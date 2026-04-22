Te mennyire vagy jó első randi? Légy bátor, és töltsd ki a tesztet

Az első randi igazi terepgyakorlat a szívnek és a léleknek egyaránt. Egy mosoly, egy elszólás, egy ügyetlen mozdulat vagy épp egy jól időzített érintés, és máris eldőlhet, lesz-e folytatás. Van, aki ösztönösen magabiztos, más inkább kivár és figyel. Te tudod, melyik típusba tartozol, vagy szeretnéd segítségül hívni hozzá a személyiségtesztünket?
Ezekre a kérdésekre kapod meg a választ a személyiségtesztünkből
- Milyen energiákkal vágsz neki a találkozónak?
- Hogyan kezeled a kínos helyzeteket?
- Mit mesél rólad a helyszínválasztásod?
- Kínos feszengés vagy felhőtlen jókedv veled az első randi?
Félelemmel vegyes izgalom. Igen, valahogy így nézhet ki egy első randi. Természetesen nem mindegy, hogy egy vakrandiról van-e szó, vagy hosszas levelezés, üzengetés előzte meg. Arról már írtunk korábban, hogy miért érdemes felhoznod az ex témát, milyen az első randi férfi szemmel, ahogy az is gyakran merül fel, hogy miről hazudik mindenki az első találkozón. Most a dolog önismereti részét ragadjuk meg, vagyis azt fogod megtudni, hogy te miként viselkedsz egy első randin, úgy igazán.
Jöjjön a 6 kérdéses személyiségteszt!
1. Hogyan üdvözlöd a partnered az első randin?
A) Egy öleléssel vagy puszival – hadd érezze a lendületet!
B) Mosoly, szemkontaktus, egy laza kézfogás, elsőre legyen elég ennyi.
C) Távolabbról intek, hagyok egy kis teret az elején.
2. Ha elakad a beszélgetés, mit teszel?
A) Bedobok egy személyes, vicces sztorit.
B) Kérdezek róla, a hobbijáról, munkájáról.
C) Megjegyzem, milyen hangulatos a hely, és abból indítok témát.
3. Milyen randihelyszínt választasz?
A) Egy nyüzsgő bár vagy koncerthelyszín tökéletes lesz.
B) Kávézót vagy egy hangulatos sétát a városban.
C) Csendes parkot vagy kiállítást, ahol nyugodtan figyelhetünk egymásra.
4. Ha kínos helyzet adódik (például megbotlasz), hogyan reagálsz?
A) Hangosan nevetek, és poént csinálok belőle.
B) Kissé kínosan érzem maga, de egy gyors viccel oldom a feszültséget.
C) Összeszedem magam, mintha semmi sem történt volna, és elegánsan továbblépek.
5. A randi végén hogyan búcsúzol?
A) Közelebb hajolok, akár egy csókra is nyitottan.
B) Öleléssel és egy konkrét tervvel a folytatásra.
C) Kedves elköszönéssel, majd később írásban lelkendezek.
6. Mi a legnagyobb erőd egy randin?
A) Karizma és humor.
B) Empátia és figyelem.
C) Nyugalom és türelem.
A személyiségteszt kiértékelése
Ha a legtöbb válaszod az A – Tűzvihar
Szenvedélyes, energikus és lehengerlő vagy. Veled nem lehet unatkozni, a jelenléted intenzív és emlékezetes, még akkor is, ha elköveted a tipikus első randis hibákat. Figyelj azonban arra, hogy hagyj teret a másiknak is kibontakozni.
Ha a legtöbb válaszod a B – Egyensúlymester
Te vagy az arany középút, figyelmes és stabil. A másik nagy eséllyel már a randitok végén fel fogja hozni a következő lehetőségét. Néha azonban megengedhetsz magadnak egy kis spontaneitást, lazaságot.
Ha a legtöbb válaszod a C – Rejtett Kincs
Visszafogott, de mély és izgalmas személyiség vagy. Nem robbansz be azonnal, inkább fokozatosan nyílsz meg. Aki türelmes, igazi értéket talál benned. Merj néha egy fél lépéssel bátrabb lenni.
