38 agyi parazita és méteres galandféreg: sokkoló diagnózist kapott egy nő a külföldi utazása után

Visszatérő fejfájás, egyre súlyosbodó rosszullétek és epilepsziás rohamok keserítették meg egy nő életét. A sokkoló diagnózis még az orvosokat is megdöbbentette: 38 agyi parazita rejtőzött a nőben. A fertőzés egy évekkel korábbi utazására vezethető vissza.
- Egy külföldi utazás során fertőződött meg, utána évekig idegrendszeri tünetei voltak
- A szervezetéből egy méteres galandféreg távozott, de ezzel nem volt vége
- 38 parazitát találtak az agyában
- Mi az a neurociszticerkózis?
- Mik a tünetek?
- Hogyan kezelhető?
- Megelőzés
Évekkel később derült ki, hogy a tüneteket a 38 agyi parazita okozza
A nő évekkel egy külföldi utazás után rendkívül szokatlan jelenséget tapasztalt: egy közel egy méter hosszú galandféreg távozott a szervezetéből. Mivel akkor nem voltak komoly panaszai, az első vizsgálatok sem mutattak súlyos eltérést, így úgy tűnt, a történet ezzel véget is ér.
Nem sokkal később azonban egyre erősebb fejfájások, egyensúlyzavarok és epilepsziás rohamok jelentkeztek. A részletes képalkotó vizsgálatok során derült ki az orvosok számára is megdöbbentő tény, hogy az agyában összesen 38 parazita él, és ezek okozzák a tüneteket.
Mi az a neurociszticerkózis?
A diagnózis egy ritka, de súlyos megbetegedés, az úgynevezett neurociszticerkózis volt. A betegséget a sertésgalandféreg (Taenia solium) lárvái okozzák, amelyek szennyezett étellel vagy vízzel, illetve nem megfelelő higiénés körülmények között kerülhetnek a szervezetbe. A lárvák a véráramon keresztül különböző szervekbe – köztük az agyba – is eljuthatnak, ahol cisztákat képeznek.
Milyen tüneteket okozhat?
A betegség különösen alattomos, mert hosszú ideig semmilyen panaszt nem okoz. Amikor azonban a ciszták gyulladást váltanak ki, komoly idegrendszeri tünetek jelenhetnek meg, például:
- erős, visszatérő fejfájás,
- epilepsziás rohamok,
- beszédzavar,
- memória- és koncentrációs problémák,
- látászavar,
- zavartság vagy személyiségváltozás.
Súlyos esetekben pszichés tünetek is kialakulhatnak, ezért a diagnózis felállítása sokszor nem egyszerű.
Hosszú kezelés várhat a betegekre
A neurociszticerkózis kezelése általában parazitaellenes gyógyszerekből, gyulladáscsökkentő szteroidokból és – szükség esetén – epilepszia elleni készítményekből áll. A felépülés hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, attól függően, hogy a fertőzés milyen mértékben érintette az idegrendszert.
Mit tehetünk a megelőzésért?
A szakemberek szerint a fertőzés kockázata megfelelő óvintézkedésekkel jelentősen csökkenthető. Utazás során érdemes kizárólag biztonságos eredetű ivóvizet fogyasztani, alaposan megmosni vagy meghámozni a zöldségeket és gyümölcsöket, valamint ügyelni a rendszeres kézmosásra. A sertéshúst minden esetben megfelelően át kell sütni vagy főzni.
Bár Európában a neurociszticerkózis ritkának számít, a világ számos térségében ma is előfordul, ezért a higiéniai szabályok betartása külföldi utazások során különösen fontos.
Olvasd el az alábbi cikkeinket is: