40 éves lett a Hegylakó című film: így néz ki ma a főszereplő, Christopher Lambert – Videó

Szinte hihetetlen, hogy negyven éve pillantottuk meg először a zord tekintetű Connor MacLeodot, akiért a nyolcvanas-kilencvenes években rengeteg nő rajongott. Nos, bár a Hegylakó nem öregedett, azért az őt alakító színészen meglátszik az idő nyoma: a 68 éves Christopher Lambert sármja ugyanis jelentősen megkopott az elmúlt évtizedekben.

Christopher Lambert a Hegylakóban 1986-ban, és most

Forrás: AFP / Life.hu

40 év után jön az új Hegylakó

De semmi gond, jön a vérfrissítés: a John Wick-filmek rendezője ugyanis remake-et készít a Hegylakóból, a főszereplő pedig nem más, mint a világ egyik legtökéletesebb férfija, Henry Cavill. A film forgatása már nagyban zajlik és a színész már egy kis ízelítőt is adott abból, hogyan fest majd MacLeod-ként. Spoiler: elég jól, az alábbi videóban meg is nézheted!

@life.hu_official 40 éves lett a Hegylakó című film A 80-as évek egyik legmeghatározóbb filmje, a Hegylakó 40 évvel ezelőtt jelent meg. #life #lifehuofficial #Hegylakó #film #mozi #évforduló #Holywood ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

