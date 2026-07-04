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Ez a kis költségvetésű horror nagyobbat szól, mint Hollywood gigafilmjei: ezért tarol a Megszállottság

mozi megszállottság horrorfilm
Nagy Anna
2026.07.04.
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Ritka, hogy egy alacsony költségvetésű horror egyszerre uralja a közbeszédet, és dönt rekordokat. A Megszállottság film azonban pontosan ezt tette: a néhány százezer dollárból készült alkotásból világszerte több százmillió dolláros siker lett, és a Z generáció is imádja.

Kevés olyan film akad, amely néhány hét alatt nemcsak a mozipénztáraknál arat sikert, de a közösségi médiában is kulturális jelenséggé válik. Az alacsony költségvetésű Megszállottság filmnek (eredeti címe: Obsession) azonban sikerült ez a mutatvány. A közönség imádja, miközben hatalmas bevételt is termel bizonyítva ezzel azt, hogy a sikerhez vezető utat nem feltétlenül a látványos reklámkampányok kövezik ki. 

A Megszállottság film főszereplője.
A Megszállottság film tarol a mozikban.
Forrás: Profimedia

Megszállottság film: amikor egy kívánság rémálommá válik

A Megszállottság (Obsession) természetfeletti pszichológiai horror, amelyet a mindössze 26 éves amerikai rendező, Curry Barker írt, rendezett és vágott. A történet középpontjában Bear áll, akit Michael Johnston alakít. A fiatal férfi régóta szerelmes legjobb barátjába, Nikkibe, akit Inde Navarrette formál meg, de sosem tudta összeszedni a bátorságát, hogy be is vallja neki érzelmeit.

Bear ekkor a helyi boltban rátalál egy különös tárgyra. A „One Wish Willow” vagyis a kívánságfűz azt ígéri, hogy teljesít egyetlen kérést, ehhez csak félbe kell törni. Bear azt kívánja, hogy Nikki szeresse őt mindenkinél jobban. A kérése teljesül, de nem úgy, ahogy elképzelte: a lány szeretete fokozatosan beteges megszállottsággá alakul, amely egyre erőszakosabb és kiszámíthatatlanabb tettekhez vezet. A film így nemcsak a természetfeletti horror eszközeivel dolgozik, hanem a birtoklás, a kontroll és a párkapcsolati függőség témáit is boncolgatja.

OBSESSION 2026 de Curry Barker Inde Navarrette Michael Johnston. COLLECTION CHRISTOPHEL © Focus Features - Capstone Pictures - Blumhouse Productions - Tea Shop Productions - Under the Shell (Photo by Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP)
A Megszállottság két főszereplője, Inde Navarrette és Michael Johnston.
Forrás: Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP

A szereplők, akik életre keltették a történetet

A két főszereplő mellett fontos szerepet kap Ian karaktere, akit Cooper Tomlinson játszik, valamint Sarah, akit Megan Lawless alakít. Mindketten a két főszereplő barátai, akik mind ugyanabban az üzletben dolgoznak. A szereplőgárdában feltűnik még Andy Richter is.

OBSESSION 2026 de Curry Barker Michael Johnston Megan Lawless Cooper Tomlinson. COLLECTION CHRISTOPHEL © Focus Features - Capstone Pictures - Blumhouse Productions - Tea Shop Productions - Under the Shell (Photo by Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP)
Michael Johnston, Megan Lawless és Cooper Tomlinson a Megszállottság című filmben. 
Forrás: Focus Features - Capstone Pictur / Collection ChristopheL via AFP

A kritikusok különösen Michael Johnston és Inde Navarrette játékát emelték ki, akik hitelesen mutatják meg, hogyan torzulhat el egy romantikus vágy valami sokkal sötétebbé és félelmetesebbé.

Hogyan lett a Megszállottság az év meglepetése?

A film sikere szinte példátlan. Az eredetileg mindössze 750 ezer dolláros költségvetésből készült produkció világszerte több mint 370 millió dolláros bevételt termelt, és ezzel a modern horror egyik legnagyobb független sikertörténetévé vált.

A közönség nemcsak a moziban, hanem a közösségi médiában is felkapta a filmet. A nézők hosszasan vitatkoztak arról, hogy a történet valójában a romantikus megszállottságról, a beleegyezés kérdéséről vagy éppen a mérgező kapcsolati mintákról szól-e. Ez a diskurzus jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a film kulturális jelenséggé nője ki magát.

Miért rajong érte a Z generáció?

A szakértők szerint a film ereje abban rejlik, hogy a horror műfaját személyes, érzelmi témákkal ötvözi. A történet nem pusztán ijesztgetni akar, hanem olyan kérdéseket vet fel, mint a vágyak ára, a kapcsolatok határai és a megszállottság romboló ereje.

A közösségi médiában rengeteg elemzés, videó és vita indult a filmről, ami tovább növelte a népszerűségét. A fiatal nézők számára így nem csupán egy új horrorfilmről van szó, hanem egy olyan élményről, amelyről érdemes beszélni és véleményt formálni.

Megszállottság – Amit érdemes tudni a filmről

  • Magyar cím: Megszállottság
  • Eredeti cím: Obsession
  • Filmműfaj: Horror, thriller, pszichológiai horror
  • Rendező: Curry Barker
  • Forgatókönyv: Curry Barker
  • Főszereplők: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless
  • További szereplő: Andy Richter
  • Gyártó ország: Amerikai Egyesült Államok
  • Gyártási év: 2025
  • Eredeti nyelv: Angol
  • Játékidő: 109 perc 
  • Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott 
  • Magyarországi vetítés: több hazai moziban jelenleg is műsoron szerepel
  • Történet röviden: egy magányos fiatal férfi egy misztikus tárgy segítségével azt kívánja, hogy barátja szeressen bele. A kívánság teljesül, de a szerelem hamar beteges megszállottsággá és természetfeletti rémálommá válik. 
  • Érdekesség: a film rendkívül alacsony költségvetésből készült, mégis több százmillió dolláros bevételt termelt világszerte, és 2026 egyik legnagyobb horrorfilmsikerévé vált.

Íme, a Megszállottság magyar feliratos előzetese:

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