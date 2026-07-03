Ivan Beerkus és Angela Nikolau: itt a letartóztatási fotója az Empire State Buildinget meghódító párnak

Az Empire State Buildinget meghódító pár egy pillanat alatt világsztárrá vált. Ivan Beerkus az épület tetején jegyezte el barátnőjét, Angela Nikolaut, a mutatványnak azonban letartóztatás lett a vége. A hatóságok tehát nem érzékenyültek el a különleges lánykérés láttán, az emberek azonban imádják a két szerelmest. De mit kell tudni róluk?

Orosz aktivisták az Empire State Building tetején.

Forrás: Profimedia

Az Empire State Building-i lánykérés: kicsoda Ivan Beerkus és Angela Nikolau?

Azok számára, akik látták a Netflix Skywalkers: Egy szerelmi történet című dokumentumfilmet, nem ismeretlen Ivan Beerkus és Angela Nikolau. 2024-ben ugyanis már bemutatták a világnak extrém hobbijukat: illegálisan hódítják meg a világ legmagasabb épületeit. A legtöbb ember azonban csak a napokban figyelt fel a párra, amikor az Empire State Building tetejére másztak fel, ahol elhelyeztek egy transzparenst, emellett pedig Ivan Beerkus meg is kérte barátnője kezét.

A párt ezután letartóztatták, így eljegyzésük estéjét nem tölthették együtt. Azt még vizsgálják, hogy a páros hogyan jutott be az épületbe úgy, hogy elkerüljék a biztonsági ellenőrzést, valószínűsítik, hogy a személyzeti bejáratot használhatták. Ezután feltételes szabadságra bocsátották őket augusztus 24-ei tárgyalásukig. A 32 éves Ivan Beerkus és a 33 éves Angela Nikolau mindketten orosz származásúak, és 2016 óta alkotnak egy párt. 2024-ig New Yorkban éltek, jelenleg azonban a New Jersey-i East Orange-ban laknak.

Az Empire State Buildinget meghódító pár: Angela Nikolau és Ivan Beerkus New Yorkban.

Forrás: Profimedia

A páros általában kötél és egyéb biztonsági felszerelések nélkül másszák meg az épületeket. Angela egy cirkuszdinasztiában nőtt fel, és ritmikus gimnasztikával foglalkozott, mielőtt mászásra adta volna a fejét.

Az első dokumentált közös mászásukra 2016-ban került sor a kínai Tiencsinben található Goldin Finance 117 épületét hódították meg. A pár 2022-ben sikeresen megmászta a malajziai Merdeka 118-at is, a világ második legmagasabb épületét. Előtte Ivan Beerkus meghódította az Eiffel-tornyot, a Shanghai Towert és a Shun Hing Square-t Sencsenben. Ivan, ha éppen nem magas épületek tetején időzik, akkor lemezlovasként tevékenykedik, Angela pedig fest.