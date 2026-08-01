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Nem érted miért nem nő a hajad és még töredezk is? − Okok és megoldások a hosszú, dús hajkoronáért

tippek-trükkök hajnövesztés hosszú haj
Jónás Ágnes
2026.08.01.
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Szeretnéd, ha a hajad látványosan gyorsabban nőne? Jó hírünk van: néhány egyszerű módszerrel elérheted, hogy az extrém gyors hajnövesztés végre ne csak vágyálom legyen.

Csodát tenni és egyik napról a másikra Rapunzellé varázsolni mi sem fogunk tudni, de van a tarsolyunkban néhány olyan aranyat érő praktika, amelyeket otthon is bevethetsz. Ha következetesen alkalmazod őket, te is bekerülhetsz az extrém gyors hajnövesztés tudorainak titkos klubjába.

Extrém gyors hajnövesztés
Extrém gyors hajnövesztés? Igen, lehetséges. Felfedjük a titkát.
Forrás: 123RF

Extrém gyors hajnövesztés házilag

  • A haj növekedési ütemét számos dolog befolyásolja: köztük a genetikai hajlam, a hormonok és az életmód.
  • Amennyiben a szervezeted nem kap elegendő tápanyagot (vitamint és ásványianyagot), a hajnövekedés áll le először, hiszen az nem létfontosságú.
  • Léteznek trükkök, amelyekkel segítheted a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak és gyorsabban nőjön a hajad.

Mennyit nő a haj havonta?

Átlagosan a haj havi kb. 1–1,5 cm-t nő. A haj növekedési ütemét nagyrészt genetika, hormonok, életkor és általános egészségi állapot is meghatározza. Eltart egy darabig, mire a mesebeli Aranyhajhoz hasonló hosszúságú lesz a hajkoronád, vagy legalábbis, mire eléred, hogy derékig érjen, jó hír azonban, hogy léteznek trükkök, amelyekkel segíthetjük a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak. 

Extrém gyors hajnövesztés cikkhez fotó
Biztos, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy a hajad gyorsan nőjön?
Forrás: 123RF

Miért nem nő a hajad? 

Lassan nő és még töredezik is? Lehetséges, hogy a szervezeted vágyakozik bizonyos vitaminok után − nem ártana teljes vérképet csináltatnod. 

A másik ok, ami miatt megmakacsolja magát a hajad, ha rendszeresen vasalod vagy sütöd, netán kémiai beavatkozásnak veted alá. Mivel ez a hajvégek töredezésével jár, nem csoda, ha azt tapasztalod, hogy egy fikarcnyit sem nőtt. 

Tippek, amelyek elősegítik az otthoni hajnövesztést

Az alábbi praktikáknak nagy szerepük van a hajhagymák stimulálásában és a hajszálak védelmére. 

  • A kíméletes tisztítás, a kiegyensúlyozott, fehérjében vasban, cinkben, D- és E-vitaminban, valamint B-vitaminokban gazdag étrend, és a hőkezelési technikák minimumra csökkentése együtt tudnak hozzájárulni a hajnövesztéshez. 
  • Ha a hajvégeket rendszeres időközönként vágatjuk, megszabadulunk a töredezett résztől is, ennélfogva sokkal egészségesebb és rendezettebb lesz a frizuránk. 8 hetente célszerű ellátogatni a fodrászhoz akkor is, ha növesztjük a hajunkat. 
  • Ahhoz, hogy a hajunk gyorsabban nőjön, hajpakolást, hajkondicionálót is célszerű rendszeresen használnunk.

Ütős kombináció: masszázs és rozmaring hajnövesztésre

A rozmaring az egyik legismertebb természetes hajnövesztőként számon tartott növény. Olaja és a belőle készült főzet is javíthatja a fejbőr vérkeringését, segíthet abban, hogy kevesebb haj hulljon ki, és több maradjon növekedési fázisban. 

Érdemes hajmosás közben, ujjbegyeinkkel átmasszírozni a fejbőrt, ezzel is stimulálva a hajhagymákat. A hatást fokozhatjuk olyan természetes serkentőkkel, mint a rozmaringolaj vagy a koffeines hajszeszekkel. 

Extrém gyors hajnövesztés cikkhez, masszázs
Egy jó masszázs sosem rossz, és még a hajhagymákat is stimulálja.
Forrás: ullstein bild

Csak menj ki a konyhába! Ricinusolaj hajnövesztésre

Bizony, ne feledkezz meg a konyhádban lapuló csodaszerekről sem. Van még a polcon a ricinusolajból

Ha igen, akkor ne késlekedj, készítsd belőle pakolást, mert vastagabbá teszi a szálakat és magas zsírsavtartalma miatt hidratálja a fejbőrt. 

Csak kókuszolajad van? Az is tökéletes, hiszen táplál, rugalmassá varázsolja a hajszálakat, és megakadályozza  a hajvégek töredezését. 

Igaz, hogy az élesztőtől gyorsabban nő a hajunk?

Az élesztő sem csodaszer, de tény, hogy bővelkedik olyan tápanyagokban, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges és gyorsabb hajnövekedéshez. Tele van B-vitaminokkal, amelyek kulcsfontosságúak a hajszálak építőfehérjéi, a keratin szempontjából. Étrend-kiegészítőként (tabletta vagy pehely formájában) a hajhagymák "belülről" kapnak vitamin-utánpótlást. 

Nem túl gusztusos a belőle készült hajpakolás, de érdemes időnként bevetni, ugyanis javítja a fejbőr vérkeringését, ami szintén stimulálhatja a hajszálak növekedését. 

Ha odafigyelsz a hajad igényeire, hidd el, az eredmény nem marad el – a természetes módszerek hosszú távon meghozzák a változást és elérheted a vágyott hajhosszt.

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