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brit királyi család

Kijózanító tanácsot kapott Katalin hercegné: "Ha azt hiszed, rád kíváncsiak, tévedsz és bajba kerülsz"

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Bár a mondat bántóan hangozhat, a célja nem ez volt. Katalin hercegné meg is fogadta és máig tartja.

Katalin hercegnő a királyi szerepének egyik legfontosabb szabályát Fülöp hercegtől tanulta: a figyelem nem neki, hanem pozicíciójának és az ügynek szól, amelyet képvisel. A néhai herceg szerint aki ezt szem elől téveszti, könnyen bajba kerülhet. Egy királyi életrajzíró szerint Katalin ezt a tanácsot megfogadta és a gyakorlatban követi is. 

Katalin hercegné megfogadta Fülöp tanácsát.
Katalin hercegné megfogadta Fülöp herceg tanácsát.
Forrás: PA Wire

Fülöp szerint a királyi család tagjai, így Katalin hercegné is, nem főszereplő

Gyles Brandreth királyi életrajzíró a Philip: The Final Portrait című könyvében arról írt, hogy Fülöp herceg tanácsai Katalinnak is fontos vezérelvet jelentenek. A 2021 áprilisában 99 évesen elhunyt Fülöp herceg II. Erzsébet királynő férje volt 73 éven keresztül, és úgy gondolta, hogy a királyi család tagjainak elsősorban az általuk képviselt emberekre és ügyekre kell összpontosítaniuk, nem pedig saját ismertségükre.

„Ha azt hiszed, hogy a figyelem személyesen neked szól, ha azt hiszed, rád kíváncsiak, tévedsz és bajba kerülsz. A figyelem a szerepedre irányul, arra, amit teszel, amit támogatsz. Nem rád, mint egyénre. Nem vagy híresség. A királyi családot képviseled. Ennyi az egész” − vallotta Fülöp, aki ezt kiegészítette gyakorlati tanáccsal is. Azt javasolta, hogy amikor  hivatalos eseményen fotósok veszik körül a királyi család tagját, nem érdemes folyamatosan a kamerákat keresni. Ehelyett arra kell koncentrálni, akivel éppen találkozik vagy beszélget az illető.

Fülöp herceg és II. Erzsébet 73 évig voltak házasok.
Fülöp herceg és II. Erzsébet 73 évig voltak házasok. 
Forrás: Getty Images Europe

Katalin a gyakorlatban is követi a tanácsot

Ez a szemlélet Fülöp herceg saját királyi életének szerves része volt, évtizedeken keresztül alkalmazta ezt II. Erzsébet királynő mellett. Fülöp volt a brit történelem leghosszabb ideje hivatalban lévő hitvese, és több mint 780 szervezettel állt kapcsolatban mecénásként, elnökként vagy tagként. Brandreth szerint a herceg ugyanakkor aggódott amiatt, hogy az intenzív nyilvánosság milyen hatással lehet azokra, akik kívülről érkeznek a királyi életbe. Megnyugtatónak találta azonban, hogy Vilmos egy józan lányt választott feleségül. „Cambridge hercegnőjével sétáltam. Nem nézett a kamerába. Amikor interjút készítenek vele, a szóban forgó ügyről beszél, soha nem magáról” − idézi a RadarOnline

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