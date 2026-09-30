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Diana hercegné fontos információt titkolt el Károly elől Harry születése előtt: nyomós oka volt rá

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Károly és Diana 1981 júliusában házasodtak össze, majd még ugyanabban az évben, novemberben bejelentették, hogy első gyermeküket, Vilmost várják. 1984 februárjában nyilvánosságra hozták, hogy újabb gyermekük születik. A terhesség idején azonban Diana hercegné nem osztott meg mindent férjével.

Diana hercegné tudta, hogy második gyermeke is fiú lesz, Károly hercegnek azonban nem árulta el az információt. Ingrid Seward királyi szerző szerint azért hallgatott, mert biztos volt benne, hogy férje lánygyermekre vágyik és nem akarta összetörni a szívét. 

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban. Diana hercegné tudta, hogy fiuk lesz, Károly nem.
Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban. Diana hercegné tudta, hogy fiuk lesz, Károly nem. 
Forrás: Getty Images

Diana hercegné tudta a második gyerekük nemét

Ingrid Seward szerint Károlyt meglepte, amikor kiderült, hogy ismét fiuk születik, Dianát azonban nem érte váratlanul a hír. A hercegnő ugyanis már tudta, hogy gyermeke fiú lesz, de nem mondta el férjének, mert tisztában volt azzal, hogy Károly lánygyermeket szeretett volna. „Tudta, hogy Károly lánygyermekre vágyik, és rendkívüli sebezhetősége miatt eltitkolta előle ezt az intim információt” − idézi Ingrid Sewardot az Express. Diana később az Andrew Morton Diana igaz története című könyvhöz készült felvételeken is beszélt a Károllyal való házasságáról. Harry születése előtti időszakot így jellemezte: „akkor álltunk a legközelebb egymáshoz”. A hercegné azt is elárulta, hogy Károly csalódott volt, amikor megtudta, hogy második gyermekük is fiú. Elmondása szerint a herceg így reagált: „Ó, Istenem, fiú. És még vörös haja is van”.

Harry herceg életét képekben alábbi galériánkban nézheted meg.

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
A kis Harry herceg és édesapja, a mostani III. Károly király a kertben.
Harry herceg 1987-ben megérkezett az óvodába.
1989-ben Harry herceg és Vilmos herceg iskolába indulnak.
Diana hercegné és Harry herceg utolsó nyaralása 1997 júliusában a francia Riviérán.
Vilmos herceg, Harry herceg és Károly király a a Westminster-apátság előtt várják, hogy Diana, Wales hercegnéjének koporsóját bevigyék az aptásgába 1997 szeptemberében.
1998. szeptember 2-án Harry herceg apjával érkezik meg az Etonhoz, ezennel megkezdte a herceg a tanulmányait, édesanyja már nem tudta elkísérni.
2003. június 8-án Harry herceg az Eton College-i szobájában.
Harry herceg egy gyakorlatozáson az Egyesült Királyságban, 2005 novemberében.
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Harry herceg 2010. május 7-én, miután elvégezte a helikopterpilóta-képzést, apjától, Károly hercegtől vette át a „szárnyait”, vagyis a jelvényét.
A Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Harry herceg az afganisztáni harci műveletek befejezését megemlékező istentiszteleten a londoni Szent Pál-székesegyházban. 2015. március 13.
Harry herceg és Meghan Markle a 2017-es Invictus Gamesen, Kanadában.
Harry herceg és Meghan Markle esküvője 2018. május 19-én.
2019. május 6-án világra jön Meghan Markle és Harry herceg első gyermeke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Harry herceg és Meghan Markle elhíresült interjúja Oprah Winfrey-vel 2021 márciusában.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, 2021. június 4-én született.
2023-ban jelent meg Harry herceg botránykönyve, a Tartalék (Spare).
Harry herceg, Meghan Markle, Lilibet és Archie 2026-ban visszatértek Angliába.
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Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

Károly megjegyzése a családban is feszültséget okozott

A Diana, akinek állítólag volt egy titkos végrendelete is, által rögzített felvételekből kiderült, hogy Károly megjegyzése felháborodást váltott ki a Spencer családban, és a néhai Erzsébet királynő is felháborodott rajtuk. Diana szerint Harry keresztelőjén Károly odament édesanyjához, és a következőket mondta: „Annyira csalódottak vagyunk, lányt szerettünk volna”, amire a királynő felcsattant és azt válaszolta fiának, hogy örülhetne, hogy még egy egészséges gyereke született. 

Ha kíváncsi vagy arra, milyen lenne a királyi család, ha Diana ma is élne, kattints a fotóra és nézd meg a galériánkat!

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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