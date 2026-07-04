A praktikus családi SUV, amit nem lehet nem szeretni – íme az új Mitsubishi Grandis

Az új Mitsubishi Grandis már jóval modernebb, kompakt SUV-ként tért vissza, méghozzá úgy, hogy közben nem felejtette el, miért is szerette annak idején annyira a közönség: tágas, praktikus, kényelmes és annyira, de annyira élhető. Csak most mindezt sokkal divatosabb, technológiailag frissebb és elegánsabb csomagolásban kapjuk meg. De vajon ezúttal is érdemes neki adni a szívünket?

Az új Mitsubishi Grandis a városi hétköznapokhoz és a hosszabb utazásokhoz is ideális.

Forrás: Antalfi Krisztina

Modern SUV-külső és tágas családi utastér.

Az újonnan visszatérő Grandis név teljesen megújult köntösben.

Európai igényekre szabott praktikus modell, letisztult vonalak, kényelmes belső tér.

Új Mitsubishi Grandis teszt női szemmel: társ a rohanó mindennapokban

A japán gyártó az utóbbi években látványosan racionalizálta európai kínálatát, az új Grandis pedig pontosan azt mutatja meg, merre szeretne továbbhaladni a márka. Ez az autó nem a hangos sportosságról vagy a túlzó prémium megjelenésről szól, hanem arról, hogyan lehet egy családi SUV egyszerre praktikus, modern és szerethető.

A Grandis 4765 milliméter hosszú, 1795 milliméter széles és 1655 milliméter magas, tengelytávja pedig 2638 milliméter.

Ezek az adatok elsőre talán csak száraz számoknak tűnnek, a hétköznapokban azonban pontosan azt jelentik, hogy az autó megőrzi kompakt karakterét a városi használat során, miközben belül meglepően tágas utasteret kínál. A Mitsubishi ráadásul nem csupán egy új modellt dobott piacra, hanem egy olyan SUV-ot, amely láthatóan valódi európai igények mentén született meg.

Külcsín: ismerős alapok, sajátos karakter

Az új Grandis egyik legnagyobb erőssége, hogy nem akar mindenáron agresszív vagy túldizájnolt lenni. A formaterv sokkal inkább elegáns és harmonikus. Az orr-részen rögtön felismerhető a Mitsubishi Dynamic Shield dizájnnyelve, a karakteres LED-es nappali menetfények és a széles hűtőrács pedig kellően magabiztos megjelenést ad az autónak.

Oldalról nézve a Grandis arányai kifejezetten jól sikerültek. A magas övvonal, a hangsúlyos kerékjáratok és a nyújtott tetőív egyszerre ad neki SUV-os karaktert és családbarát praktikumot. A tesztautó, az Instyle felszereltsége ráadásul látványos könnyűfém felnikkel és igényes részletekkel még inkább prémium irányba tolja az összképet.