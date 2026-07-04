Hivatalosan is férj és feleség lettek − Nagyszabású bulival ünnepli esküvőjét Taylor Swift és Travis Kelce New Yorkban

Talán még ma is zajlik az év lagzija: július 3-án mondta ki a boldogító igent Taylor Swift és Travis Kelce. A nagyszabású esküvő helyszíne a New York-i Madison Square Garden volt, ahol már napokkal ezelőtt hatalmas volt a készülődés.
Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén 1000 ember ünnepelt
A People információi szerint Taylor Swift és Travis Kelce nagyszabású esküvőjén körülbelül ezer meghívott ünnepelte az ifjú párt. Úgy tudni, az énekesnő folyamatosan húzott le embereket a listáról, ugyanis azt szerette volna, ha azok vesznek részt a nagy napjukon, akiket „örökké az élete részének” szeretne tudni. Valószínűleg ez az előző esti meghitt vacsorára vonatkozott, Swift és Kelce ott látta vendégül legközelebbi családtagjait és barátait, így a nagy napot egy szűk körű összejövetel előzte meg. A szertartást Adam Sandler vezette, a hagyományos koszorúslányok és vőfélyek szerepét pedig ezúttal a családtagok vették át. Taylor Swift oldalán öccse, Austin Swift állt tanúként, míg Travis Kelce-t bátyja, Jason Kelce képviselte.
A fogadalomtételt követően a Madison Square Garden hatalmas kijelzőin egy látványos üzenet jelent meg: a „JUST&T MARRIED!” felirat köszöntötte a friss házasokat, amit a vendégek nagy tapssal fogadtak.
A menyasszony és a vőlegény öltözékét a Christian Dior Haute Couture készítette Jonathan Anderson tervei alapján. Taylor Swift egy kifejezetten erre az alkalomra megálmodott Dior menyasszonyi ruhát viselt, amely különleges mérföldkőnek számít: ez volt Anderson első olyan haute couture esküvői kreációja, amelyet világhírű sztár számára készített. Úgy tudni Swift Christian Louboutin cipőt és Cartier ékszereket választott az outfitjéhez.
Hírességekben nem volt hiány
New Yorkban, a Madison Square Gardenben már napokkal korábban hatalmas volt a készülődés. A helyszín környékén a rendőrség kordonokat állított fel, utcákat zárt le, és gyalogos útvonalakat is lezárt. Több sötétített ablakú terepjáró hajtott be a Madison Square Gardenhez.
A környéken és a helyszínen több hírességet is lefotóztak, köztük Bradley Coopert, Lena Dunhamet, Hugh Grantet, Zoë Kravitz-ot, Erin Andrews sportriportert és Jack Antonoff zenei producert. Úgy tudni, ott volt Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Jimmy Fallon és Tommy Hilfiger is.
A bejáratnál egy tábla figyelmeztette az érkezőket: aki június 29. és július 3. között belép a rendezvényre, arról fotó vagy videó készülhet. A felirat szerint a vendégek a belépéssel szigorú titoktartást is vállalnak, vagyis nem beszélhetnek sem a házigazdákról, sem a résztvevőkről.
Taylor Swift és Travis Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött
A Taylor édesanyja, Andrea Swift a The End of an Era című dokumentumfilm-sorozatban mondta el, hogyan figyelt fel Travis Kelce-re, miután az NFL-játékos a New Heights podcast egyik epizódjában elmondta, hogy elment Taylor Swift egyik The Eras Tour-koncertjére, hogy barátságkarkötőt adjon át neki, rajta a telefonszámával –, de a koncertszabályok miatt erre nem volt lehetősége. Andrea biztatta a lányát, hogy találkozzon a sportolóval, akit az egyik barátja úgy jellemzett, hogy nagyon szereti az anyukáját. Swift később a dokumentumfilm-sorozatában és interjúkban is megerősítette, hogy már egy ideje beszélgettek, mielőtt együtt jelentek meg a nyilvánosság előtt. „Ez nem szalmaláng volt volt. Volt időnk megismerni egymást, mielőtt bárki, bármit tudott volna a kapcsolatunkról” − mesélte Swift, aki szerint Kelce-vel azért illenek igazán össze, mert ahogy fogalmaz: „a szenvedélyeink együtt élnek, és valójában egymást táplálják. Végső soron imádjuk egymást biztatni. Ez iszonyú klassz.”
Swift és Kelce egy közös Instagram-bejegyzésben jelentették be eljegyzésüket, amelyet 2025. augusztus 26-án tettek közzé fotók kíséretében. „Az angoltanárod és a tornatanárod összeházasodnak” – írta Swift a képaláírásban.
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