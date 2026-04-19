Zseniképző IQ-teszt: szinte lehetetlen megtalálni a fordított 24-est

Ehhez a szuper fejtörőhöz nem kell matektudás, sőt, még a számokkal sem kell jóban lenned. Ebben az IQ-tesztben csupán a szemedet és logikádat kell használnod, hogy megtaláld azt a 24-es számot, ami kilóg a sorból.

Talán még te is emlékszel arra, amikor az iskolában kihívott a matematikatanár a táblához, a kezedbe nyomott egy krétát, és határozottan megkért, hogy oldj meg egy kétismeretlenes egyenletet a táblánál az egész osztály előtt. Ez az IQ-teszt nem fog tőled ilyesmit kérni, bár igaz, hogy rengeteg számot látsz majd.

A számos IQ-teszt
Ez az IQ-teszt a számok tengerébe visz el.
Forrás: jagranjosh

IQ-teszt: találd meg a renitens 24-est!

  • Ez a feladvány igazi agytorna, ami egyszerre szórakoztat és fejleszt.
  • Nem kell hozzá matematikai érzék, de nem árt, ha nem veszel el a számok tengerében.
  • Többféle képességedet és készségedet is tesztelheted, de figyelj, mert nagyon rövid idő áll a rendelkezésedre.
  • Találd meg az egyetlen helyen rosszul írt 24-est mindössze 5 másodperc alatt!

Ebben az ingyenes rejtvényben most letesztelheted a logikai érzékedet, az életlátásodat, no meg persze a zsenialitásodat, ami nem kér gondolkodási időt. Egyszerűen csak ránézel, és már látod is, hogy mi nem stimmel. A fejtörő koncepciója hasonló egy kakukktojásos feladványhoz. Ám, ebben az esetben a nem odaillő ábra megegyezik a képen látható többi ábrával, esetünkben számmal, épp csak másként van írva.

Az IQ-teszt feladványa

A képen sorokban és oszlopokban, szinte végeláthatatlan mennyiségű fordítottan írt 24-est látsz. De egyetlen egy mégsem akart beállni a sorba, és ő bizony helyesen, tökéletesen kiolvashatóan látható. A feladatod, hogy megtaláld ezt a 24-es számot, mindössze 5 másodperc alatt. Ha úgy érzed, készen állsz, koncentrálj, majd görgess lejjebb az agytorna teljes képéhez.

ingyenes rejtvény
A számos IQ-teszt feladványa.
Forrás: jagranjosh

Az IQ-teszt megoldása

Sikerült megtalálnod a kis renitens 24-est? Ez esetben gratulálunk! Megméretetted a zsenialitásodat, és sikeresen átmentél a teszten. Ha azonban most mégsem sikerült kiszúrnod ebben a rejtvényben a megoldást jelentő számot, kérünk, hogy akkor se csüggedj. Lehetséges, hogy nem tudtál eléggé összpontosítani vagy még nem gyakoroltál eleget hasonló feladványokkal. Mutatjuk, hol rejtőzött:

agytorna, fejtörő megoldása
Az IQ-teszt megfejtése.
Forrás: jagranjosh

Ha kedvet kaptál más, hasonló rejtvényhez, ezeket se hagyd ki:

Megtalálod a pikniken a fagyit? Csak az emberiség 2%-a tudja időre megoldani ezt az IQ-tesztet

Ha volt már részed ilyen piknikparában, pontosan tudod, mennyire fontos, hogy minél előbb megtaláld a gyerekek kedvenc desszertjét.

Megtalálod a képen a cicát? Ezt az IQ-tesztet csak a kvantumlátásúak tudják megoldani

Elveszett a cicád! Képes vagy arra, hogy kiterjeszd a valóságot, és kiszúrd, hogy hova bújt el?

Mennyire vagy mentálisan éber? Ezt az IQ-tesztet csak az emberek 7 százaléka tudja megoldani

Megtalálod a különbséget a két kép között? A zsenik közé tartozol? Bizonyítsd be!

 

 

