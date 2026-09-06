Megtalálod a 7 különbséget a két Scooby-Doo között? Zseni vagy, ha 16 másodperc alatt sikerül

A különbségkereső képrejtvények egyszerűnek tűnhetnek, mégis alaposan próbára teszik a figyelmet és a megfigyelőképességet. A mostani IQ-teszt ráadásul az idővel is versenyeztet: mire igazán belejössz a keresésbe, már le is járhat a 16 másodperc.

IQ-teszt: megtalálod a különbségeket a két Scooby-Doo között?

Forrás: Jagranjosh/Pinterest

IQ-teszt: megtalálod mind a 7 különbséget?

A feladat egyszerű: nézd meg alaposan a két Scooby-Doo-képet, és keresd meg azt a hét részletet, amelyben eltérnek egymástól. Ne hagyd, hogy a látszólagos hasonlóság megtévesszen, mert nem minden különbséget könnyű azonnal észrevenni.

Indítsd az órát, és próbáld meg 16 másodperc alatt teljesíteni a fejtörőt! Ha már három-négy eltérést megtaláltál, jó úton jársz, de az igazi kihívás az, hogy mind a hetet kiszúrd, mielőtt lejár az idő.

Az ilyen játék nemcsak gyerek számára lehet szórakoztató: akár anya és gyereke is összemérheti a megfigyelőképességét, hogy kiderüljön, ki veszi észre gyorsabban az apró részleteket.

Az IQ-teszt megoldása

Lejárt a 16 másodperc! Sikerült mind a hét különbséget megtalálnod? Ha igen, gratulálunk, igazán figyelmes szemed van. Ha néhány eltérés kifogott rajtad, nézd meg az IQ-teszt megoldását, majd hívd ki a családtagjaidat vagy a barátaidat is: vajon ők gyorsabbak lesznek?

IQ-teszt: megtaláltad a különbségeket a két Scooby-Doo között?

Forrás: Jagranjosh/Pinterest

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