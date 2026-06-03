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nyelvlecke

Lássuk, mekkora nyelvzseni vagy! Felismered, milyen nyelven vannak leírva a mondások?

nyelvlecke többnyelvűség tudás felismerés
Baranyi Hanna
2026.06.03.
Híres mondások minden nyelven léteznek. Sőt, a legalapvetőbb szólásokat még magyarul is ismerjük. „Evés közben jön meg az étvágy” vagy „így múlik el a világ dicsősége” — biztosan hallottad már ezeket a bölcsességeket, de most ideje tesztelni, hogy magát a nyelvet, ahonnan a szólás származik felismered-e! Öveket becsatolni, és lássuk, hány nyelvet ismersz fel a kvízben?

Nem kell nyelvésznek lenned ahhoz, hogy nyelvekkel találkozz. Elég csak turistáskodni egyet egy frekventált helyen, és máris körülölelnek a más-más nemzetiségű emberek, akik bizony nem magyarul fognak megszólalni. De az is bőven elég, ha csak fellépsz az internetre, máris rengeteg nyelvvel találkozhatsz. A legújabb kvízünkkel azt tesztelheted le, hogy az íráskép alapján felismered-e, hogy milyen nyelven íródtak az egyes mondások?

milyen nyelven van kvíz
Kvíz: Kitalálod, milyen nyelven vannak leírva a mondások?
Forrás: Shutterstock

Teszteld magad a nyelvfelismerő kvízünkkel!

Európában a nyelvtanulás a közoktatás szerves részét képezi. Ez számunk, akik a kontinens szívében laknak, nem meglepő, hiszen kis hazánkon, és a határon túli magyarokon, aligha érti bárki is a magyar nyelvet. Viszont a nyelvi korlátokat legtöbbször az angollal szoktuk átlépni, pedig megannyi izgalmas nyelv vesz minket körül!

Ha kettőnél több nyelvet ismersz, akkor hivatalosan is poliglottnak, vagyis többnyelvűnek számítasz. Persze-persze, azt talán mindenki tudja, hogy ich liebe dich vagy je t’aime, de egy kevésbé mainstream mondat alapján vajon ráismersz a nyelvre? Ebben a kvízben még a legprofibbaknak sem sikerül 8 pontot elérniük. És természetesen nem ér csalni! De lássuk, te hányat ismersz fel a listából!

Válaszold meg a nyelvfelismerési kvíz kérdéseit!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Milyen nyelven van: L’appétit vient en mangeant.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Milyen nyelven van: Más vale tarde que nunca.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Milyen nyelven van: Chi dorme non piglia pesci.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Milyen nyelven van: Sic transit gloria mundi.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Milyen nyelven van: γυναιξὶ κόσμον ἡ σιγὴ φέρει.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Milyen nyelven van: De aap komt uit de mouw.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Milyen nyelven van: Þetta reddast.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Milyen nyelven van: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

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