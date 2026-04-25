A régi magyar tájszavak éppúgy részei a kultúrának, mint a történelmi épületeink, hagyományaink, vagy egyéb elmékeink. Ezúttal 12 magyar tájszót hoztunk, amelyeknek a jelentését neked kell kitalálnod! Íme a magyar tájszavak kvízünk!
- A magyar tájszavak a nyelvi örökségünk rejtett kincsei, amelyek ma is élnek a különböző régiókban.
- Ez a kvíz 12 izgalmas kifejezést hoz, amelyek jelentései néha igazán meglepőek.
- Dél-Alföldtől a Dunántúlig több tájnyelv szavai bukkannak fel ebben a játékos kvízben.
- Vajon mennyire ismered a magyar nyelv kevésbé ismert arcát? Teszteld a tudásod!
Magyar tájszavak kvíze
Noha elméletileg minden magyar ugyanazt a nyelvet beszéli és meg is értjük egymást, vannak területek, ahol egy-egy szónak egészen különös szinonimáját ismerik és használják. Ezek az úgynevezett tájszavak. Mindez hozzájárul a magyar nyelv sokszínűségéhez és szépségéhez. Most itt a lehetőség, hogy próbára tedd a tudásod a magyar tájszavak világában. Vajon felismered a dél-alföldi, nyugat-dunántúli vagy észak-magyarországi kifejezéseket? Tudod, mit jelent a „sezlony”, a „csikmák” vagy a „levonó”? A magyar tájszavak felfedezése nemcsak szórakoztató, de izgalmas is: minden olyan, mint egy kis ablak a múltba, egy apró történet a magyar tájnyelvről.
1/12 Milyen az, aki viselős?
2/12 Te tudod mire mondják, hogy levonó?
3/12 Mi lehet a csikmák?
4/12 Mi az a sezlony?
5/12 Milyen gyümölcs a borfüge?
6/12 Mi az a siska?
7/12 Mi a rékas?
8/12 Mi a firhang?
9/12 Milyen aki hektikás?
10/12 Mit jelent a megputykul?
11/12 Mi a keszőce?
12/12 Milyen állat a bózsa?
