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44 évesen újra anya lehet Britney Spears − Az énekesnő kisbabát szeretne: Videó

Getty Images North America - Jason Merritt
gyerek kisbaba Britney Spears
Life.hu
2026.07.04.
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Instagram-bejegyzésében meglepően személyes titkot árult el magáról Britney Spears.

A világsztár nemrégiben arról beszélt, hogy harmadik gyereket is szeretne. Lehet, hogy felnőtt fiai kistestvért kapnak? Nos, apajelöltről nem tudunk, de Britney Spears azt állítja, készen áll. 

Britney Spears kisbabára vágyik.
Britney Spears kisbabára vágyik. 
Forrás: Getty Images North America

Britney Spears gyereket szeretne

Egy június végi videójában Britney Spears sárga ruhában vonaglik a kamera előtt kis gitárral a kezében. A bizar performance-ot pedig egy vallomással egészítette ki. „Ez egy érzelmekkel teli nap számomra. A gitárok kis idegenekre emlékeztetnek. Olyan gyengék húrok. Azt mondják, a zene az angyalok beszéde. Ezt még Mexikóban vettem, abban a reményben, hogy egy napon lesz még egy babám” − osztotta meg Britney.

A popcsillagnak egyébként már van két felnőtt fia, akik nemrég a párizsi divathéten debütáltak modellként, és meg kell hagyni, elég jó géneket örököltek. 

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