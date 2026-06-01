6 millió forintot fizetnek a nők ezért a pikáns beavatkozásért – Nem fogod elhinni, hogy mi az

Míg a hétköznapi emberek a vacsorát rendelik házhoz egy-egy lusta nap után, addig a gazdag nőknél egészen mást hoz a „futár”. A tehetős hölgyek ugyanis a legjobb orvosokat rendelik a villájukba, hogy hüvelyszűkítést végezzenek el rajtuk.

A hüvelyszűkítés a legújabb trend intimplasztika terén.

Hüvelyszűkítés: a legújabb trend a gazdagok körében A tehetős hölgyek körében egyre nagyobb divatnak örvend a mini-vaginoplasztika nevű beavatkozás.

Ez a műtét valójában egy hüvelyszűkítés, mellyel „ a legjobb orgazmust lehet elérni ”.

”. A műtétet végző Dr. Amir Marashi jachtokon és villákban fogadja a VIP pácienseit.

Ha az orgazmus javítására keresnél megoldást, akkor vannak sokkal költséghatékonyabb és kellemesebb megoldások is.

Az intimplasztika divatja

Nem újdonság, hogy az emberek a nemi szerveikkel is csinálnak ezt-azt beavatkozások terén. Hallottunk már herevasalásról, intim piercingekről, de a legújabb netflixes vígjátékban, a Hölgyeké az elsőbbségben a főszereplő még péniszfillert is kapott. Most viszont a nők körében terjedt el egy igen furcsa megoldás: a hüvelyszűkítés.

Dr. Amir Marashi nőgyógyász bevallása szerint tehetős hölgyek invitálják meg őt a villáikba, és azt kérik tőle, hogy „a környék legszűkebb vagináját” adja nekik. Ez a nőgyógyászati műtét pedig legalább 20 ezer dollárba, vagyis több mint 6 millió forintba kerül. Az orvos élete egyébként filmbe illő: Dubajba utazik miniszterek feleségeit műteni, helikopterrel ját, és jachtokon fogadja a pácienseit.

Az orgazmus javítása intimplasztikával?

A beavatkozás neve mini-vaginoplasztika, és Dr. Marashi állítása szerint ezzel lehet „a legjobb orgazmust elérni” (bár mi ezzel kapcsolatban kicsit szkeptikusak vagyunk). Természetesen ha azt a 6 millió forintot inkább másra költenéd, mint hogy összevarrd a nemi szervedet, akkor vannak könnyebb és kellemesebb megoldások is a szexuális teljesítmény növelésére. Dr. Rena Malik szexuális egészségszakértő szerint a három legfontosabb mankó ehhez a kommunikáció, a lazítás és a síkosító, esetleg az intimtorna. Egyszerű, de nagyszerű – és nincs szükséged egy 6 milliós műtétre.