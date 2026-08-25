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Ez a kényelmes, nőies cipő az ősz sztárja: nem a balerina és nem a sneaker

Shutterstock - Pixel-Shot
őszi divat kényelmes cipő cipő
Váradi Melinda
2026.08.25.
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Az idei ősz egyik legizgalmasabb trendje egy elegáns, lapos fazon, amely egyszerre nőies és kényelmes. Ez a cipő ráadásul egyáltalán nem új találmány: évszázados múltra tekint vissza, most azonban újra meghódítja a divatrajongók gardróbját.

Az elmúlt években a balerinacipők és a sportos sneakerek hódítottak, most azonban egy kifinomultabb fazon kap óriási figyelmet. Az opera pump első pillantásra talán a klasszikus alkalmi cipőket idézi, ám a modern változatok sokkal sokoldalúbbak: farmerrel, szövetnadrággal, szoknyával vagy akár egy lazább pólóval is működhetnek. A különleges cipőnek ráadásul meglepő története van. 

A magassarkúk helyett egy kényelmesebb cipő hódít idén ősszel
A magas sarkúk helyett egy kényelmesebb cipő hódít idén ősszel.
Forrás: 123rf
  • Egy évszázados férfidivatból érkezett, mégis kifejezetten nőies lett. 
  • Elegánsabb a balerinánál, de kényelmesebb lehet egy magas sarkúnál. 
  • Az idei trendek szerint egészen váratlan összeállításokkal is viselhetjük.

Ez az ősz legdivatosabb cipője: kényelmes és nőies

Eredetileg a 18. századi brit arisztokrata férfiak számára készült elegáns alkalmi lábbelinek, később a férfi estélyi öltözetek kiegészítője lett, ma pedig egyre inkább a női divatban találkozhatunk vele. A klasszikus változatot fényesre polírozott felület és szépen megkötött szalag jellemezte, és elsősorban elegáns esti öltözékekhez viselték. A 19. században már a black tie viselet részeként is megjelent, később pedig fokozatosan átalakult. Napjainkban a fazon sokkal inkább női gardróbokban bukkan fel, ahol a sportcipők és a lazább mokaszinok elegánsabb alternatívájaként hódít.

Az opera pump hatása a női cipődivatra nem új keletű. Az egyik legismertebb példa a Ferragamo Vara cipője, amelyet Salvatore Ferragamo lánya, Fiamma tervezett 1978-ban. A jellegzetes mandulaformájú orr és a díszes masni egyszerre adott elegáns és praktikus megjelenést. A cél egy olyan lábbeli létrehozása volt, amelyet a modern nő az irodában és egy esti aperitivo során is kényelmesen viselhet.

Modern változatai már messze nem kizárólag klasszikus kosztümökkel vagy elegáns ruhákkal működnek. Nagy márkák is elővették a fazont, és egészen új környezetbe helyezték. A finom cipőt például flitteres kabátokkal, keményített denim darabokkal vagy egyszerű, festett hatású pólókkal is kombinálják. Éppen ez teszi igazán frissé: a klasszikus lábbeli nem feltétlenül klasszikus összeállítást jelent.

Ha szeretnéd beépíteni az opera pumpot a ruhatáradba, nem kell tetőtől talpig elegánsra váltanod. Egyenes szárú farmerrel és egyszerű inggel modern, városi összeállítást alkothat, szabott nadrággal pedig kifinomultabb hatást kelthet. A masnis vagy fényes változatokkal akár egy egyszerű farmer-póló kombinációt is különlegesebbé tehetünk. A lényeg éppen az, hogy ne alkalmi cipőként gondoljunk rá, hanem olyan alapdarabként, amely képes egy pillanat alatt sikkesebbé tenni az egész megjelenést.

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