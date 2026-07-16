Tom Cruise őszülő, pocakos nagypapává változott – Teljesen felismerhetetlen az akciósztár: fotó

A tökéletesen fésült, kigyúrt akciósztár szerepétől elrugaszkodva, most egy igazán drámai átalakulással tér vissza Tom Cruise a készülő Digger című filmben. A 64 éves színész ugyanis olyannyira felismerhetetlenné vált az új szerep kedvéért, hogy az első képkockák láttán még a legnagyobb rajongói is felhúzták a szemöldöküket.

Tom Cruise nem hasonlít önmagára legújabb filmjében.

Forrás: ZUMA Press Wire

Tom Cruise felismerhetetlenné vált a Digger című film főszerepében.

A napokban debütáló előzetes láttán még a rajongói is meglepődtek.

Cruise a Warner Bros sajtótájékoztatóján a szerepre való felkészülési folyamatának részleteit is megosztotta.

Tom Cruise átalakult, még a rajongók sem ismerték fel

A napokban végre megérkezett a Digger című film első hivatalos előzetese, amelyben Tom Cruise külseje valósággal sokkolta a rajongókat. A történet egy déli olajmágnásról, Digger Rockwellről szól, aki egy hatalmas globális katasztrófa megakadályozására vállalkozik.

A szerep kedvéért a színész látványos átalakuláson ment keresztül; ősz hajjal, arcfelépítését megváltoztató protézisekkel és jóval testesebb külsővel tűnik fel a közelgő film előzetesében.

Az átalakulásra már a korábban bemutatott plakát is utalt, amelyen elegáns öltönyben, cowboykalapban, egy földgömb tetején áll, kezében egy ásóval. A rajongókat annyira megdöbbentette a megjelenése, hogy sokan első pillantásra fel sem ismerték a mindig sportos, akcióhős szerepeiről ismert világsztárt, sőt többen azt is megkérdőjelezték, valóban Tom Cruise látható-e a filmben.

Már a Digger című film plakátján is jól látható Tom Cruise átalakulása, aki ősz hajjal, és arcprotézissel tűnik fel.

Forrás: Northfoto

Egyetlen szerepe sem állította ekkora kihívás elé

Tom Cruise a Warner Bros. sajtótájékoztatóján mesélt új szerepéről, és azt is elárulta, milyen felkészülés előzte meg Digger Rockwell megformálását.

A színész szerint minden új karakter esetében arra törekszik, hogy a lehető leghitelesebben adja vissza a figura személyiségét, ezért igyekszik a lehető legmélyebben elmerülni a világában.

Elmondása szerint ebben most is óriási segítséget jelentettek a film látványos díszletei, a részletesen kidolgozott kellékek, valamint a különleges smink- és protézismunka, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy teljesen átszellemülhessen Diggerré. Cruise hangsúlyozta, hogy számára egy-egy szerep nem csupán a forgatásról szól, hanem egy hosszú felkészülési folyamatról is. Saját szavaival élve ez egy „életen át tartó tanulási út”, amelynek során folyamatosan új készségeket sajátít el, hogy minden karakterét a lehető leghitelesebben formálhassa meg. Úgy véli, Digger Rockwell figurája is pontosan ezt a hozzáállást követelte meg tőle, ezért a szerepre való felkészülést ugyanolyan komolyan vette, mint pályafutása bármelyik korábbi ikonikus alakítását.