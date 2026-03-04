Nem kell ide Kim Kardashian: újra divat a kis mell – Hírességek, akik büszkén vállalják lapos idomaikat

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 4., szerda

Getty Images - Joe Maher/BAFTA
Homokóra alkat és domborodó idomok alul-felül – a társadalmunk túl sokáig éltette a Kardashian-effektust. De a szépségideálok egészségtelen elérése és kikényszerítése közepette fel-feltűnnek olyan hírességek is, akik mint lámpások az éjszakában, egy egészségesebb alternatívát mutatnak a nagyérdeműnek. Íme 10 hollywoodi celeb, aki a természetességet hirdetve felvállalta kis melleit.

Természetesen mindenki úgy szép, ahogy van. De a tökéletességre törekvés egy ideje úgy követ minket, mintha az a saját árnyékunk lenne. És bizony emiatt sokan kés alá is fekszenek. De mi van, ha újra divatba jönnek a kis mellek?

A kis mellekkel rendelkezőknek is meg lehet villantani is a dekoltázsukat?
Forrás: Shutterstock

Kis mellek a vörös szőnyegen

A 2026-os BAFTA-díjátadón szokás szerint villantak a dekoltázsok. Viszont az egyik leglehengerlőbb és legemlékezetesebb lookot pont egy flat chest villantás nyújtotta. A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone büszkén villantotta meg lapos mellkasát, amitől nemcsak felrobbant az internet, de újra reflektorfénybe is került a ki mell. 

És ekkor jön a kérdés, hogy vajon tényleg megéri-e vállalni a mellnagyobbítást csak azért, hogy „tökéletesen” nézzünk ki, miközben kedvenc sztárjaink büszkén vállalják természetes énjüket.

Lapos mellkas párkapcsolatban

A „tökéletes” testet természetesen nemcsak magunkért akarjuk elérni, hanem azért is, hogy imponáljunk a kiszemeltünknek. De mit szólsz ahhoz a kutatáshoz, mely szerint a férfiak jobban szeretik a kis melleket? Jól olvastad! Persze-persze, csábítóak a telt keblek, viszont a legtöbb férfi szerint a kis cicik „jobban kézre állnak”.

Kis mellű nők Hollywoodban

Ezek a hírességek nem takargatják kevésbé formás idomaikat. A telt keblek helyett inkább csak szelíd ívek vagy légies emelkedés található a nőies domborulatok helyén? Egyet se félj! Felejtsd el a lufimellekre való áhítozást, és légy olyan magabiztos, mint ezek a színésznők és énekesnők!

Kattints a galériára az ikonikus villantásokért!

Zendaya dekoltázsa
Margot Robbie dekoltázsa
Emma Stone dekoltázsa
Keira Knightley dekoltázsa
Ariana Grande dekoltázsa
Natalie Portman dekoltázsa
Lily Collins dekoltázsa
Florence Pugh dekoltázsa
Kristen Stewart dekoltázsa
Cher dekoltázsa
Zendaya soha nem tagadta, hogy a vékony és magas testéhez kicsi, ám annál érzékibb keblek járnak.
Northfoto

Kis mell vagy nagy mell?

Akármilyen idomokkal rendelkezel, a lényeg ugyanaz: minél magabiztosabb vagy a saját testeddel kapcsolatban, annál vonzóbb leszel! Vagyis egyáltalán nem kell megmásítanod a tested, hogy „szexibb” légy, ugyanis az önbizalomnál nincs szexibb! És ezt a kis mellű hollywoodi hírességek is bebizonyították!

Ha még többet olvasnál a vörös szőnyeges villantásokról, akkor ezeket se hagyd ki! 

