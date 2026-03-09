„Ma lenne 49 éves” – szívszorító fotókkal emlékezett James Van Der Beekre a felesége

Március 8-án lett volna 49 éves James Van Der Beek, akire felesége, Kimberly Van Der Beek megható bejegyzésekben emlékezett a közösségi médiában. A Dawson és a haverok egykori sztárja február 11-én hunyt el, 48 éves korában, vastagbélrák következtében.
James Van Der Beek felesége megható fotókkal emlékezett meg elhunyt férje születésnapjáról
A 44 éves Kimberly vasárnap szívszorító fotókkal és videókkal tisztelgett néhai férje előtt. Az egyik közös fotójuk fölé ezt írta: „Ma lenne a 49. születésnapod. És rendkívül hiányzol.”
A producer ezt követően további képeket és videókat is megosztott a színészről Instagram-sztorijában, köztük több olyat is, amelyeken gyermekeivel látható. A házaspárnak összesen hat gyermeke született: négy lánya – Olivia, Annabel, Emilia és Gwendolyn –, valamint két fia, Joshua és Jeremiah. A megosztott emlékek közül az egyik legmeghatóbb, amikor a 9 éves Emilia egy videóban beszélt édesapjáról; a felvételt Kimberly Instagram-oldalán lehet megnézni.
Gyönyörű szerelem volt az övéké
James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek 2009-ben ismerkedtek meg, majd 2010 augusztusában házasodtak össze. Az évek során hat gyermekük született, a család pedig 2020-ban Los Angelesből Texasba költözött.
A színész 2024 novemberében, kizárólag a PEOPLE magazinnak adott interjúban beszélt először nyilvánosan arról, hogy rákkal küzd. Akkor elmondta: minden energiáját a gyógyulásra és a családjára szeretné fordítani. A betegséget egy rutin vastagbéltükrözés során fedezték fel 2023 augusztusában.
James Van Der Beek halálhírét szintén Kimberly jelentette be az Instagramon. Egy fotót osztott meg férjéről, amelyhez azt írta: „Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait.”
Hozzátette: sok mindent szeretnének még megosztani James kívánságairól, az emberek iránti szeretetéről és az idő értékével kapcsolatban, de most időre és nyugalomra van szükségük a gyászhoz.
James Van Der Beek halálos ágyán megerősítették fogadalmukat
A házaspár mindössze néhány nappal a színész halála előtt megújította házassági fogadalmát. Kimberly később elmondta: két nappal korábban döntöttek a meghitt ceremónia mellett.
„A barátaink új gyűrűket szereztek nekünk, virágokkal és gyertyákkal töltötték meg a hálószobánkat, és az ágyból újítottuk meg a fogadalmunkat” – mesélte. A szertartást egyszerűnek, gyönyörűnek és nagyon meghatónak nevezte.
A színész halála után Kimberly barátai egy GoFundMe-oldalt is létrehoztak, hogy segítsék a családot. Az adománygyűjtés kevesebb mint 24 óra alatt átlépte az egymillió dolláros összeget. Az oldal leírása szerint a hosszú betegség és a kezelések költségei jelentős anyagi terhet róttak a családra.
