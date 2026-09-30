Áttetsző csipkében mutatták meg magukat a sztárok – Párizsban minden a meztelenruháról szólt: GALÉRIA

A párizsi divathét 2026-os eseményének legemlékezetesebb megjelenései között feltűnően sok volt a csipke, az áttetsző anyag és a fehérneműhatású szabás. A meztelenruha többféle változatban is megjelent: volt, aki sejtelmesebb, más szinte teljesen áttetsző kreációban érkezett, így a divatbemutató vendégei között valóságos verseny alakult ki a legmerészebb szettekért.

A meztelenruha nyert: Rosie Huntington-Whiteley a Saint Laurent 2027-es tavaszi/nyári divatbemutatóján a párizsi divathéten.

Forrás: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

A meztelenruha uralta a párizsi divathetet

Amber Valletta fekete csipkében mutatta meg, hogyan lehet egyszerre elegáns és provokatív a trend, míg Jason Statham párja, Rosie Huntington-Whiteley – aki nemrég a gyerekeit is megmutatta – egy hosszú ujjú, áttetsző csipkekreációban érkezett. A kanadai énekesnő-dalszerző, Charlotte Cardin szintén a sokat mutató fekete ruhák táborát erősítette.

Az esküvőre készülő Zoë Kravitz egy csipkéből készült, masnival összefogott felsőt és hozzáillő szoknyát választott, Zoë Saldana pedig vékony pántos, áttetsző ruhában jelent meg. A modellek között is akadtak, akik még tovább vitték a trendet: több szett gyakorlatilag teljesen láttatni engedte a felsőtestet, így néhány esetben a mellbimbó is a megjelenés részévé vált.

Csipke, áttetsző anyagok és rengeteg pucér bőr

Saint Laurent tavaszi és nyári kollekciójának bemutatóján a fekete egyértelműen uralta a szetteket, de a klasszikus csipke mellett a csillogó, hálószerű és testszínű anyagok is előkerültek. A különbséget leginkább az jelentette, ki mennyire vállalta be az átlátszóságot: míg egyes ruhák csak sejtetni engedték a testet, mások szinte semmit sem bíztak a képzeletre.

Galériánkban mutatjuk a párizsi divathét legmerészebb meztelenruháit és a sztárokat, akik bevállalták: kattints a képre!