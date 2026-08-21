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130 feletti az IQ-d, ha 5 másodperc alatt megtalálod a hibát: valami nagyon nem stimmel

fejtörő képes teszt IQ-teszt
Nagy Anna
2026.08.21.
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Első pillantásra teljesen rendben lévőnek tűnik a kép, pedig van rajta egy komoly baki. Az IQ-teszt megfejtéséhez 5 másodperc is elég lehet, ha tudod, mire érdemes figyelni.

A képes feladványok nemcsak szórakoztatóak, hanem próbára teszik azt is, milyen gyorsan vesszük észre a részleteket és az összefüggéseket. Ez az IQ-teszt különösen becsapós, mert nem egy elrejtett tárgyat kell keresned: azt kell felismerned, mi az, ami valójában egyáltalán nem stimmelhetne a jelenetben.

IQ-teszt jegesmedvével és pingvinekkel: hol a hiba?
IQ-teszt jegesmedvével és pingvinekkel: hol a hiba?
Forrás:  BrigthSide / jagranjosh

IQ-teszt: megtalálod 5 másodperc alatt a hibát?

A képen egy jeges, sarkvidéki tájat láthatsz, amelyen egy jegesmedve és három pingvin szerepel. Első ránézésre nincs ebben semmi különös: mindkét állatot a hóval, a jéggel és a szélsőségesen hideg éghajlattal kapcsoljuk össze.

Csakhogy a képes IQ-teszt készítői szándékosan elrejtettek egy hibát a jelenetben, viszont csak 5 másodperced van arra, hogy észrevedd. 

Megtaláltad?

Érdemes nemcsak az apró részleteket figyelni. Ennél a fejtörőnél ugyanis nem feltétlenül az állatok külsejében vagy a háttérben kell keresni a furcsaságot. Gondold végig azt is, mit tudsz a képen látható állatokról és természetes élőhelyükről.

Ha öt másodperc alatt rájöttél, mi nem stimmel, gratulálunk, ha viszont nem sikerült, és szabad a gazda, akkor mutatjuk a megfejtést.

Az IQ-teszt megoldása egyszerűbb, mint elsőre gondolnád

A hiba az, hogy jegesmedvék és pingvinek a természetben nem találkozhatnak egymással.

Bár mindkettőjüket a Föld sarkvidéki területeihez kötjük, valójában a bolygó két ellentétes végén élnek. A jegesmedvék az északi sarkvidéken találhatók meg, míg a pingvinek a déli féltekén, Vagyis a kép első pillantásra hihetőnek tűnhet a havas-jeges környezet miatt, de a rajta szereplő állatok természetes körülmények között nem találkoznának.

Neked sikerült 5 másodpercen belül megfejtened?

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