Földönfutóból ismét dúsgazdag asszony lehet Sarah Ferguson: régi szerelme segíthet rajta a síron túlról

Az Epstein-botrány után Sarah Fergusonnak el kellett költöznie otthonából, a Royal Lodge-ból. Az egykori yorki hercegnét régi barátja segítette ki: Paddy McNally svájci luxus üdülőkomplexumának egyik faházába költözhetett be. A Forma–1 világából ismert üzletember a napokban, 88 évesen hunyt el.

Véget érhetnek Sarah Ferguson szenvedései

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McNally exkluzív pályareklámokból, szponzori megállapodásokból és a Paddock Club nevű VIP-programból építette fel vagyonát. Vállalata eladásával további milliókhoz jutott, összvagyonát pedig körülbelül 700 millió euróra becsülik.

Egyelőre nem tudni, hogy Paddy McNally megemlítette-e Sarah Fergusont a végrendeletében, ám bennfentesek szerint a Forma–1-es üzletember biztosan hagyott rá valamit, hogy véget vessen Ferguson pénzügyi nehézségeinek.

Sarah Ferguson és Paddy McNally három évig alkottak egy párt

Sarah Ferguson és Paddy McNally 1982 és 1985 között élt párkapcsolatban. Akkor ismerkedtek meg, amikor Fergie bébiszitterként vigyázott az üzletember fiaira. A munkakapcsolatból szerelem lett, ám Ferguson végül szakított, mert McNally nem akarta feleségül venni. Nem sokkal később Sarah beleszeretett András hercegbe, II. Erzsébet királynő második fiába. McNallyval azonban a későbbiekben sem szakította meg a kapcsolatot, szoros maradt közöttük a viszony. Az üzletember éveken keresztül tomgatta anyagilag Fergie-t.

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