Hivatalosan is férj és feleség lettek − Nagyszabású bulival ünnepli esküvőjét Taylor Swift és Travis Kelce New Yorkban

Talán még ma is zajlik az év lagzija: július 3-án mondta ki a boldogító igent Taylor Swift és Travis Kelce. A nagyszabású esküvő helyszíne a New York-i Madison Square Garden volt, ahol már napokkal ezelőtt hatalmas volt a készülődés.

Július 3-án mondta ki a boldogító igent Taylor Swift és Travis Kelce.

Forrás: mpi04 / Mediapunch

Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjén 1000 ember ünnepelt

A People információi szerint Taylor Swift és Travis Kelce nagyszabású esküvőjén körülbelül ezer meghívott ünnepelte az ifjú párt. Úgy tudni, az énekesnő folyamatosan húzott le embereket a listáról, ugyanis azt szerette volna, ha azok vesznek részt a nagy napjukon, akiket „örökké az élete részének” szeretne tudni. Valószínűleg ez az előző esti meghitt vacsorára vonatkozott, Swift és Kelce ott látta vendégül legközelebbi családtagjait és barátait, így a nagy napot egy szűk körű összejövetel előzte meg. A szertartást Adam Sandler vezette, a hagyományos koszorúslányok és vőfélyek szerepét pedig ezúttal a családtagok vették át. Taylor Swift oldalán öccse, Austin Swift állt tanúként, míg Travis Kelce-t bátyja, Jason Kelce képviselte.

A fogadalomtételt követően a Madison Square Garden hatalmas kijelzőin egy látványos üzenet jelent meg: a „JUST&T MARRIED!” felirat köszöntötte a friss házasokat, amit a vendégek nagy tapssal fogadtak.

A menyasszony és a vőlegény öltözékét a Christian Dior Haute Couture készítette Jonathan Anderson tervei alapján. Taylor Swift egy kifejezetten erre az alkalomra megálmodott Dior menyasszonyi ruhát viselt, amely különleges mérföldkőnek számít: ez volt Anderson első olyan haute couture esküvői kreációja, amelyet világhírű sztár számára készített. Úgy tudni Swift Christian Louboutin cipőt és Cartier ékszereket választott az outfitjéhez.

Hírességekben nem volt hiány

New Yorkban, a Madison Square Gardenben már napokkal korábban hatalmas volt a készülődés. A helyszín környékén a rendőrség kordonokat állított fel, utcákat zárt le, és gyalogos útvonalakat is lezárt. Több sötétített ablakú terepjáró hajtott be a Madison Square Gardenhez.