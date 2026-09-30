Diana hercegné fontos információt titkolt el Károly elől Harry születése előtt: nyomós oka volt rá

Diana hercegné tudta, hogy második gyermeke is fiú lesz, Károly hercegnek azonban nem árulta el az információt. Ingrid Seward királyi szerző szerint azért hallgatott, mert biztos volt benne, hogy férje lánygyermekre vágyik és nem akarta összetörni a szívét.

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban. Diana hercegné tudta, hogy fiuk lesz, Károly nem.

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Diana hercegné tudta a második gyerekük nemét

Ingrid Seward szerint Károlyt meglepte, amikor kiderült, hogy ismét fiuk születik, Dianát azonban nem érte váratlanul a hír. A hercegnő ugyanis már tudta, hogy gyermeke fiú lesz, de nem mondta el férjének, mert tisztában volt azzal, hogy Károly lánygyermeket szeretett volna. „Tudta, hogy Károly lánygyermekre vágyik, és rendkívüli sebezhetősége miatt eltitkolta előle ezt az intim információt” − idézi Ingrid Sewardot az Express. Diana később az Andrew Morton Diana igaz története című könyvhöz készült felvételeken is beszélt a Károllyal való házasságáról. Harry születése előtti időszakot így jellemezte: „akkor álltunk a legközelebb egymáshoz”. A hercegné azt is elárulta, hogy Károly csalódott volt, amikor megtudta, hogy második gyermekük is fiú. Elmondása szerint a herceg így reagált: „Ó, Istenem, fiú. És még vörös haja is van”.

Harry herceg életét képekben alábbi galériánkban nézheted meg.