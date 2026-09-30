Diana hercegné fontos információt titkolt el Károly elől Harry születése előtt: nyomós oka volt rá

Diana hercegné tudta, hogy második gyermeke is fiú lesz, Károly hercegnek azonban nem árulta el az információt. Ingrid Seward királyi szerző szerint azért hallgatott, mert biztos volt benne, hogy férje lánygyermekre vágyik és nem akarta összetörni a szívét.
Diana hercegné tudta a második gyerekük nemét
Ingrid Seward szerint Károlyt meglepte, amikor kiderült, hogy ismét fiuk születik, Dianát azonban nem érte váratlanul a hír. A hercegnő ugyanis már tudta, hogy gyermeke fiú lesz, de nem mondta el férjének, mert tisztában volt azzal, hogy Károly lánygyermeket szeretett volna. „Tudta, hogy Károly lánygyermekre vágyik, és rendkívüli sebezhetősége miatt eltitkolta előle ezt az intim információt” − idézi Ingrid Sewardot az Express. Diana később az Andrew Morton Diana igaz története című könyvhöz készült felvételeken is beszélt a Károllyal való házasságáról. Harry születése előtti időszakot így jellemezte: „akkor álltunk a legközelebb egymáshoz”. A hercegné azt is elárulta, hogy Károly csalódott volt, amikor megtudta, hogy második gyermekük is fiú. Elmondása szerint a herceg így reagált: „Ó, Istenem, fiú. És még vörös haja is van”.
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Károly megjegyzése a családban is feszültséget okozott
A Diana, akinek állítólag volt egy titkos végrendelete is, által rögzített felvételekből kiderült, hogy Károly megjegyzése felháborodást váltott ki a Spencer családban, és a néhai Erzsébet királynő is felháborodott rajtuk. Diana szerint Harry keresztelőjén Károly odament édesanyjához, és a következőket mondta: „Annyira csalódottak vagyunk, lányt szerettünk volna”, amire a királynő felcsattant és azt válaszolta fiának, hogy örülhetne, hogy még egy egészséges gyereke született.
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