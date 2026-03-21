Menekülnek egy macska elől, beszállnak egy miniautóba, táncot lejtenek egy kutyával, vagy éppen a főhősnőt szabadítják ki a vártoronyból – ezek a mi kedvenc mesebeli egereink. Az viszont közös bennük, hogy elképesztő cukik és imádják a sajtot. Te melyik mesebeli egér lennél? Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki!
Személyiségteszt a mesék világából
Azt már bizonyára kiderítetted előző kvízeinkből, hogy vajon melyik Disney-hercegnő lennél, vagy hogy melyik Disney-herceg illene hozzád. Most viszont arra is fényt deríthetsz, hogy vajon melyik cuki kisegér lennél a személyiséged alapján. Az egész Disney-mizéria amúgy is a leghíresebb egérkével, a piros nadrágos Mickey egérrel kezdődött 97 évvel ezelőtt (akinek a neve egyébként majdnem Mortimer lett). Maradj hát hű a mesevilág ősatyjához, és derítsd ki, hogy a szíved mélyén milyen egér vagy te valójában!
Ha egerek vannak az otthonodban, az természetesen nem olyan vidám, mint a mesékben, hiába próbálod őket énekszóval előcsalogatni, mint Giselle a Bűbájból. De lépjünk be a mesevilágba, és ott máris sokkal szívesebben találkozunk a cuki csínytevőkkel. De lássuk te vajon melyik mesebeli egér lennél!
Guszti, Jerry, Stuart Little vagy Minnie egér lennél?
1.Melyik ételt választod?
A: palacsinta
B: gumicukor
C: rántott hús
D: olasz tészta
2. Mi a legfontosabb az ágyadban?
A: Hogy kivel osztod meg.
B: Hogy milyen olvasólámpa van mellette
C: Hogy pihe-puha párnákkal legyél körülvéve.
D: Hogy a feng shui elvei szerint legyen elhelyezve.
3. Hová mennél el most legszívesebben nyaralni?
A: Egy szép, toszkán villába a barátaimmal.
B: Egy lombházba a kedvesemmel.
C: Egy skandináv országba, hogy hó legyen körülöttem, és megnézhessem az északi fényt.
D: Egy ausztrál tengerpartra, hogy szörföljek.
4. Milyen kávét választanál?
A: latte
B: dupla eszpresszó
C: egy finom, karácsonyi kávé
D: nem kávézom
5. Milyen plüsst választanál?
A: mókus
B: lajhár
C: alpaka
D: delfin
A személyiségteszt értékelése:
- Ha a legtöbb válaszod A:
Te Mickey kedvese, Minnie egér lennél a válaszaid alapján. Igazán kifinomult és kedves lennél még egérként is. Kapd fel a magas sarkú szandálod, és ropj egy táncot a kutyáddal!
- Ha a legtöbb válaszod B:
Te olyan rafinált vagy, mint Jerry! Egész biztosan van egy olyan jó barátod, mint Tom, akivel bár az őrületbe kergetitek egymást, mégsem tudtok meglenni a másik nélkül.
- Ha a legtöbb válaszod C:
Te a legcukibb, pocakos egérke lennél, Guszti. Olyan ártatlan és jó indulatú vagy, mint Guszti, és ha körülötted is olyan csodás barátok vannak, mint körülötte, akkor igazán szerencsésnek mondhatod magad!
- Ha a legtöbb válaszod D:
Te Stuart Little, kisegér lennél, a New York-i kiskedvenc! Körülötted is vannak olyan igaz barátok, akik minden bajból kimentenek, még akkor is, ha az elején kicsit döcögősen is indult a kapcsolatotok. És persze nem lenne rossz egy olyan piros kisautó, mint amilyen Stuart Little-nek van, ugye?
