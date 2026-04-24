Közel a békülés? Cruz Beckham különleges fotóval üzent bátyjának, Brooklynnak

Nem csillapodnak a kedélyek a Beckham család háza táján, és a legtöbben azt remélik, Brooklyn Beckham hamarosan békét köt a családjával. Nos, öccse, Cruz nemrég egy reménykeltő fotót posztolt közösségi oldalán, ami egyesek szerint arra utalhat, hogy közel a békülés.

Gyerekkori fotóval idézte fel a régi szép időket Cruz Beckham.

Forrás: Getty Images Europe

Cruz Beckham békülne Brooklynnal?

Hónapok óta tart a feszültség a Beckham családban. A bomba Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz januári nyilatkozatával robbant, ám a kedélyek azóta sem csillapodtak. Most azonban úgy tűnik, egy apró, de annál beszédesebb gesztus reményt ad a békülésre. A 21 éves zenész az Instagram-sztorijában osztott meg egy régi képet, amelyen Brooklyn, Cruz és öccsük, Romeo Beckham látható – mindhárman mosolyogva, összeöltözve pózolnak. Bár Cruz nem fűzött kommentárt a fotóhoz, sokak szerint egyértelmű az üzenet: a közös, gondtalan múltat idézte fel a jelenlegi családi viszály árnyékában – írja a Hello! Magazin.

A gyerekkori fotón a Beckham fiúk: Romeo, Cruz és Brookyn láthatóak.

Fotó: Instagram

Brooklyn testvéreivel sem tartja a kapcsolatot

A konfliktus januárban éleződött ki igazán, amikor Brooklyn nyíltan beszélt arról, miért romlott meg a kapcsolata szüleivel, David és Victoria Beckhammel. Állítása szerint feleségét, Nicola Peltzet a család nem fogadta el megfelelően, sőt, többször tiszteletlenül bántak vele, és még az esküvőjüket is megpróbálták tönkretenni.

„A feleségemet a családom következetesen nem tisztelte, hiába próbáltunk közeledni” – írta, hozzátéve, hogy amikor kiállt magukért, szerinte a szülei folyamatos támadásokkal reagáltak, akár magánúton, akár a sajtón keresztül. Azt is állította, hogy testvéreit is bevonták a konfliktusba, és végül a közösségi médiában is megszakadt köztük a kapcsolat.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Cruz korábban nyilvánosan is védelmébe vette szüleit, amikor egy kommentelő azt állította, hogy a Beckhamék letiltották Brooklynt. „Ez nem igaz. Anyukám és apukám soha nem tennének ilyet… Inkább minket tiltottak le – engem is” – reagált.

Ennek ellenére Cruz az elmúlt időszakban többször is igyekezett közeledni bátyjához. A most megosztott fotó sem az első ilyen gesztus: februárban is közzétett egy hasonló, gyerekkori képet, amelyen hárman ölelik egymást. A rajongók szerint ezek az apró lépések azt jelzik, hogy a családi viszály ellenére még nincs minden veszve a Beckham testvérek között.