Nem érted miért nem nő a hajad és még töredezk is? − Okok és megoldások a hosszú, dús hajkoronáért

Csodát tenni és egyik napról a másikra Rapunzellé varázsolni mi sem fogunk tudni, de van a tarsolyunkban néhány olyan aranyat érő praktika, amelyeket otthon is bevethetsz. Ha következetesen alkalmazod őket, te is bekerülhetsz az extrém gyors hajnövesztés tudorainak titkos klubjába.
Extrém gyors hajnövesztés házilag
- A haj növekedési ütemét számos dolog befolyásolja: köztük a genetikai hajlam, a hormonok és az életmód.
- Amennyiben a szervezeted nem kap elegendő tápanyagot (vitamint és ásványianyagot), a hajnövekedés áll le először, hiszen az nem létfontosságú.
- Léteznek trükkök, amelyekkel segítheted a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak és gyorsabban nőjön a hajad.
Mennyit nő a haj havonta?
Átlagosan a haj havi kb. 1–1,5 cm-t nő. A haj növekedési ütemét nagyrészt genetika, hormonok, életkor és általános egészségi állapot is meghatározza. Eltart egy darabig, mire a mesebeli Aranyhajhoz hasonló hosszúságú lesz a hajkoronád, vagy legalábbis, mire eléred, hogy derékig érjen, jó hír azonban, hogy léteznek trükkök, amelyekkel segíthetjük a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak.
Miért nem nő a hajad?
Lassan nő és még töredezik is? Lehetséges, hogy a szervezeted vágyakozik bizonyos vitaminok után − nem ártana teljes vérképet csináltatnod.
A másik ok, ami miatt megmakacsolja magát a hajad, ha rendszeresen vasalod vagy sütöd, netán kémiai beavatkozásnak veted alá. Mivel ez a hajvégek töredezésével jár, nem csoda, ha azt tapasztalod, hogy egy fikarcnyit sem nőtt.
Tippek, amelyek elősegítik az otthoni hajnövesztést
Az alábbi praktikáknak nagy szerepük van a hajhagymák stimulálásában és a hajszálak védelmére.
- A kíméletes tisztítás, a kiegyensúlyozott, fehérjében vasban, cinkben, D- és E-vitaminban, valamint B-vitaminokban gazdag étrend, és a hőkezelési technikák minimumra csökkentése együtt tudnak hozzájárulni a hajnövesztéshez.
- Ha a hajvégeket rendszeres időközönként vágatjuk, megszabadulunk a töredezett résztől is, ennélfogva sokkal egészségesebb és rendezettebb lesz a frizuránk. 8 hetente célszerű ellátogatni a fodrászhoz akkor is, ha növesztjük a hajunkat.
- Ahhoz, hogy a hajunk gyorsabban nőjön, hajpakolást, hajkondicionálót is célszerű rendszeresen használnunk.
Ütős kombináció: masszázs és rozmaring hajnövesztésre
A rozmaring az egyik legismertebb természetes hajnövesztőként számon tartott növény. Olaja és a belőle készült főzet is javíthatja a fejbőr vérkeringését, segíthet abban, hogy kevesebb haj hulljon ki, és több maradjon növekedési fázisban.
Érdemes hajmosás közben, ujjbegyeinkkel átmasszírozni a fejbőrt, ezzel is stimulálva a hajhagymákat. A hatást fokozhatjuk olyan természetes serkentőkkel, mint a rozmaringolaj vagy a koffeines hajszeszekkel.
Csak menj ki a konyhába! Ricinusolaj hajnövesztésre
Bizony, ne feledkezz meg a konyhádban lapuló csodaszerekről sem. Van még a polcon a ricinusolajból?
Ha igen, akkor ne késlekedj, készítsd belőle pakolást, mert vastagabbá teszi a szálakat és magas zsírsavtartalma miatt hidratálja a fejbőrt.
Csak kókuszolajad van? Az is tökéletes, hiszen táplál, rugalmassá varázsolja a hajszálakat, és megakadályozza a hajvégek töredezését.
Igaz, hogy az élesztőtől gyorsabban nő a hajunk?
Az élesztő sem csodaszer, de tény, hogy bővelkedik olyan tápanyagokban, amelyek hozzájárulhatnak az egészséges és gyorsabb hajnövekedéshez. Tele van B-vitaminokkal, amelyek kulcsfontosságúak a hajszálak építőfehérjéi, a keratin szempontjából. Étrend-kiegészítőként (tabletta vagy pehely formájában) a hajhagymák "belülről" kapnak vitamin-utánpótlást.
Nem túl gusztusos a belőle készült hajpakolás, de érdemes időnként bevetni, ugyanis javítja a fejbőr vérkeringését, ami szintén stimulálhatja a hajszálak növekedését.
Ha odafigyelsz a hajad igényeire, hidd el, az eredmény nem marad el – a természetes módszerek hosszú távon meghozzák a változást és elérheted a vágyott hajhosszt.
Ezek a szépségápolás témájú cikkek is érdekelhetnek: