Nem érted miért nem nő a hajad és még töredezk is? − Okok és megoldások a hosszú, dús hajkoronáért

Csodát tenni és egyik napról a másikra Rapunzellé varázsolni mi sem fogunk tudni, de van a tarsolyunkban néhány olyan aranyat érő praktika, amelyeket otthon is bevethetsz. Ha következetesen alkalmazod őket, te is bekerülhetsz az extrém gyors hajnövesztés tudorainak titkos klubjába.

Extrém gyors hajnövesztés? Igen, lehetséges. Felfedjük a titkát.

Forrás: 123RF

Extrém gyors hajnövesztés házilag A haj növekedési ütemét számos dolog befolyásolja: köztük a genetikai hajlam, a hormonok és az életmód.

Amennyiben a szervezeted nem kap elegendő tápanyagot (vitamint és ásványianyagot), a hajnövekedés áll le először, hiszen az nem létfontosságú.

Léteznek trükkök, amelyekkel segítheted a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak és gyorsabban nőjön a hajad.

Mennyit nő a haj havonta?

Átlagosan a haj havi kb. 1–1,5 cm-t nő. A haj növekedési ütemét nagyrészt genetika, hormonok, életkor és általános egészségi állapot is meghatározza. Eltart egy darabig, mire a mesebeli Aranyhajhoz hasonló hosszúságú lesz a hajkoronád, vagy legalábbis, mire eléred, hogy derékig érjen, jó hír azonban, hogy léteznek trükkök, amelyekkel segíthetjük a hajhagymákat, hogy hatékonyabban dolgozzanak.

Biztos, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy a hajad gyorsan nőjön?

Forrás: 123RF

Miért nem nő a hajad?

Lassan nő és még töredezik is? Lehetséges, hogy a szervezeted vágyakozik bizonyos vitaminok után − nem ártana teljes vérképet csináltatnod.

A másik ok, ami miatt megmakacsolja magát a hajad, ha rendszeresen vasalod vagy sütöd, netán kémiai beavatkozásnak veted alá. Mivel ez a hajvégek töredezésével jár, nem csoda, ha azt tapasztalod, hogy egy fikarcnyit sem nőtt.

Tippek, amelyek elősegítik az otthoni hajnövesztést

Az alábbi praktikáknak nagy szerepük van a hajhagymák stimulálásában és a hajszálak védelmére.

A kíméletes tisztítás, a kiegyensúlyozott, fehérjében vasban, cinkben, D- és E-vitaminban, valamint B-vitaminokban gazdag étrend, és a hőkezelési technikák minimumra csökkentése együtt tudnak hozzájárulni a hajnövesztéshez.

Ha a hajvégeket rendszeres időközönként vágatjuk, megszabadulunk a töredezett résztől is, ennélfogva sokkal egészségesebb és rendezettebb lesz a frizuránk. 8 hetente célszerű ellátogatni a fodrászhoz akkor is, ha növesztjük a hajunkat.

Ahhoz, hogy a hajunk gyorsabban nőjön, hajpakolást, hajkondicionálót is célszerű rendszeresen használnunk.

Ütős kombináció: masszázs és rozmaring hajnövesztésre

A rozmaring az egyik legismertebb természetes hajnövesztőként számon tartott növény. Olaja és a belőle készült főzet is javíthatja a fejbőr vérkeringését, segíthet abban, hogy kevesebb haj hulljon ki, és több maradjon növekedési fázisban.