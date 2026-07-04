Ez a kis költségvetésű horror nagyobbat szól, mint Hollywood gigafilmjei: ezért tarol a Megszállottság

Kevés olyan film akad, amely néhány hét alatt nemcsak a mozipénztáraknál arat sikert, de a közösségi médiában is kulturális jelenséggé válik. Az alacsony költségvetésű Megszállottság filmnek (eredeti címe: Obsession) azonban sikerült ez a mutatvány. A közönség imádja, miközben hatalmas bevételt is termel bizonyítva ezzel azt, hogy a sikerhez vezető utat nem feltétlenül a látványos reklámkampányok kövezik ki.
Megszállottság film: amikor egy kívánság rémálommá válik
A Megszállottság (Obsession) természetfeletti pszichológiai horror, amelyet a mindössze 26 éves amerikai rendező, Curry Barker írt, rendezett és vágott. A történet középpontjában Bear áll, akit Michael Johnston alakít. A fiatal férfi régóta szerelmes legjobb barátjába, Nikkibe, akit Inde Navarrette formál meg, de sosem tudta összeszedni a bátorságát, hogy be is vallja neki érzelmeit.
Bear ekkor a helyi boltban rátalál egy különös tárgyra. A „One Wish Willow” vagyis a kívánságfűz azt ígéri, hogy teljesít egyetlen kérést, ehhez csak félbe kell törni. Bear azt kívánja, hogy Nikki szeresse őt mindenkinél jobban. A kérése teljesül, de nem úgy, ahogy elképzelte: a lány szeretete fokozatosan beteges megszállottsággá alakul, amely egyre erőszakosabb és kiszámíthatatlanabb tettekhez vezet. A film így nemcsak a természetfeletti horror eszközeivel dolgozik, hanem a birtoklás, a kontroll és a párkapcsolati függőség témáit is boncolgatja.
A szereplők, akik életre keltették a történetet
A két főszereplő mellett fontos szerepet kap Ian karaktere, akit Cooper Tomlinson játszik, valamint Sarah, akit Megan Lawless alakít. Mindketten a két főszereplő barátai, akik mind ugyanabban az üzletben dolgoznak. A szereplőgárdában feltűnik még Andy Richter is.
A kritikusok különösen Michael Johnston és Inde Navarrette játékát emelték ki, akik hitelesen mutatják meg, hogyan torzulhat el egy romantikus vágy valami sokkal sötétebbé és félelmetesebbé.
Hogyan lett a Megszállottság az év meglepetése?
A film sikere szinte példátlan. Az eredetileg mindössze 750 ezer dolláros költségvetésből készült produkció világszerte több mint 370 millió dolláros bevételt termelt, és ezzel a modern horror egyik legnagyobb független sikertörténetévé vált.
A közönség nemcsak a moziban, hanem a közösségi médiában is felkapta a filmet. A nézők hosszasan vitatkoztak arról, hogy a történet valójában a romantikus megszállottságról, a beleegyezés kérdéséről vagy éppen a mérgező kapcsolati mintákról szól-e. Ez a diskurzus jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a film kulturális jelenséggé nője ki magát.
Miért rajong érte a Z generáció?
A szakértők szerint a film ereje abban rejlik, hogy a horror műfaját személyes, érzelmi témákkal ötvözi. A történet nem pusztán ijesztgetni akar, hanem olyan kérdéseket vet fel, mint a vágyak ára, a kapcsolatok határai és a megszállottság romboló ereje.
A közösségi médiában rengeteg elemzés, videó és vita indult a filmről, ami tovább növelte a népszerűségét. A fiatal nézők számára így nem csupán egy új horrorfilmről van szó, hanem egy olyan élményről, amelyről érdemes beszélni és véleményt formálni.
Megszállottság – Amit érdemes tudni a filmről
- Magyar cím: Megszállottság
- Eredeti cím: Obsession
- Filmműfaj: Horror, thriller, pszichológiai horror
- Rendező: Curry Barker
- Forgatókönyv: Curry Barker
- Főszereplők: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless
- További szereplő: Andy Richter
- Gyártó ország: Amerikai Egyesült Államok
- Gyártási év: 2025
- Eredeti nyelv: Angol
- Játékidő: 109 perc
- Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott
- Magyarországi vetítés: több hazai moziban jelenleg is műsoron szerepel
- Történet röviden: egy magányos fiatal férfi egy misztikus tárgy segítségével azt kívánja, hogy barátja szeressen bele. A kívánság teljesül, de a szerelem hamar beteges megszállottsággá és természetfeletti rémálommá válik.
- Érdekesség: a film rendkívül alacsony költségvetésből készült, mégis több százmillió dolláros bevételt termelt világszerte, és 2026 egyik legnagyobb horrorfilmsikerévé vált.
Íme, a Megszállottság magyar feliratos előzetese:
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