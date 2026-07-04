Ez a kis költségvetésű horror nagyobbat szól, mint Hollywood gigafilmjei: ezért tarol a Megszállottság

Kevés olyan film akad, amely néhány hét alatt nemcsak a mozipénztáraknál arat sikert, de a közösségi médiában is kulturális jelenséggé válik. Az alacsony költségvetésű Megszállottság filmnek (eredeti címe: Obsession) azonban sikerült ez a mutatvány. A közönség imádja, miközben hatalmas bevételt is termel bizonyítva ezzel azt, hogy a sikerhez vezető utat nem feltétlenül a látványos reklámkampányok kövezik ki.

A Megszállottság film tarol a mozikban.

Forrás: Profimedia

Megszállottság film: amikor egy kívánság rémálommá válik

A Megszállottság (Obsession) természetfeletti pszichológiai horror, amelyet a mindössze 26 éves amerikai rendező, Curry Barker írt, rendezett és vágott. A történet középpontjában Bear áll, akit Michael Johnston alakít. A fiatal férfi régóta szerelmes legjobb barátjába, Nikkibe, akit Inde Navarrette formál meg, de sosem tudta összeszedni a bátorságát, hogy be is vallja neki érzelmeit.

Bear ekkor a helyi boltban rátalál egy különös tárgyra. A „One Wish Willow” vagyis a kívánságfűz azt ígéri, hogy teljesít egyetlen kérést, ehhez csak félbe kell törni. Bear azt kívánja, hogy Nikki szeresse őt mindenkinél jobban. A kérése teljesül, de nem úgy, ahogy elképzelte: a lány szeretete fokozatosan beteges megszállottsággá alakul, amely egyre erőszakosabb és kiszámíthatatlanabb tettekhez vezet. A film így nemcsak a természetfeletti horror eszközeivel dolgozik, hanem a birtoklás, a kontroll és a párkapcsolati függőség témáit is boncolgatja.

A Megszállottság két főszereplője, Inde Navarrette és Michael Johnston.

Forrás: Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP

A szereplők, akik életre keltették a történetet

A két főszereplő mellett fontos szerepet kap Ian karaktere, akit Cooper Tomlinson játszik, valamint Sarah, akit Megan Lawless alakít. Mindketten a két főszereplő barátai, akik mind ugyanabban az üzletben dolgoznak. A szereplőgárdában feltűnik még Andy Richter is.

Michael Johnston, Megan Lawless és Cooper Tomlinson a Megszállottság című filmben.

Forrás: Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP

A kritikusok különösen Michael Johnston és Inde Navarrette játékát emelték ki, akik hitelesen mutatják meg, hogyan torzulhat el egy romantikus vágy valami sokkal sötétebbé és félelmetesebbé.

Hogyan lett a Megszállottság az év meglepetése?

A film sikere szinte példátlan. Az eredetileg mindössze 750 ezer dolláros költségvetésből készült produkció világszerte több mint 370 millió dolláros bevételt termelt, és ezzel a modern horror egyik legnagyobb független sikertörténetévé vált.