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EGYETLEN hozzávalótól lesz igazán ízletes a krumplisaláta

Shutterstock - Pixel-Shot
alapanyag titkos összetevő krumplisaláta
Jónás Ágnes
2026.07.04.
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Igazi nyári kedvenc, mégis sokszor előfordul, hogy a végeredmény túl majonézes, túl dresszinges, vagy egyszerűen nem elég izgalmas. Pedig nem feltétlenül egy különleges fűszer vagy extra hozzávaló hiányzik belőle, hanem egy apró trükk, ami valóban feldobja a krumplisaláta ízét.

Van úgy, hogy a legegyszerűbb ételeket a legnehezebb igazán jól, ízesen elkészíteni. Hogy a lehető legjobb gasztroélményben lehessen részed, mutatunk egy meglepően egyszerű, de nagyszerű trükköt, ami valójában egyetlen titkos összetevőre vonatkozik a krumplisaláta esetében. A „csodahozzávaló” nem más, mint a savanyú uborka leve.

ízletes krumplisaláta hagymával
Hagyományos köret új köntösben: egyetlen összetevővel új szintre emelhető a krumplisaláta.
Forrás: Shutterstock
  • A savanyú uborka leve természetes módon ad friss, pikáns ízt a salátának
  • Az apróra vágott csemegeuborka nemcsak ízesít, hanem kellemes ropogósságot is ad a krémes köretnek. 
  • A keményebb húsú burgonyafajták felhasználásával a saláta jobb állagú marad, nem esik szét keverés közben. 

Turbózd fel a krumplisalátát egyetlen hozzávalóval

Elsőre badarságnak tűnhet, de néhány evőkanálnyi uborkalé remekül működik a krumplisalátában, majd meglátod. Az olívaolaj, a fűszer, a fokhagyma és a dresszing és a majonéz is jó megoldás, ha azonban egy teljesen más szintre emelnéd ezt a hagyományos köretet, beveted az általunk ajánlott nedűt. Aztán ne csodálkozz, ha a vendégek sorban kérik el a receptet!

Az uborkalé kiemeli az ízeket

Kellemes savasságot, enyhén sós karaktert és frissességet ad az ételnek, miközben szépen kiemeli a többi alapanyag ízét is. 

Érdemes az ecet helyett használni, nem pedig mellette, különben a saláta túl savanyú lehet. 

Néhány evőkanálnyi mennyiség elegendő, de nagyobb adag esetén természetesen növelhető az arány. Ha még intenzívebb ízvilágra vágysz, apróra vágott csemegeuborkát is keverhetsz a burgonyához.

 Nemcsak karakteresebb lesz tőle az étel, hanem egy kis ropogósságot is kap, ami jól ellensúlyozza a puha krumplit. 

A tökéletes végeredményhez persze a burgonya minősége is kulcsfontosságú: a keményebb húsúak jobban megtartják a formájukat főzés után, így a saláta nem válik pépessé. Frissítő kiegészítő lehet az újhagyma, a petrezselyem, a zellerszár, de egy kevés pirított bacon is tartalmasabbá teheti a fogást.

Nyári krumplisaláta savanyú uborka levével

Hozzávalók (4 adaghoz):

  • 800 g burgonya 
  • 4-5 evőkanál savanyú uborka leve 
  • 3 evőkanál majonéz (vgy majonéz light)
  • 1 evőkanál tejföl (vagy kefír) 
  • 3-4 db csemegeuborka 
  • 1 kis fej lilahagyma vagy 2 szál újhagyma 
  • só, bors ízlés szerint 
  • 1 teáskanál mustár (opcionális) 

Elkészítés

1. A burgonyát a héjában főzd puhára, majd hagyd kihűlni. Ezután hámozd meg és karikázd fel. 

2. Keverd össze a light majonézt, a tejfölt, a mustárt és a savanyú uborka levét egy külön tálban.

3. Add hozzá az apróra vágott csemegeuborkát és a finomra szeletelt hagymát. 

4. Forgasd össze az öntetet a burgonyával, majd ízlés szerint sózd és borsozd. 

5. Tedd hűtőbe legalább egy órára, hogy az ízek jól összeérjenek. 

Ez az egyszerű uborkalétrükk alig kerül valamibe, mégis sokkal emlékezetesebbé teszi a közös étkezéseket. Nem csoda, hogy ha egyszer kipróbálod, többé nem is akarod majd másképp elkészíteni. 

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