Lássuk, mekkora nyelvzseni vagy! Felismered, milyen nyelven vannak leírva a mondások?

Nem kell nyelvésznek lenned ahhoz, hogy nyelvekkel találkozz. Elég csak turistáskodni egyet egy frekventált helyen, és máris körülölelnek a más-más nemzetiségű emberek, akik bizony nem magyarul fognak megszólalni. De az is bőven elég, ha csak fellépsz az internetre, máris rengeteg nyelvvel találkozhatsz. A legújabb kvízünkkel azt tesztelheted le, hogy az íráskép alapján felismered-e, hogy milyen nyelven íródtak az egyes mondások?

Kvíz: Kitalálod, milyen nyelven vannak leírva a mondások?

Forrás: Shutterstock

Teszteld magad a nyelvfelismerő kvízünkkel!

Európában a nyelvtanulás a közoktatás szerves részét képezi. Ez számunk, akik a kontinens szívében laknak, nem meglepő, hiszen kis hazánkon, és a határon túli magyarokon, aligha érti bárki is a magyar nyelvet. Viszont a nyelvi korlátokat legtöbbször az angollal szoktuk átlépni, pedig megannyi izgalmas nyelv vesz minket körül!

Ha kettőnél több nyelvet ismersz, akkor hivatalosan is poliglottnak, vagyis többnyelvűnek számítasz. Persze-persze, azt talán mindenki tudja, hogy ich liebe dich vagy je t’aime, de egy kevésbé mainstream mondat alapján vajon ráismersz a nyelvre? Ebben a kvízben még a legprofibbaknak sem sikerül 8 pontot elérniük. És természetesen nem ér csalni! De lássuk, te hányat ismersz fel a listából!

Válaszold meg a nyelvfelismerési kvíz kérdéseit!