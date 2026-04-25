„Ez az én élő rémálmom” – így tudta meg Rob Reiner és Michele Reiner fia, hogy meggyilkolták a szüleit

Szívszorító vallomással jelentkezett Rob Reiner fia, Jake Reiner, aki egy hosszú esszében idézte fel azt a pillanatot, amikor értesült szülei tragikus haláláról. A 34 éves férfi a Substacken megjelent írásában részletesen beszámolt arról a napról, amely örökre megváltoztatta az életét.

Rob Reiner fia szívszaggató esszében írt szülei tragikus haláláról

Mint írta, 2025. december 14-én épp az Union Stationben tartózkodott, ahol egyik legjobb barátja, a korábban elhunyt Christian Anderson emlékére rendezett eseményen vett részt, amikor telefonhívást kapott húgától, Romytól. A testvére közölte vele, hogy édesapjuk meghalt, majd néhány perccel később ismét hívta: ekkor már azt is elmondta, hogy édesanyjuk sincs többé. Jake szerint az ezt követő, mintegy 45 perces autóút a belvárosból a nyugati városrészbe elviselhetetlen volt. „A világom, ahogyan ismertem, összeomlott. Mintha transzban lettem volna. Csak arra tudtam gondolni, hogy haza kell jutnom, a nővéremhez, és megérteni, mi történt” – fogalmazott.

Az esszében hangsúlyozta, hogy ez az ő története, és húga majd a maga idejében mondja el a sajátját. A gyász súlyáról szólva azt írta, úgy érzi, mindentől megfosztották, és a történtek egyszerre töltik el fájdalommal és dühvel. „Semmi sem készíthet fel arra, milyen érzés mindkét szülőt egyszerre elveszíteni. Ez túl sok ahhoz, hogy felfogjam. Minden reggel arra ébredek, hogy meg kell győznöm magam: ez nem álom. Ez az én élő rémálmom.”

Rob Reinert és Michele Reinert saját fiuk gyilkolta meg

Rob és Michele Reinert december 14-én gyilkolták meg Los Angeles-i otthonukban, a Brentwood negyedben. A 78 éves filmrendező és 70 éves felesége kettős gyilkossága megrázta a közvéleményt. Az ügy fő gyanúsítottjaként a házaspár legkisebb fiát, a 32 éves Nick Reinert vették őrizetbe, akit két rendbeli, előre kitervelt emberöléssel vádolnak. Jelenleg a Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva, és a februári bírósági meghallgatásán ártatlannak vallotta magát.

Jake az írásában arról is beszélt, hogy képtelen kiverni a fejéből, vajon mit élhettek át a szülei az utolsó pillanatokban. Úgy fogalmazott, ők voltak az utolsó emberek a világon, akik megérdemelték volna ezt a sorsot. „Békében kellett volna élniük, együtt megöregedniük. Ehelyett mindezt elvették tőlük – és tőlünk is” – írta.