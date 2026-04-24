Harry Herceg ezzel a 3 szóval változtatta meg a gyászoló nő életét

Van valami egészen különleges a sorsszerű találkozásokban, mintha az élet pontosan tudná, hogyan rendezze el a dolgokat úgy, ahogy éppen a legnagyobb szükségünk van rá. Pontosan ez történt azzal az ausztrál nővel is, aki repülőgépen nem mással találkozott össze, mint Harry herceggel.

Harry herceg és Maghen Markle az az ausztráiai Bondi Beach-en tett látogatásuk során, a sokakanak vitatott királyi út negyedik napján.

Harry herceg megmentő szavai

Justine Parkhurst éppen Sydney-ből tartott észak-karolinai otthonába, miután elbúcsúzott szeretett nagymamájától. A repülőgépre szállva úgy érezte, mintha minden felgyülemlett érzelem egyszerre robbanna ki belőle, így mikor elfoglalta a helyét, nem tudta visszatartani a gyász miatt elhatalmasodott fájdalmat. Justice útja azonban nem várt fordulatokat vett: észrevette, hogy egy férfi igazítja mellette az ülését, megtörölte szemeit, és akkor tűnt fel neki, hogy Harry herceg ül mellette, aki szinte azonnal felajánlotta neki a segítségét.

A 15 órás út alatt a nő elmesélte, hogyan vesztette el szeretett nagymamáját, majd hozzátette: „Ő lenne az egyetlen, akivel most szívesen meosztanám, ki ül mellettem a repülőn”. Harry ezt hallva odafordult hozzá, és csak annyit mondott: „Már biztosan tudja”. Justine számára ez a három szó nemcsak vigaszként szolgált, annál valami sokkal többet jelentett neki..egy jelet, egy kapaszkodót, egy érzést, hogy sosem lesz egyedül.

A herceg szavai úgy hatottak rá, mint egy ölelés, és abban a pillanatban úgy érezte, mintha valaki tényleg vigyázna rá, meggyőződésévé vált, hogy ezt a csodát csak nagymamája küldhette az életébe.

Végig kedvesek voltak

Justine azt is elmondta, hogy bár Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett és legmegosztóbb hírességpárja lett, útjuk során végig empatikusak és emberiek voltak mindenkivel, mindenféle extra sallang nélkül.

A pár egyébként ausztráliai magánútjukból tartott hazafelé, ami szintén vegyes fogadtatást kapott, hiszen bár hivatalosan visszavonultak királyi feladataiktól, utazásaik továbbra is királyi körutaknak tűnnek, miközben azokat kereskedelmi érdekekel kötik össze.

