A nagyszüleink még máshogy gondolták: generációnként változik a boldog házasság titka

A házasság sokáig elsősorban a családalapításról, a biztonságról szólt. Az évtizedek során azonban egyre nagyobb hangsúlyt kapott az érzelmi elégedettség, az egyenrangúság és az egyéni célok támogatása is. A változás persze nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanúgy gondolkodik, de érdekes látni, milyen értékek kerültek előtérbe az egyes korosztályoknál. Miben rejlik a boldog házasság titka?

Vajon mi a boldog házasság titka?

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Mi a boldog házasság titka? Az ötvenes években születettek számára gyakran az együtt maradás jelentette a sikeres házasságot.

A hatvanas évek generációja már nagyobb hangsúlyt helyezett a személyes boldogságra.

A hetvenes években születetteknek egyre fontosabbá vált az érzelmi kapcsolódás.

A nyolcvanas évek generációja az egyenrangú, egymást támogató partnerséget keresi.

Az ötvenes években születetteknek a tartós házasság jelenti a boldogságot

Az ötvenes években születettek sokszor olyan családi mintákat láttak maguk körül, amelyekben a házasság természetes és hosszú távú elköteleződésnek számított. A családalapítás, az otthonteremtés és a biztos háttér fontos cél volt, a válás pedig jóval nagyobb társadalmi megbélyegzéssel járt, mint napjainkban.

Ebben a közegben a sikeres házasságot gyakran az jelentette, hogy a pár együtt maradt, és közösen felnevelte a gyerekeket. A kapcsolat érzelmi minősége nem feltétlenül került a középpontba: sokan úgy gondolták, hogy a nehézségeket el kell viselni, a családot pedig mindenáron egyben kell tartani.

A nőkre különösen nagy nyomás nehezedett. Gyakran tőlük várták, hogy összetartsák a családot, és akkor is kitartsanak a kapcsolat mellett, ha az nem adott számukra valódi elégedettséget.

A hatvanas évek generációja már többet várt a házasságtól

A hatvanas években születettek olyan időszakban nőttek fel, amikor a hagyományos családi szerepek egyre inkább megkérdőjeleződtek. A válás fokozatosan elfogadottabbá vált, a nők jogai és lehetőségei bővültek, a feminizmus második hulláma pedig arra is ráirányította a figyelmet, hogy a nőknek a házasságon kívül is lehetnek önálló céljaik.