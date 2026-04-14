Kvíz: te felismered a világhírű színészeket a filmjeik felsorolása alapján?

Milliószor megnéztük a filmjeiket, nem beszélve az ikonikus karaktereikről, amelyekben bármikor felismernénk őket. De vajon csupán a filmjeik felsorolásából is képes vagy felismerni a kedvenc filmsztárjaidat? Ebből a filmes kvízből kiderül, hogy mennyire ismered a világhírű színészek filmjeit!
- Ebben a filmes kvízben világhírű színészeket kell felismerned a filmjeik felsorolása alapján.
- Minden kérdésben csak egyetlen helyes válasz van: azt a színészt keresed, aki mindegyik felsorolt filmben szerepelt.
- Légy résen, mert vannak becsapós kérdések is, ezért figyelj a részletekre!
Filmes kvíz: ismerd fel a filmjeik felsorolása alapján a világsztárokat
Számos olyan ikonikus hollywoodi film van minden embernek a kedvencei között, amelyben világsztár színészek szerepelnek. De vajon ebben a filmkvízben is felismered őket? Ezúttal csak azokat a filmeket látod, amelyben a kedvenc színészeid szerepeltek. De vajon melyik az az egyetlen színész, aki mindegyik felsorolt filmben ténylegesen szerepelt? Nos, ezt a te feladatod lesz eldönteni ebben a filmes kvízben! Fontos, hogy minden kérdésben csak egyetlen jó válasz van, tehát csak azt az egy nevet kell megtalálnod, aki a felsorolt filmek mindegyikében szerepelt, mint színész. Figyelj oda, mert vannak becsapós kérdések is, úgyhogy légy résen!
A feladat már csak azért sem lesz könnyű, mert vannak olyan színészek, akik több filmben is játszottak egymás oldalán, így az is előfordulhat, hogy csak egy-egy kakukktojás van a felsorolásban. Te tudod, hogy melyik filmben nem játszott együtt Adam Sandler és Kevin James, vagy melyik alkotásokban akciózott együtt Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger? Ha magabiztos a filmes tudásod, akkor ez a kvíz neked lett kitalálva!
1/8 Neveletlen hercegnő 2., Star Trek, Kémes hármas, Wonder Woman, Dungeons & Dragons. Melyik filmsztárra gondolhattunk?
2/8 Bosszúállók, Vasember 3., Amerika Kapitány: Polgárháború, Oppenheimer. Melyik filmsztárra gondolhattunk?
3/8 Rómeó + Júlia, Django elszabadul, Volt egyszer egy Hollywood, Megfojtott virágok. Melyik sztárra gondolhattunk?
4/8 The Expendables – A feláldozhatók, Szupercella, A kiütés, A galaxis őrzői: 3. rész. Melyik filmsztárra gondolhattunk?
5/8 Zoolander, a trendkívüli, Starsky és Hutch, Apádra ütök Éjszaka a múzeumban, Gyakornokok. Melyik sztárra gondolhattunk?
6/8 Charlie és a csokigyár, A Karib-tenger kalózai: Holtak kincse, Alice Csodaországban, Gyilkosság az Orient expresszen. Melyik sztárra gondolhattunk?
7/8 Férj és férj, Nagyfiúk, Pixel, A maflás, Hubie, a halloween hőse. Melyik sztárra gondolhattunk?
8/8 Központi hírszerzés, Jumanji – Vár a dzsungel, Halálos iramban: Hobbs & Shaw, Black Adam. Melyik sztárra gondolhattunk?
