Szőlő, mascarpone és ropogós keksz: ez az egyszerű pohárdesszert tarol most a neten

A desszert alapja egy mascarponés-túrós krém, amelyet szőlővel és ropogós keksszel rétegezünk. Poharakban külön adagokként is tálalható, de egy nagyobb üvegtálban is elkészíthetjük, amelyből mindenki kedvére szedhet.
A legjobb benne, hogy sütni sem kell, és akár azonnal fogyasztható- bár néhány óra hűtés után még jobban összeérnek az ízek.
Így készül a szőlős pohárkrém:
Hozzávalók:
- 1 csomag keksz, például vajas keksz vagy csokidarabos cookie
- 400–500 g szőlő
A krémhez:
- 200 ml habtejszín
- 250 g túró
- 250 g mascarpone
- 1 csomag bourbon vaníliás cukor
- 1 csomag habfixáló
- 3 evőkanál porcukor
Elkészítés:
1. A kekszet törjük apró darabokra, majd tegyük félre. A szőlőt mossuk meg, a szemeket vágjuk félbe.
2. A krémhez tegyük egy tálba a tejszínt, a túrót, a mascarponét, a bourbon vaníliás cukrot, a habfixálót és a porcukrot, majd az egészet együtt verjük kemény, habos krémmé.
3. Ezután poharakba vagy egy nagyobb tálba felváltva rétegezzük a kekszet, a krémet és a szőlőt.
4. A desszertet akár rögtön tálalhatjuk, de körülbelül három órára hűtőbe is tehetjük, hogy az ízek jobban összeérjenek.
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