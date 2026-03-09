Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Ma lenne 49 éves” – szívszorító fotókkal emlékezett James Van Der Beekre a felesége

születésnap James Van Der Beek emlékezés Dawson és a haverok
Megható módon emlékezett meg néhai férje születésnapjáról Kimberly Van Der Beek. James Van Der Beek március 8-án ünnepelte volna 49. születésnapját: felesége közös fotókkal és személyes üzenetekkel tisztelgett az emléke előtt.

Március 8-án lett volna 49 éves James Van Der Beek, akire felesége, Kimberly Van Der Beek megható bejegyzésekben emlékezett a közösségi médiában. A Dawson és a haverok egykori sztárja február 11-én hunyt el, 48 éves korában, vastagbélrák következtében.

Fotó: Instagram
  • Március 8-án lett volna 49 éves a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek
  • Felesége, Kimberly megható Instagram-sztorikkal emlékezett meg róla
  • A színész február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében
  • Hat közös gyermekük született, a család 2020-ban Texasba költözött
  • Halála előtt néhány nappal megújították házassági fogadalmukat

James Van Der Beek felesége megható fotókkal emlékezett meg elhunyt férje születésnapjáról

A 44 éves Kimberly vasárnap szívszorító fotókkal és videókkal tisztelgett néhai férje előtt. Az egyik közös fotójuk fölé ezt írta: „Ma lenne a 49. születésnapod. És rendkívül hiányzol.”

A producer ezt követően további képeket és videókat is megosztott a színészről Instagram-sztorijában, köztük több olyat is, amelyeken gyermekeivel látható. A házaspárnak összesen hat gyermeke született: négy lánya – Olivia, Annabel, Emilia és Gwendolyn –, valamint két fia, Joshua és Jeremiah. A megosztott emlékek közül az egyik legmeghatóbb, amikor a 9 éves Emilia egy videóban beszélt édesapjáról; a felvételt Kimberly Instagram-oldalán lehet megnézni.

Kimberly és James 2009-ben ismerkedtek meg egymással.
Fotó: Instagram

Gyönyörű szerelem volt az övéké

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2009-ben ismerkedtek meg, majd 2010 augusztusában házasodtak össze. Az évek során hat gyermekük született, a család pedig 2020-ban Los Angelesből Texasba költözött.

A színész 2024 novemberében, kizárólag a PEOPLE magazinnak adott interjúban beszélt először nyilvánosan arról, hogy rákkal küzd. Akkor elmondta: minden energiáját a gyógyulásra és a családjára szeretné fordítani. A betegséget egy rutin vastagbéltükrözés során fedezték fel 2023 augusztusában.

James Van Der Beek halálhírét szintén Kimberly jelentette be az Instagramon. Egy fotót osztott meg férjéről, amelyhez azt írta: „Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait.”

Hozzátette: sok mindent szeretnének még megosztani James kívánságairól, az emberek iránti szeretetéről és az idő értékével kapcsolatban, de most időre és nyugalomra van szükségük a gyászhoz.

James Van Der Beek halálos ágyán megerősítették fogadalmukat

A házaspár mindössze néhány nappal a színész halála előtt megújította házassági fogadalmát. Kimberly később elmondta: két nappal korábban döntöttek a meghitt ceremónia mellett.

„A barátaink új gyűrűket szereztek nekünk, virágokkal és gyertyákkal töltötték meg a hálószobánkat, és az ágyból újítottuk meg a fogadalmunkat” – mesélte. A szertartást egyszerűnek, gyönyörűnek és nagyon meghatónak nevezte.

A színész halála után Kimberly barátai egy GoFundMe-oldalt is létrehoztak, hogy segítsék a családot. Az adománygyűjtés kevesebb mint 24 óra alatt átlépte az egymillió dolláros összeget. Az oldal leírása szerint a hosszú betegség és a kezelések költségei jelentős anyagi terhet róttak a családra.
 

