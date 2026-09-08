Szőlő, mascarpone és ropogós keksz: ez az egyszerű pohárdesszert tarol most a neten

A desszert alapja egy mascarponés-túrós krém, amelyet szőlővel és ropogós keksszel rétegezünk. Poharakban külön adagokként is tálalható, de egy nagyobb üvegtálban is elkészíthetjük, amelyből mindenki kedvére szedhet.

Pillanatok alatt elkészül a mutatós és mennyei szőlős pohárkrém

Forrás: Life.hu/ AI

A legjobb benne, hogy sütni sem kell, és akár azonnal fogyasztható- bár néhány óra hűtés után még jobban összeérnek az ízek.

Így készül a szőlős pohárkrém:

Hozzávalók:

1 csomag keksz, például vajas keksz vagy csokidarabos cookie

400–500 g szőlő

A krémhez:

200 ml habtejszín

250 g túró

250 g mascarpone

1 csomag bourbon vaníliás cukor

1 csomag habfixáló

3 evőkanál porcukor

Elkészítés:

1. A kekszet törjük apró darabokra, majd tegyük félre. A szőlőt mossuk meg, a szemeket vágjuk félbe.

2. A krémhez tegyük egy tálba a tejszínt, a túrót, a mascarponét, a bourbon vaníliás cukrot, a habfixálót és a porcukrot, majd az egészet együtt verjük kemény, habos krémmé.

3. Ezután poharakba vagy egy nagyobb tálba felváltva rétegezzük a kekszet, a krémet és a szőlőt.

4. A desszertet akár rögtön tálalhatjuk, de körülbelül három órára hűtőbe is tehetjük, hogy az ízek jobban összeérjenek.

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