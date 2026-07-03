Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 3., péntek Kornél, Soma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
orosz

Ivan Beerkus és Angela Nikolau: itt a letartóztatási fotója az Empire State Buildinget meghódító párnak

orosz letartóztatás Empire State Building
Nagy Anna
2026.07.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ivan Beerkus és Angela Nikolau egy csapásta világsztárrá váltak. Az Empire State Building tetejét meghódító párt letartóztatták a mutatvány után, így eljegyzésük első estéjét külön töltötték.

Az Empire State Buildinget meghódító pár egy pillanat alatt világsztárrá vált. Ivan Beerkus az épület tetején jegyezte el barátnőjét, Angela Nikolaut, a mutatványnak azonban letartóztatás lett a vége. A hatóságok tehát nem érzékenyültek el a különleges lánykérés láttán, az emberek azonban imádják a két szerelmest. De mit kell tudni róluk?

Two people stand on the tip of the antenna of the Empire State Building while holding a banner on Wednesday, July 1, 2026.,Image: 1113794171, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no
Orosz aktivisták az Empire State Building tetején.
Forrás: Profimedia

Az Empire State Building-i lánykérés: kicsoda Ivan Beerkus és Angela Nikolau?

Azok számára, akik látták a Netflix Skywalkers: Egy szerelmi történet című dokumentumfilmet, nem ismeretlen Ivan Beerkus és Angela Nikolau. 2024-ben ugyanis már bemutatták a világnak extrém hobbijukat: illegálisan hódítják meg a világ legmagasabb épületeit. A legtöbb ember azonban csak a napokban figyelt fel a párra, amikor az Empire State Building tetejére másztak fel, ahol elhelyeztek egy transzparenst, emellett pedig Ivan Beerkus meg is kérte barátnője kezét. 

A párt ezután letartóztatták, így eljegyzésük estéjét nem tölthették együtt. Azt még vizsgálják, hogy a páros hogyan jutott be az épületbe úgy, hogy elkerüljék a biztonsági ellenőrzést, valószínűsítik, hogy a személyzeti bejáratot használhatták. Ezután feltételes szabadságra bocsátották őket augusztus 24-ei tárgyalásukig. A 32 éves Ivan Beerkus és a 33 éves Angela Nikolau mindketten orosz származásúak, és 2016 óta alkotnak egy párt. 2024-ig New Yorkban éltek, jelenleg azonban a New Jersey-i East Orange-ban laknak. 

Angela Nikolau, left, and Ivan Beerkus are pictured in police custody leaving the New York Police Department's Midtown South Precinct station house on Wednesday, July 1, 2026 in Manhattan, New York.,Image: 1113863430, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Az Empire State Buildinget meghódító pár: Angela Nikolau és Ivan Beerkus New Yorkban.
Forrás: Profimedia

A páros általában kötél és egyéb biztonsági felszerelések nélkül másszák meg az épületeket. Angela egy cirkuszdinasztiában nőtt fel, és ritmikus gimnasztikával foglalkozott, mielőtt mászásra adta volna a fejét. 

Az első dokumentált közös mászásukra 2016-ban került sor a kínai Tiencsinben található Goldin Finance 117 épületét hódították meg. A pár 2022-ben sikeresen megmászta a malajziai Merdeka 118-at is, a világ második legmagasabb épületét. Előtte Ivan Beerkus meghódította az Eiffel-tornyot, a Shanghai Towert és a Shun Hing Square-t Sencsenben. Ivan, ha éppen nem magas épületek tetején időzik, akkor lemezlovasként tevékenykedik, Angela pedig fest.

Nézd meg a dokumentumfilmjük előzetesét:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

4 csillagjegy életét felforgatja a retrográd Merkúr: sötét titkok kerülnek elő a múltból

A hátráló bolygó hatásait szinte egész júliusban érezhetjük. A retrográd Merkúr különösen 4 csillagjegy életét fogja befolyásolni, nem feltétlenül pozitív irányba.

Szívszorító részletek: így ünnepelte utolsó születésnapját Diana hercegné − Fotógaléria

Csak úgy ragyogott a 36. születésnapján. Diana hercegné kiállításmegnyitón vett részt és a rajongóival is találkozott.

Erling Haaland luxustáskáiért rajong a világ: a vb-n is azt figyelik, melyik Hermès van nála

Erling Haaland fontos szerepet játszott abban, hogy Norvégia fociválogatottja közel három évtized után újra kijutott a labdarúgó-világbajnokságra. Az utóbbi hetekben azonban nemcsak a góljai miatt beszélnek róla, valami egészen másra figyel a közönség.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu