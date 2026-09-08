Kijózanító tanácsot kapott Katalin hercegné: "Ha azt hiszed, rád kíváncsiak, tévedsz és bajba kerülsz"

Katalin hercegnő a királyi szerepének egyik legfontosabb szabályát Fülöp hercegtől tanulta: a figyelem nem neki, hanem pozicíciójának és az ügynek szól, amelyet képvisel. A néhai herceg szerint aki ezt szem elől téveszti, könnyen bajba kerülhet. Egy királyi életrajzíró szerint Katalin ezt a tanácsot megfogadta és a gyakorlatban követi is.

Katalin hercegné megfogadta Fülöp herceg tanácsát.

Forrás: PA Wire

Fülöp szerint a királyi család tagjai, így Katalin hercegné is, nem főszereplő

Gyles Brandreth királyi életrajzíró a Philip: The Final Portrait című könyvében arról írt, hogy Fülöp herceg tanácsai Katalinnak is fontos vezérelvet jelentenek. A 2021 áprilisában 99 évesen elhunyt Fülöp herceg II. Erzsébet királynő férje volt 73 éven keresztül, és úgy gondolta, hogy a királyi család tagjainak elsősorban az általuk képviselt emberekre és ügyekre kell összpontosítaniuk, nem pedig saját ismertségükre.

„Ha azt hiszed, hogy a figyelem személyesen neked szól, ha azt hiszed, rád kíváncsiak, tévedsz és bajba kerülsz. A figyelem a szerepedre irányul, arra, amit teszel, amit támogatsz. Nem rád, mint egyénre. Nem vagy híresség. A királyi családot képviseled. Ennyi az egész” − vallotta Fülöp, aki ezt kiegészítette gyakorlati tanáccsal is. Azt javasolta, hogy amikor hivatalos eseményen fotósok veszik körül a királyi család tagját, nem érdemes folyamatosan a kamerákat keresni. Ehelyett arra kell koncentrálni, akivel éppen találkozik vagy beszélget az illető.

Fülöp herceg és II. Erzsébet 73 évig voltak házasok.

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Katalin a gyakorlatban is követi a tanácsot

Ez a szemlélet Fülöp herceg saját királyi életének szerves része volt, évtizedeken keresztül alkalmazta ezt II. Erzsébet királynő mellett. Fülöp volt a brit történelem leghosszabb ideje hivatalban lévő hitvese, és több mint 780 szervezettel állt kapcsolatban mecénásként, elnökként vagy tagként. Brandreth szerint a herceg ugyanakkor aggódott amiatt, hogy az intenzív nyilvánosság milyen hatással lehet azokra, akik kívülről érkeznek a királyi életbe. Megnyugtatónak találta azonban, hogy Vilmos egy józan lányt választott feleségül. „Cambridge hercegnőjével sétáltam. Nem nézett a kamerába. Amikor interjút készítenek vele, a szóban forgó ügyről beszél, soha nem magáról” − idézi a RadarOnline.