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Szőlő, mascarpone és ropogós keksz: ez az egyszerű pohárdesszert tarol most a neten

recept desszert szőlő
Horváth Angéla
2026.09.08.
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Szezonja van a szőlőnek, így érdemes nem csak magában, hanem desszertként is fogyasztani a friss, ropogós szemeket. A közösségi médiában nagyon népszerű egy réteges pohárkrém, amihez nem kell sok minden, és percek alatt elkészul. Próbáld ki te is!

A desszert alapja egy mascarponés-túrós krém, amelyet szőlővel és ropogós keksszel rétegezünk. Poharakban külön adagokként is tálalható, de egy nagyobb üvegtálban is elkészíthetjük, amelyből mindenki kedvére szedhet.

Pillanatok alatt elkészül a mutatós és mennyei szőlős pohárkrém
Pillanatok alatt elkészül a mutatós és mennyei szőlős pohárkrém
Forrás: Life.hu/ AI

A legjobb benne, hogy sütni sem kell, és akár azonnal fogyasztható- bár néhány óra hűtés után még jobban összeérnek az ízek.

Így készül a szőlős pohárkrém:

Hozzávalók:

  • 1 csomag keksz, például vajas keksz vagy csokidarabos cookie
  • 400–500 g szőlő

A krémhez:

  • 200 ml habtejszín
  • 250 g túró
  • 250 g mascarpone
  • 1 csomag bourbon vaníliás cukor
  • 1 csomag habfixáló
  • 3 evőkanál porcukor

Elkészítés:

1. A kekszet törjük apró darabokra, majd tegyük félre. A szőlőt mossuk meg, a szemeket vágjuk félbe.

2. A krémhez tegyük egy tálba a tejszínt, a túrót, a mascarponét, a bourbon vaníliás cukrot, a habfixálót és a porcukrot, majd az egészet együtt verjük kemény, habos krémmé.

3. Ezután poharakba vagy egy nagyobb tálba felváltva rétegezzük a kekszet, a krémet és a szőlőt.

4. A desszertet akár rögtön tálalhatjuk, de körülbelül három órára hűtőbe is tehetjük, hogy az ízek jobban összeérjenek.

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