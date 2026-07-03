38 agyi parazita és méteres galandféreg: sokkoló diagnózist kapott egy nő a külföldi utazása után

Visszatérő fejfájás, egyre súlyosbodó rosszullétek és epilepsziás rohamok keserítették meg egy nő életét. A sokkoló diagnózis még az orvosokat is megdöbbentette: 38 agyi parazita rejtőzött a nőben. A fertőzés egy évekkel korábbi utazására vezethető vissza.

Évekig voltak fájdalmai és rohamai a nőnek, mire kiderült, hogy 38 agyi parazita okozza a tüneteit.

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Egy külföldi utazás során fertőződött meg, utána évekig idegrendszeri tünetei voltak

A szervezetéből egy méteres galandféreg távozott, de ezzel nem volt vége

38 parazitát találtak az agyában

Mi az a neurociszticerkózis?

Mik a tünetek?

Hogyan kezelhető?

Megelőzés

Évekkel később derült ki, hogy a tüneteket a 38 agyi parazita okozza

A nő évekkel egy külföldi utazás után rendkívül szokatlan jelenséget tapasztalt: egy közel egy méter hosszú galandféreg távozott a szervezetéből. Mivel akkor nem voltak komoly panaszai, az első vizsgálatok sem mutattak súlyos eltérést, így úgy tűnt, a történet ezzel véget is ér.

Nem sokkal később azonban egyre erősebb fejfájások, egyensúlyzavarok és epilepsziás rohamok jelentkeztek. A részletes képalkotó vizsgálatok során derült ki az orvosok számára is megdöbbentő tény, hogy az agyában összesen 38 parazita él, és ezek okozzák a tüneteket.

Agyi paraziták CT-felvételen.

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Mi az a neurociszticerkózis?

A diagnózis egy ritka, de súlyos megbetegedés, az úgynevezett neurociszticerkózis volt. A betegséget a sertésgalandféreg (Taenia solium) lárvái okozzák, amelyek szennyezett étellel vagy vízzel, illetve nem megfelelő higiénés körülmények között kerülhetnek a szervezetbe. A lárvák a véráramon keresztül különböző szervekbe – köztük az agyba – is eljuthatnak, ahol cisztákat képeznek.

Milyen tüneteket okozhat?

A betegség különösen alattomos, mert hosszú ideig semmilyen panaszt nem okoz. Amikor azonban a ciszták gyulladást váltanak ki, komoly idegrendszeri tünetek jelenhetnek meg, például:

erős, visszatérő fejfájás,

epilepsziás rohamok,

beszédzavar,

memória- és koncentrációs problémák,

látászavar,

zavartság vagy személyiségváltozás.

Súlyos esetekben pszichés tünetek is kialakulhatnak, ezért a diagnózis felállítása sokszor nem egyszerű.

Hosszú kezelés várhat a betegekre

A neurociszticerkózis kezelése általában parazitaellenes gyógyszerekből, gyulladáscsökkentő szteroidokból és – szükség esetén – epilepszia elleni készítményekből áll. A felépülés hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, attól függően, hogy a fertőzés milyen mértékben érintette az idegrendszert.