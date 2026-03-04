David Beckhamet nem érdekli Brooklyn fenyegetése: a tiltás ellenére nyilvánosan köszöntötte fel fiát

David Beckham ma reggel régi családi fotót is osztott meg az Instagram-oldalán. A fotóhoz ezt írta: „Ma 27 éves vagy, boldog születésnapot, Bust!” – majd hozzátette: „Szeretünk.” Feleségét, Victoriát is megjelölte a bejegyzésben, Brooklynt azonban nem.

Így köszöntötte fel legidősebb gyermekét David Beckham a 27. születésnapján

Forrás: Instagram

David Beckham és Brookly Beckham konfliktusa: már csak ügyvédeken keresztül kommunikálnak

A The Sun korábban arról számolt be, hogy Brooklyn és felesége, Nicola Peltz jogi úton próbálták megakadályozni, hogy szülei a közösségi médiában posztoljanak róla vagy megjelöljék őt. Egy forrás szerint a fiatal pár tavaly nyár végén levelet küldött a szülőknek, amelyben azt kérték, hogy minden kommunikáció kizárólag ügyvédeken keresztül történjen, és a nézeteltéréseket ne a nyilvánosság előtt, hanem magánúton rendezzék.

A bennfentes úgy fogalmazott: sokan félreértették Brooklyn Beckham lépését, amikor letiltotta szüleit, agresszív tettnek tartották. Valójában – állítja a forrás – a fiatal Beckham úgy érezte, kívánságait figyelmen kívül hagyják, és ahelyett, hogy privátban keresnék vele a kapcsolatot, továbbra is csak kifelé mutatják, hogy szeretik őt.

