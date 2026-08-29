Retinol a tányéron: ez a ropogós répasaláta igazi anti-aging bomba - RECEPT

A sárgarépa béta-karotinban gazdag, amely az A-vitamin előanyaga. A szervezet szükség esetén retinollá alakítja, amely segít megvédeni a bőrt az UV-sugárzás és a környezeti hatások következtében kialakuló szabad gyököktől, másrészt támogatja a természetes kollagéntermelést. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a bőr simábbnak, ragyogóbbnak és ápoltabbnak tűnjön.

A répasaláta nem csak finom, a bőr is gyönyörű lesz tőle

Forrás: Life.hu/ AI

A friss, fűszeres sárgarépasaláta nemcsak köretként működik jól, hanem olyan alapanyagokat is tartalmaz, amelyek belülről támogathatják a bőrt.

Retinol a tányéron: gyors sárgarépasaláta

Hozzávalók:

5 sárgarépa

1 chilipaprika

2 gerezd fokhagyma

2 evőkanál rizsecet

2 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál ecet

2 evőkanál szezámolaj

1 lime

1 evőkanál szezámmag

Elkészítés:

1. Hámozd meg a sárgarépát, majd zöldséghámozóval vágd hosszú, vékony csíkokra, és tedd egy tálba.

2. Aprítsd fel a chilit, add a répához, majd pucold meg a fokhagymát, és nyomd a répára.

3. Öntsd hozzá a rizsecetet, a szójaszószt, a fehér ecetet és a szezámolajat. Facsard bele a lime levét, majd alaposan keverd össze.

4. Végül szórd meg szezámmaggal, és hagyd körülbelül 20 percig állni, hogy összeérjenek az ízek. Ezután már tálalhatod is – frissen a legfinomabb.

Még több recept a Life.hu-n: