A praktikus családi SUV, amit nem lehet nem szeretni – íme az új Mitsubishi Grandis

Az új Mitsubishi Grandis már jóval modernebb, kompakt SUV-ként tért vissza, méghozzá úgy, hogy közben nem felejtette el, miért is szerette annak idején annyira a közönség: tágas, praktikus, kényelmes és annyira, de annyira élhető. Csak most mindezt sokkal divatosabb, technológiailag frissebb és elegánsabb csomagolásban kapjuk meg. De vajon ezúttal is érdemes neki adni a szívünket?
- Modern SUV-külső és tágas családi utastér.
- Az újonnan visszatérő Grandis név teljesen megújult köntösben.
- Európai igényekre szabott praktikus modell, letisztult vonalak, kényelmes belső tér.
Új Mitsubishi Grandis teszt női szemmel: társ a rohanó mindennapokban
A japán gyártó az utóbbi években látványosan racionalizálta európai kínálatát, az új Grandis pedig pontosan azt mutatja meg, merre szeretne továbbhaladni a márka. Ez az autó nem a hangos sportosságról vagy a túlzó prémium megjelenésről szól, hanem arról, hogyan lehet egy családi SUV egyszerre praktikus, modern és szerethető.
A Grandis 4765 milliméter hosszú, 1795 milliméter széles és 1655 milliméter magas, tengelytávja pedig 2638 milliméter.
Ezek az adatok elsőre talán csak száraz számoknak tűnnek, a hétköznapokban azonban pontosan azt jelentik, hogy az autó megőrzi kompakt karakterét a városi használat során, miközben belül meglepően tágas utasteret kínál. A Mitsubishi ráadásul nem csupán egy új modellt dobott piacra, hanem egy olyan SUV-ot, amely láthatóan valódi európai igények mentén született meg.
Külcsín: ismerős alapok, sajátos karakter
Az új Grandis egyik legnagyobb erőssége, hogy nem akar mindenáron agresszív vagy túldizájnolt lenni. A formaterv sokkal inkább elegáns és harmonikus. Az orr-részen rögtön felismerhető a Mitsubishi Dynamic Shield dizájnnyelve, a karakteres LED-es nappali menetfények és a széles hűtőrács pedig kellően magabiztos megjelenést ad az autónak.
Oldalról nézve a Grandis arányai kifejezetten jól sikerültek. A magas övvonal, a hangsúlyos kerékjáratok és a nyújtott tetőív egyszerre ad neki SUV-os karaktert és családbarát praktikumot. A tesztautó, az Instyle felszereltsége ráadásul látványos könnyűfém felnikkel és igényes részletekkel még inkább prémium irányba tolja az összképet.
A Mitsubishi ügyesen találta meg az egyensúlyt: a Grandis nem hivalkodó, mégis modern és feltűnő jelenség az utakon. Ez az a típus, amelyet valószínűleg még évek múlva sem fogunk erőltetetten divatosnak vagy gyorsan öregedőnek látni.
Belső tér: digitális, mégis nagyon élhető
Az ajtót kinyitva rögtön érződik, hogy a Grandis tervezésekor a használhatóság állt a középpontban. Az utastér letisztult, ergonomikus és sokkal kellemesebb hangulatú annál, mint amit sokan elsőre várnának egy családi SUV-tól. A központi helyet a 10,4 colos, álló infotainment kijelző foglalja el, amely gyorsan reagál, és jól áttekinthető menürendszert kapott. A vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto ma már szinte kötelező elem ebben a kategóriában, de öröm látni, hogy a Mitsubishi nem spórolta ki belőle. Az Instyle kivitelben ráadásul beépített Google-rendszer, vezeték nélküli telefontöltő, elektromos csomagtérajtó és Harman Kardon prémium hifi is jár az autóhoz.
A Grandis valódi ereje azonban nem a kijelzőkben rejlik, hanem a helykínálatban. A hátsó üléssor 16 centiméteres tartományban csúsztatható, így egyszerűen variálható a lábtér és a csomagtartó mérete közötti egyensúly. Ez a gyakorlatban elképesztően hasznos: teljesen másképp használható az autó egy hétköznapi bevásárlásnál, mint egy hosszabb családi utazás során. A mild hibrid változat csomagtartója alaphelyzetben 576 literes, de előretolt hátsó ülésekkel 708 literig növelhető. Lehajtott ülésekkel pedig egészen 1682 literes tér áll rendelkezésre. Ez már bőven az a kategória, ahol nem kell sakkozni a bőröndökkel vagy a babakocsival.
Milyen vezetni az új Mitsubishi Grandist?
A tesztelt modellünkben az 1.3 literes DI-T mild hybrid benzinmotor dolgozott, amely 140 lóerőt és 245 Nm nyomatékot kínál. A hajtáslánchoz 7 fokozatú, duplakuplungos automata váltó társul, amely jól illik az autó karakteréhez. A Grandis nem sportautó, de nem is akar annak látszani. Inkább azt az érzést adja, hogy minden helyzetet könnyedén és kulturáltan old meg. Városban kellemesen, finoman mozog, országúton magabiztos, autópályán pedig stabil és csendes utazóautó benyomását kelti. A mild hybrid rendszer főként az elindulásoknál és gyorsításoknál segít rá a benzinmotor munkájára, amitől az egész hajtás finomabbnak és takarékosabbnak érződik. A gyári WLTP-adat szerint az átlagfogyasztás 5,9 liter 100 kilométeren, ami egy ekkora automata SUV-tól teljesen korrekt érték.
A 0–100 km/órás gyorsulás 9,4 másodperc, a végsebesség 180 km/óra. Ezek az adatok nem a száguldásról szólnak, hanem arról, hogy a Grandis minden élethelyzetben elegendő tartalékot biztosít. A futómű hangolása is inkább a komfortot helyezi előtérbe: rosszabb utakon is kulturált marad, miközben nagyobb tempónál sem válik bizonytalanná.
Felszereltség
Az Instyle kivitel gyakorlatilag már mindent megad, amit ma egy modern családi SUV-tól elvárhatunk. Adaptív tempomat, sávtartó rendszer, 360 fokos kamera, LED-világítás, kulcs nélküli rendszer, elektromosan állítható ülések és prémium hangrendszer is szerepel a listán. A Grandis egyik nagy előnye, hogy nem akarja túlbonyolítani a kezelhetőséget. Sok riválissal szemben itt még mindig gyorsan kiismerhető minden funkció, ami a hétköznapokban rengeteget számít.
Összegzés
Az új Mitsubishi Grandis 1.3 MHEV Instyle nem akar forradalmat csinálni, egyszerűen csak nagyon jól teljesíti azt, amire tervezték. Kényelmes, praktikus, modern és kellemesen igényes családi SUV lett belőle, amely nem harsánysággal próbál kitűnni, hanem azzal, hogy mennyire könnyű együtt élni vele. A Grandis ma már nem egyterű, de a régi modell legfontosabb értékeit továbbviszi. Tágas, sokoldalú és családbarát, csak most sokkal elegánsabb és modernebb köntösben. És talán pontosan ez az, amit ma a legtöbb vásárló igazán keres.
Ha tetszett az új Mitsubishi Grandis tesztje, ezt a videót egyenesen imádni fogod:
Ezek az autótesztek is érdekelhetnek: