Te mennyire vagy jó első randi? Légy bátor, és töltsd ki a tesztet

Az első randi igazi terepgyakorlat a szívnek és a léleknek egyaránt. Egy mosoly, egy elszólás, egy ügyetlen mozdulat vagy épp egy jól időzített érintés, és máris eldőlhet, lesz-e folytatás. Van, aki ösztönösen magabiztos, más inkább kivár és figyel. Te tudod, melyik típusba tartozol, vagy szeretnéd segítségül hívni hozzá a személyiségtesztünket?

Ez a személyiségteszt felfedi, hogy milyen vagy egy első randin.

Ezekre a kérdésekre kapod meg a választ a személyiségtesztünkből Milyen energiákkal vágsz neki a találkozónak?

Hogyan kezeled a kínos helyzeteket?

Mit mesél rólad a helyszínválasztásod?

Kínos feszengés vagy felhőtlen jókedv veled az első randi?

Félelemmel vegyes izgalom. Igen, valahogy így nézhet ki egy első randi. Természetesen nem mindegy, hogy egy vakrandiról van-e szó, vagy hosszas levelezés, üzengetés előzte meg. Arról már írtunk korábban, hogy miért érdemes felhoznod az ex témát, milyen az első randi férfi szemmel, ahogy az is gyakran merül fel, hogy miről hazudik mindenki az első találkozón. Most a dolog önismereti részét ragadjuk meg, vagyis azt fogod megtudni, hogy te miként viselkedsz egy első randin, úgy igazán.

Csendes kávézó vagy pörgős bulihely? Te mit választanál első randihoz?

Jöjjön a 6 kérdéses személyiségteszt!

1. Hogyan üdvözlöd a partnered az első randin?

A) Egy öleléssel vagy puszival – hadd érezze a lendületet!

B) Mosoly, szemkontaktus, egy laza kézfogás, elsőre legyen elég ennyi.

C) Távolabbról intek, hagyok egy kis teret az elején.

2. Ha elakad a beszélgetés, mit teszel?

A) Bedobok egy személyes, vicces sztorit.

B) Kérdezek róla, a hobbijáról, munkájáról.

C) Megjegyzem, milyen hangulatos a hely, és abból indítok témát.

3. Milyen randihelyszínt választasz?

A) Egy nyüzsgő bár vagy koncerthelyszín tökéletes lesz.

B) Kávézót vagy egy hangulatos sétát a városban.

C) Csendes parkot vagy kiállítást, ahol nyugodtan figyelhetünk egymásra.

4. Ha kínos helyzet adódik (például megbotlasz), hogyan reagálsz?

A) Hangosan nevetek, és poént csinálok belőle.

B) Kissé kínosan érzem maga, de egy gyors viccel oldom a feszültséget.

C) Összeszedem magam, mintha semmi sem történt volna, és elegánsan továbblépek.

5. A randi végén hogyan búcsúzol?