Alacsony IQ-jú a pasi? 5 jel, amiből már az első randin levághatod

A jó első benyomás nem csak azon múlik, hogy valaki udvarias, jól öltözött vagy vicces. Az is sokat elárul róla, hogyan gondolkodik, hogyan kommunikál, és mennyire kíváncsi. Fontos azonban megjegyezni, hogy az intelligencia önmagában nem határozza meg egy ember értékét, és egyetlen randi alapján sem lehet biztos következtetéseket levonni. Viszont vannak olyan árulkodó viselkedések is, amelyek már ekkor alacsony IQ-ra utalnak.

Már az első randin érzékelheted, hogy alacsony IQ-jú a pasi, ha figyeled ezeket a jeleket.

Forrás: Shutterstock

Jelek, hogy alacsony IQ-jú pasival randizol

Az alábbi jelek arra utalhatnak, hogy a másik fél kevésbé nyitott, nehezebben gondolkodik összetetten vagy kevésbé fejlett a kritikai érzéke. Összességében ezek az alacsony intelligencia első mutatói.

Alig kérdez

Ha egész este csak magáról beszél, és egyetlen kérdést sem tesz fel neked, az nemcsak udvariatlanság lehet. Az intelligensebb emberekre általában jellemző a kíváncsiság: szeretnék megismerni a másik nézőpontját, érdeklődnek az élményei és gondolatai iránt.

Mindenről fekete-fehéren gondolkodik

Az élet ritkán ennyire egyszerű. Ha minden témára csak egyetlen helyes választ lát, képtelen elfogadni az árnyalt véleményeket, vagy minden vitát úgy kezel, mintha csak győztes és vesztes létezne, az arra utalhat, hogy nehezebben gondolkodik összetetten.

Nem tud érvelni, csak kijelentéseket tesz

Ha egy beszélgetés során minden véleményét nagyjából csak annyival támasztja alá, hogy „mert ez így van”, vagy ingerültté válik, amikor rákérdezel valamire, az azt jelezheti, hogy nem szívesen gondolkodik mélyebben egy-egy témáról.

Mindig másokat hibáztat

Bármi is történjék, a pincér, a hely, a sztorikban pedig a főnöke, a barátai, az exe a hibásak? Az önreflexió és a saját felelősség felismerése fontos része az érett gondolkodásnak. Ha valaki erre képtelen, az hosszú távon is problémát jelenthet.

Lenézi a tanulást és az új dolgokat

Nem minden intelligens ember diplomás, de az új dolgok iránti nyitottság gyakran együtt jár a magasabb kognitív képességekkel. Ha büszkén hangoztatja, hogy őt semmi sem érdekli, nem olvas, nem szeret új dolgokat kipróbálni, és szerinte felesleges tanulni, az intő jel lehet.

Az első randin mindenki lehet ideges, fáradt vagy éppen zárkózott, ezért nem érdemes egyetlen este alapján végleges ítéletet hozni. Ezek a jelek inkább arra szolgálnak, hogy segítsenek felismerni, mennyire inspiráló, nyitott és kiegyensúlyozott beszélgetőpartner ül veled szemben – hiszen egy jó kapcsolat alapja nemcsak a vonzalom, hanem az is, hogy szellemileg is tudjatok kapcsolódni egymáshoz.

Ezek is érdekelhetnek még: