EGYETLEN hozzávalótól lesz igazán ízletes a krumplisaláta

Van úgy, hogy a legegyszerűbb ételeket a legnehezebb igazán jól, ízesen elkészíteni. Hogy a lehető legjobb gasztroélményben lehessen részed, mutatunk egy meglepően egyszerű, de nagyszerű trükköt, ami valójában egyetlen titkos összetevőre vonatkozik a krumplisaláta esetében. A „csodahozzávaló” nem más, mint a savanyú uborka leve.

Hagyományos köret új köntösben: egyetlen összetevővel új szintre emelhető a krumplisaláta.

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A savanyú uborka leve természetes módon ad friss, pikáns ízt a salátának

Az apróra vágott csemegeuborka nemcsak ízesít, hanem kellemes ropogósságot is ad a krémes köretnek.

A keményebb húsú burgonyafajták felhasználásával a saláta jobb állagú marad, nem esik szét keverés közben.

Turbózd fel a krumplisalátát egyetlen hozzávalóval

Elsőre badarságnak tűnhet, de néhány evőkanálnyi uborkalé remekül működik a krumplisalátában, majd meglátod. Az olívaolaj, a fűszer, a fokhagyma és a dresszing és a majonéz is jó megoldás, ha azonban egy teljesen más szintre emelnéd ezt a hagyományos köretet, beveted az általunk ajánlott nedűt. Aztán ne csodálkozz, ha a vendégek sorban kérik el a receptet!

Az uborkalé kiemeli az ízeket

Kellemes savasságot, enyhén sós karaktert és frissességet ad az ételnek, miközben szépen kiemeli a többi alapanyag ízét is.

Érdemes az ecet helyett használni, nem pedig mellette, különben a saláta túl savanyú lehet.

Néhány evőkanálnyi mennyiség elegendő, de nagyobb adag esetén természetesen növelhető az arány. Ha még intenzívebb ízvilágra vágysz, apróra vágott csemegeuborkát is keverhetsz a burgonyához.

Nemcsak karakteresebb lesz tőle az étel, hanem egy kis ropogósságot is kap, ami jól ellensúlyozza a puha krumplit.

A tökéletes végeredményhez persze a burgonya minősége is kulcsfontosságú: a keményebb húsúak jobban megtartják a formájukat főzés után, így a saláta nem válik pépessé. Frissítő kiegészítő lehet az újhagyma, a petrezselyem, a zellerszár, de egy kevés pirított bacon is tartalmasabbá teheti a fogást.

Nyári krumplisaláta savanyú uborka levével

Hozzávalók (4 adaghoz):

800 g burgonya

4-5 evőkanál savanyú uborka leve

3 evőkanál majonéz (vgy majonéz light)

1 evőkanál tejföl (vagy kefír)

3-4 db csemegeuborka

1 kis fej lilahagyma vagy 2 szál újhagyma

só, bors ízlés szerint

1 teáskanál mustár (opcionális)

Elkészítés

1. A burgonyát a héjában főzd puhára, majd hagyd kihűlni. Ezután hámozd meg és karikázd fel.