemlékezetesebb lookot pont egy flat chest villantás nyújtotta. A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone büszkén villantotta meg lapos mellkasát, amitől nemcsak felrobbant az internet, de újra reflektorfénybe is került a ki mell.

És ekkor jön a kérdés, hogy vajon tényleg megéri-e vállalni a mellnagyobbítást csak azért, hogy „tökéletesen” nézzünk ki, miközben kedvenc sztárjaink büszkén vállalják természetes énjüket.

Lapos mellkas párkapcsolatban

A „tökéletes” testet természetesen nemcsak magunkért akarjuk elérni, hanem azért is, hogy imponáljunk a kiszemeltünknek. De mit szólsz ahhoz a kutatáshoz, mely szerint a férfiak jobban szeretik a kis melleket? Jól olvastad! Persze-persze, csábítóak a telt keblek, viszont a legtöbb férfi szerint a kis cicik „jobban kézre állnak”.

Kis mellű nők Hollywoodban

Ezek a hírességek nem takargatják kevésbé formás idomaikat. A telt keblek helyett inkább csak szelíd ívek vagy légies emelkedés található a nőies domborulatok helyén? Egyet se félj! Felejtsd el a lufimellekre való áhítozást, és légy olyan magabiztos, mint ezek a színésznők és énekesnők!

