Nem azért legel a kutyád, mert beteg: sokkal egyszerűbb dolog áll a furcsa szokás mögött

A kutyák nem tudják elmondani, ha rosszul érzik magukat, ezért a gazdiknak a viselkedésükből kell következtetniük arra, hogy minden rendben van-e velük. Sokan emiatt a közösségi oldalakon kérnek tanácsot más állattartóktól vagy szakemberektől. Will Atherton kutyaszakértő rendszeresen oszt meg videókat a kutyák viselkedéséről, ezzel pedig jelentős követőtábort gyűjtött maga köré. Az egyik TikTok-videójában arról beszélt, hogy kár túlaggódni, ha füvet eszik a kedvencünk.

kutya füvet eszik

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Nem biztos, hogy bajt jelez, ha a kutya legel

„Az, hogy a kutya füvet eszik, önmagában nem gond. Nagyon sokan aggódnak emiatt. A gazdik pánikba esnek, rohannak az állatorvoshoz, mert azt hiszik, komoly baj van, pedig az esetek többségében a fűevés teljesen normális viselkedés" – mondta.

Atherton szerint a furcsa szokásnak oka részben a kutyák múltjában keresendő. Vadon élő őseik dögevő életmódot folytattak, és változatos étrendjük részeként növényi eredetű táplálékot is rendszeresen fogyasztottak.

„Amikor a kutya legelni kezd egy füves területen, gyakran csak a mélyen rögzült biológiai ösztönt követi. Előfordul, hogy egyszerűen jólesik neki, máskor pedig olyan tápanyagot vagy rostot keres, amelyből a jelenlegi étrendje nem biztosít eleget" – magyarázta.

Sokan azt gondolják, hogy a kutya szándékosan hánytatja magát a fűvel, mert valamitől rossz a gyomra. De a fűevés utáni hányást nem is biztos, hogy a növény okozza.

„Ha valóban gyomorproblémák miatt legel a kutya, akkor a hányás is amiatt lehet, nem a fűtől. Hogy gyógyítani próbálja magát, az intelligens viselkedés, nem pedig vészhelyzet" – mondta.

Vannak azonban olyan esetek, amikor már érdemes állatorvoshoz fordulni. Figyelmeztető jel lehet, ha a kutya megszállottan, kapkodva eszi a füvet, minden séta során folyamatosan ezt csinálja, vagy esetleg többször egymás után kiadja a gyomortartalmát. Atherton szerint ezek a tünetek valamilyen háttérben meghúzódó problémára utalhatnak.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vegyszerrel kezelt területek komoly veszélyt jelenthetnek. Ha a füvet növényvédő szerrel vagy gyomirtóval permetezték, annak elfogyasztása valódi és súlyos kockázatot hordoz. Az azonban, ha a kutya időnként bekap néhány fűszálat az út széléről vagy a kertből, önmagában még nem ad okot aggodalomra.