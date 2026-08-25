Pillanatok alatt elöntötte a víz: cunamik csaptak le a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Sokkoló pillanatokat éltek át a helyiek és a turisták Ibiza egyik népszerű strandján, miután a váratlanul megemelkedett tengerszint elárasztotta a vendéglátóhelyeket és a parti sétányt. A hirtelen érkező „mini cunamik” ráadásul olyan erővel csaptak le, hogy a tengervíz egy esti koncert helyszínét is elöntötte, így a rendezvényt végül biztonsági okokból törölni kellett.
- Cunamik súlytották hétfő reggel Ibiza egyik népszerű strandját.
- A megemelkedett tengerszint a strand mellett a teljes partszakaszt és a helyi vendéglátóhelyeket is elöntötte.
- A „mini cunamik” a Baleár-szigetek több partszakaszát is érintették.
A strandot és a vendéglátóhelyeket is elöntötték a cunamik
Futva menekültek a turisták hétfő reggel az Ibiza Sant Antoni de Portmany városában található Platja de s'Arenal strandról, miután a tengerszint hirtelen megemelkedése után „mini cunamik” alakultak ki.
Az első hullám valamivel reggel 8 óra előtt érte el a partszakaszt, úgy, hogy már ekkor 86 centiméteres tengerszint-változást mértek.
A tengervíz így rövid idő alatt a sétányokat és a vendéglátóhelyeket is elöntötte, így a nyaralóknak a vízen keresztül kellett elhagyniuk a területet. A helyzet azonban tovább súlyosbodott, a tenger ugyanis a Sant Antoni városháza által hétfő este 22 órára tervezett koncert helyszínére is betört, és elsodorta a rendezvényhez felállított konténereket, hűtőládákat és bárpultokat. Az eseményt végül biztonsági okokból törölték.
Nem csak Ibizát érintette a vihar
A hirtelen tengerszint-emelkedés nemcsak Ibizán okozott fennakadásokat; a „mini cunamik” a Baleár-szigetek több népszerű üdülőhelyén is lecsaptak. Mallorcán Alcudia, Andratx és Sóller kikötőit, valamint Port Adrianót is elérte a víz, Puerto Alcudiában pedig a tenger a parti sétány egy részét is elöntötte.
De Menorcán, Ciutadellában szintén jelentős, mintegy 86 centiméteres tengerszint-változást mértek, a helyieket pedig egy 1,2 méteres ingadozásra is figyelmeztették.
A szélsőséges időjárás ráadásul Spanyolország más részein is komoly gondokat okozott: Valenciában néhány nappal korábban narancssárga riasztást adtak ki, miután a 44 Celsius-fokos hőséget viharok és eső váltotta fel.
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