Felejtsd el a január 1-jét: az októberi elmélet teljesen megváltoztatja a hiedelmeidet

Az ősz is lehet az újrakezdés ideje, hiszen a nyári szabadság után az évszak nyugalmat, elcsendesedést hoz, ami alkalmas lehet arra is, hogy átgondoljuk, mit viszünk magunkkal az következő évbe. Az októberi elmélet szerint felesleges megvárni az új évet, ha eldöntöttük, hogy min változtatunk, akkor az év 10 hónapjánál nem is találhatnánk alkalmasabbat arra, hogy el is kezdjük a változást.

Az októberi elmélet szerint az ősz legalább olyan jó alkalom az újrakezdésre, mint január.

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A cikk legfontosabb megállapításai: Az októberi elmélet szerint az ősz legalább olyan jó alkalom az újrakezdésre, mint január.

Októberben már látjuk, mi működött és mi nem az év során.

Az ősz természetes módon visszahozza a rutint a nyári lazítás után.

A kisebb változtatásokkal elkerülhető a január elsejéhez kapcsolódó túlzott nyomás.

Az év utolsó három hónapja jó lehet arra, hogy lezárjuk, amit már régóta halogatunk.

Mi az októberi elmélet?

Az októberi elmélet egy közösségi médiában terjedő elképzelés, amely szerint október különösen alkalmas lehet arra, hogy új célokat tűzzünk ki magunk elé. A pszichológusok szerint ennek az is lehet az oka, hogy ősszel természetes módon visszatérünk a megszokott kerékvágásba: véget ér a nyári szabadságok időszaka, a gyerekek visszamennek az iskolába, a felnőttek pedig újra kialakítják a mindennapi rutinjukat.

Ráadásul gyerekkorunktól kezdve azt tanuljuk, hogy az ősz a tanulás, a fejlődés és az újrakezdés időszaka. Ezért sokakban automatikusan megjelenhet az érzés, hogy szeptemberben és októberben ideje ismét összeszedni magunkat.

Miért lehet jobb október, mint január?

Januárban könnyű túl nagy lendülettel belevágni az új életbe. Egyszerre akarunk egészségesebben élni, többet mozogni, kevesebbet telefonozni, rendet rakni, új munkát találni és még ki tudja, mit megvalósítani.

Októberben viszont már van némi tapasztalatunk az adott évről. Tudjuk, melyik célunk bizonyult reálisnak, melyik szokás nem vált be, és mi az, amit valójában már nem is szeretnénk. Ezért ilyenkor könnyebb lehet kisebb, fenntarthatóbb változtatásokat választani ahelyett, hogy egyik napról a másikra mindent felforgatnánk.