A régi mesék főcímdalai különleges helyet foglalnak el a popkultúrában. Elég meghallani a Mézga család, a Frakk, a macskák réme vagy a Süsü, a sárkány első sorait, és szinte automatikusan folytatjuk a szöveget. Ezek a fülbemászó dallamok generációknak jelentenek hatalmas élményt. Teszteld ebben a retró mesekvízben, hogy mennyire emlékszel az ikonikus intrókra !
Retró mesekvíz: tudod mi hiányzik a régi mesék főcímdalaiból?
A főcímdalok szerepe túlmutatott egy-egy mese bevezetésén: hangulatot teremtettek, megalapozták a történetet, és már az első másodpercekben beszippantották a nézőt. Ezek a dalokat együtt énekelte az egész család, ezért sokakban máig boldog gyerekkori emlékeket hoznak elő! A most következő retró mesekvízben ikonikus sorokat idézünk fel – a te feladatod pedig nem más, mint befejezni azokat. Vajon elsőre beugrik a folytatás vagy szükség lesz egy kis nosztalgiázásra, mielőtt rávágnád a helyes választ? Egy biztos: a kvíz közben garantált a mosoly és néhány önkéntelen dúdolás!
1/6 ...mond most néktek szép meséket gyerekek. Lekonyuló két fülemnek köszönhetem nevemet
2/6 Fürge róka lábak, surranó kis árnyak, Hipp-hopp, …
3/6 Én vagyok a híres egyfejű, a nevem is ennyi csak:
4/6 Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, diktál a beteg, írja a doktor. Beszél majd az utókor, kiről? Hahahaha...
5/6 De a törpök élete nem csak játék és mese, Hallottál már a gonoszról?
6/6 Ha itt a nyár, ugye komám, a szív a víznek szalutál, és vígan lépked, akár a tornász, így megy...
Ezek a kvízek is érdekelhetnek: