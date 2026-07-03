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38 agyi parazita és méteres galandféreg: sokkoló diagnózist kapott egy nő a külföldi utazása után

betegség parazita diagnózis
Life.hu
2026.07.03.
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Éveken át fogalma sem volt róla, hogy borzalmas élősködők vették át az irányítást a szervezete felett. Mire az orvosok rájöttek, mi áll a rejtélyes tünetek hátterében, már 38 agyi parazita fejlődött ki benne, korábban pedig egy közel egy méter hosszú galandféreg is távozott a szervezetéből.

Visszatérő fejfájás, egyre súlyosbodó rosszullétek és epilepsziás rohamok keserítették meg egy nő életét. A sokkoló diagnózis még az orvosokat is megdöbbentette: 38 agyi parazita rejtőzött a nőben. A fertőzés egy évekkel korábbi utazására vezethető vissza.

agyi parazita miatt migrénje van a nőnek
Évekig voltak fájdalmai és rohamai a nőnek, mire kiderült, hogy 38 agyi parazita okozza a tüneteit.
Forrás: 123rf
  • Egy külföldi utazás során fertőződött meg, utána évekig idegrendszeri tünetei voltak
  • A szervezetéből egy méteres galandféreg távozott, de ezzel nem volt vége
  • 38 parazitát találtak az agyában
  • Mi az a neurociszticerkózis?
  • Mik a tünetek?
  • Hogyan kezelhető?
  • Megelőzés

Évekkel később derült ki, hogy a tüneteket a 38 agyi parazita okozza

A nő évekkel egy külföldi utazás után rendkívül szokatlan jelenséget tapasztalt: egy közel egy méter hosszú galandféreg távozott a szervezetéből. Mivel akkor nem voltak komoly panaszai, az első vizsgálatok sem mutattak súlyos eltérést, így úgy tűnt, a történet ezzel véget is ér.

Nem sokkal később azonban egyre erősebb fejfájások, egyensúlyzavarok és epilepsziás rohamok jelentkeztek. A részletes képalkotó vizsgálatok során derült ki az orvosok számára is megdöbbentő tény, hogy az agyában összesen 38 parazita él, és ezek okozzák a tüneteket.

Brain CT with Cysticercosis - Larva of Pork Tapeworm
Agyi paraziták CT-felvételen.
Forrás: Shutterstock

Mi az a neurociszticerkózis?

A diagnózis egy ritka, de súlyos megbetegedés, az úgynevezett neurociszticerkózis volt. A betegséget a sertésgalandféreg (Taenia solium) lárvái okozzák, amelyek szennyezett étellel vagy vízzel, illetve nem megfelelő higiénés körülmények között kerülhetnek a szervezetbe. A lárvák a véráramon keresztül különböző szervekbe – köztük az agyba – is eljuthatnak, ahol cisztákat képeznek.

Milyen tüneteket okozhat?

A betegség különösen alattomos, mert hosszú ideig semmilyen panaszt nem okoz. Amikor azonban a ciszták gyulladást váltanak ki, komoly idegrendszeri tünetek jelenhetnek meg, például:

  • erős, visszatérő fejfájás,
  • epilepsziás rohamok,
  • beszédzavar,
  • memória- és koncentrációs problémák,
  • látászavar,
  • zavartság vagy személyiségváltozás.

Súlyos esetekben pszichés tünetek is kialakulhatnak, ezért a diagnózis felállítása sokszor nem egyszerű.

Hosszú kezelés várhat a betegekre

A neurociszticerkózis kezelése általában parazitaellenes gyógyszerekből, gyulladáscsökkentő szteroidokból és – szükség esetén – epilepszia elleni készítményekből áll. A felépülés hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, attól függően, hogy a fertőzés milyen mértékben érintette az idegrendszert.

Mit tehetünk a megelőzésért?

A szakemberek szerint a fertőzés kockázata megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen csökkenthető. Utazás során érdemes kizárólag biztonságos eredetű ivóvizet fogyasztani, alaposan megmosni vagy meghámozni a zöldségeket és gyümölcsöket, valamint ügyelni a rendszeres kézmosásra. A sertéshúst minden esetben megfelelően át kell sütni vagy főzni.

Bár Európában a neurociszticerkózis ritkának számít, a világ számos térségében ma is előfordul, ezért a higiéniai szabályok betartása külföldi utazások során különösen fontos.

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