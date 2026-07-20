Nádai Anikó megmutatta négyéves kisfiát − Fotón, ahogy édesanyját öleli a kis Alex

Bár ritán mutatja közösségimédia-felületein gyerekeit Nádai Anikó, a nagy nap örömére mégis kivételt tett. A kétgyerekes édesanya boldog mosollyal tartja a karjaiban a kis ünnepeltet.

Nádai Anikó kétgyerekes édesanya.

Forrás: MW

Nádai Anikó az Instáján is ünnepel

Nádai Anikó gyerekei hét év korkülönbséggel születtek. Nagyobbik fia, Patrik édesapja Kovács Dániel Richárd rendező-producer, négyéves Alex apukája pedig Hajmásy Péter. A szép műsorvezető most Alexről tett fel képet, de a kisfiú arcát nem mutatja. „Nagyon boldog 4. születésnapot kívánok drága Kincsem!” − írta a fotóhoz a csinos tévés.

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