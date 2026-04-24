Közel a békülés? Cruz Beckham különleges fotóval üzent bátyjának, Brooklynnak

Rideg Léna
2026.04.24.
Cruz Beckham egy nosztalgikus fotóval utalt arra, hogy talán még nincs minden veszve közte és bátyja, Brooklyn között. Bár hónapok óta tart a Beckham családon belüli feszültség, a rajongók most abban bíznak, hogy ez az apró, mégis sokatmondó gesztus a békülés első jele.

Nem csillapodnak a kedélyek a Beckham család háza táján, és a legtöbben azt remélik, Brooklyn Beckham hamarosan békét köt a családjával. Nos, öccse, Cruz nemrég egy reménykeltő fotót posztolt közösségi oldalán, ami egyesek szerint arra utalhat, hogy közel a békülés.

Gyerekkori fotóval idézte fel a régi szép időket Cruz Beckham.
Cruz Beckham békülne Brooklynnal?

Hónapok óta tart a feszültség a Beckham családban. A bomba Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz  januári nyilatkozatával robbant, ám a kedélyek azóta sem csillapodtak. Most azonban úgy tűnik, egy apró, de annál beszédesebb gesztus reményt ad a békülésre. A 21 éves zenész az Instagram-sztorijában osztott meg egy régi képet, amelyen Brooklyn, Cruz és öccsük, Romeo Beckham látható – mindhárman mosolyogva, összeöltözve pózolnak. Bár Cruz nem fűzött kommentárt a fotóhoz, sokak szerint egyértelmű az üzenet: a közös, gondtalan múltat idézte fel a jelenlegi családi viszály árnyékában – írja a Hello! Magazin.

 

Cruz Beckham régi fotója
A gyerekkori fotón a Beckham fiúk: Romeo, Cruz és Brookyn láthatóak.
Brooklyn testvéreivel sem tartja a kapcsolatot

A konfliktus januárban éleződött ki igazán, amikor Brooklyn nyíltan beszélt arról, miért romlott meg a kapcsolata szüleivel, David és Victoria Beckhammel. Állítása szerint feleségét, Nicola Peltzet a család nem fogadta el megfelelően, sőt, többször tiszteletlenül bántak vele, és még az esküvőjüket is megpróbálták tönkretenni.

„A feleségemet a családom következetesen nem tisztelte, hiába próbáltunk közeledni” – írta, hozzátéve, hogy amikor kiállt magukért, szerinte a szülei folyamatos támadásokkal reagáltak, akár magánúton, akár a sajtón keresztül. Azt is állította, hogy testvéreit is bevonták a konfliktusba, és végül a közösségi médiában is megszakadt köztük a kapcsolat.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Cruz korábban nyilvánosan is védelmébe vette szüleit, amikor egy kommentelő azt állította, hogy a Beckhamék letiltották Brooklynt. „Ez nem igaz. Anyukám és apukám soha nem tennének ilyet… Inkább minket tiltottak le – engem is” – reagált.

Ennek ellenére Cruz az elmúlt időszakban többször is igyekezett közeledni bátyjához. A most megosztott fotó sem az első ilyen gesztus: februárban is közzétett egy hasonló, gyerekkori képet, amelyen hárman ölelik egymást. A rajongók szerint ezek az apró lépések azt jelzik, hogy a családi viszály ellenére még nincs minden veszve a Beckham testvérek között.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Simone Ashley életét teljesen megváltoztatta Az ördög Pradát visel 2 – nem csak a karrierje fordult nagyot

A Bridgerton sztárja Miranda Priestly első asszisztensét alakítja az ikonikus film folytatásában. Simone Ashley számára Az ördög Pradát visel 2 forgatása valódi mérföldkő volt.

Anne Hathaway sokkoló szettben villantott a londoni premieren − így még sosem láthattuk

A mélyen dekoltált, futurisztikus ruha felső része vágott bőr elemekből állt.

Brigitte Nielsen nem hallgat tovább: ilyen volt Sylvester Stallone az ágyban

Korábban Sylvester Stallone felesége, most pedig az intim titkainak kiteregetője.

 

