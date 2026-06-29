Történelmi kvíz: felismered a leghíresebb uralkodónőket a portréjuk alapján?

A történelemben számos erőskező nő került hatalomra. Kétségtelen, hogy királyból többet ismerünk, mint királynőből, de éppen ezért talán könnyebb is felismerni a leghíresebb uralkodónőket. Egy portré, három válaszlehetőség és egyetlen helyes válasz. Töltsd ki ezt a történelmi kvízt a históriákból ismert királynőkről.

Ebben a történelmi kvízben minden tudásodra szükséged lesz.

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Ebben a történelmi kvízben portrék alapján kell felismerned a leghíresebb uralkodónőket.

Minden kérdéshez egy kép tartozik, három válaszlehetőséggel és egyetlen helyes válasszal.

Felkészültél? Akkor teszteld a tudásod!

Történelmi kvíz: ismerd fel a híres uralkodónőket

Ha imádtad a történelemórákat, sőt a kedvenceid nem a híres férfiak, hanem a híres nők voltak, akkor itt a lehetőség, hogy megmutasd a tudásod ebben a történelmi kvízben. A történelemben számtalan hatalmas uralkodó neve maradt fenn, ám a női vezetők gyakran még nagyobb kihívásokkal néztek szembe, mint férfi társaik. Egyesek birodalmakat egyesítettek, mások hatalmas háborúkat vezettek, miközben néhányan diplomáciai bravúrokkal tartották egyben birodalmukat. Néhány uralkodónő arca éppen annyira legendás, mint a tetteik. Te felismered őket mindössze egy kép alapján? Ebben a történelmi kvízben most próbára teheted a tudásod: ikonikus festmények, jól ismert és kevésbé ismert arcvonások vezetnek vissza a történelem legnagyobb uralkodónőihez.