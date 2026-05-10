Leapmotor B10 női szemmel – Nem hivalkodik, mégis levesz a lábadról

A kompakt SUV-kategória ma már zsúfoltabb, mint egy péntek délutáni pláza parkolója, így tényleg csak azok a modellek tudnak labdába rúgni 2026-ban, amelyeknek van egy erős kisugárzásuk, határozott megjelenésük és valami különleges a tarsolyukban. A Leapmotor B10 esetében ez nem más, mint az észszerűség. És meglepő módon ez most kifejezetten jól is áll neki.

Leapmotor B10 teszt női szemmel: csendes erő a mindennapokban.

Forrás: Antalfi Krisztina

Külcsín, ami elsőre magával ragad

A B10 az első olyan modell, amelyet a nulláról a nemzetközi piacokra terveztek. Vizuálisan sokkal szebb és feltűnőbb, mint amire az ára utalna. Első ránézésre a Leapmotor B10 nem az az autó, ami után reflexből megfordulsz az utcán, de talán pont ez a titka. Nincsenek túldíszített részletek, sem erőltetett sportosság; inkább egy letisztult, harmonikus formát kapsz, ami nem akar mindenáron kitűnni a forgalomból.

Az osztott első fényszórók és a hátul végigfutó LED-csík szépen hozzák a mai trendeket, a rejtett kilincsek pedig diszkréten jelzik, hogy itt már egy modernebb világról van szó. Az egész autó olyan, mint egy jól megválasztott kapszulagardrób: nincs benne semmi felesleges, mégis minden működik. A közel 4,5 méteres hossz pont ideális, nem ijesztő a városban, de már bőven családi méret.

Belbecs, ami már elsőre lenyűgöz

Ha van rész, ahol a B10 igazán villant, akkor az az utastér. Letisztult, modern, kicsit minimalista, de nem rideg, inkább olyan, mint egy jól berendezett, skandináv stílusú nappali. A középpontban természetesen a hatalmas kijelző áll, amin keresztül gyakorlatilag mindent vezérelhetsz. Elsőre talán soknak tűnik, de gyorsan megszokható, és a rendszer meglepően gördülékenyen működik. Nincs akadozás, nincs idegesítő gondolkodási idő, ami ebben a kategóriában nem mindig magától értetődő.

Leapmotor B10 teszt női szemmel: minimalista belső tér, okos megoldásokkal

Imádtuk az autóban: fűthető és szellőztethető ülések, fűthető kormánykerék, 360 fokos kamera, 12 hangszórós audiorendszer, óriási panorámatető, 64 színű hangulatvilágítás, elektromos csomagtérajtó.

Több hely belül, mint azt elsőre várnánk

Az első ülések rengeteg helyet kínálnak. A térérzet kifejezetten jó, hátul is kényelmesen el lehet férni, ami barátnős utazásoknál vagy családi kiruccanásoknál nem utolsó szempont. A csomagtartó pedig simán elnyeli a hétvégi bevásárlást vagy egy kisebb utazás csomagjait. Ami viszont kompromisszum: a fizikai gombok hiánya. Minden szép és modern a kijelzőn, de néha jó lenne egy-egy klasszikus tekerőgomb, főleg menet közben.

A képernyő csodásan néz ki és gyorsan reagál szinte mindenre, bár talán ráférne egy-két szoftverfrissítés, ami orvosolná az apróbb, bosszantó hibákat.