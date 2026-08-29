Retinol a tányéron: ez a ropogós répasaláta igazi anti-aging bomba - RECEPT

A sárgarépa béta-karotinban gazdag, amely az A-vitamin előanyaga. A szervezet szükség esetén retinollá alakítja, amely segít megvédeni a bőrt az UV-sugárzás és a környezeti hatások következtében kialakuló szabad gyököktől, másrészt támogatja a természetes kollagéntermelést. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a bőr simábbnak, ragyogóbbnak és ápoltabbnak tűnjön.
A friss, fűszeres sárgarépasaláta nemcsak köretként működik jól, hanem olyan alapanyagokat is tartalmaz, amelyek belülről támogathatják a bőrt.
Retinol a tányéron: gyors sárgarépasaláta
Hozzávalók:
- 5 sárgarépa
- 1 chilipaprika
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 evőkanál rizsecet
- 2 evőkanál szójaszósz
- 1 evőkanál ecet
- 2 evőkanál szezámolaj
- 1 lime
- 1 evőkanál szezámmag
Elkészítés:
1. Hámozd meg a sárgarépát, majd zöldséghámozóval vágd hosszú, vékony csíkokra, és tedd egy tálba.
2. Aprítsd fel a chilit, add a répához, majd pucold meg a fokhagymát, és nyomd a répára.
3. Öntsd hozzá a rizsecetet, a szójaszószt, a fehér ecetet és a szezámolajat. Facsard bele a lime levét, majd alaposan keverd össze.
4. Végül szórd meg szezámmaggal, és hagyd körülbelül 20 percig állni, hogy összeérjenek az ízek. Ezután már tálalhatod is – frissen a legfinomabb.
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