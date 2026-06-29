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műveltség

Történelmi kvíz: felismered a leghíresebb uralkodónőket a portréjuk alapján?

műveltség történelem kvíz
Simon Benedek
2026.06.29.
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Minden kornak megvannak a maga legendás uralkodói. Te vajon hányat ismersz fel az ikonikus uralkodónők közül ebben a történelmi kvízben?

A történelemben számos erőskező nő került hatalomra. Kétségtelen, hogy királyból többet ismerünk, mint királynőből, de éppen ezért talán könnyebb is felismerni a leghíresebb uralkodónőket. Egy portré, három válaszlehetőség és egyetlen helyes válasz. Töltsd ki ezt a történelmi kvízt a históriákból ismert királynőkről.

Történelmi kvíz: II. Erzsébet királynő megnyitja a parlament ülését.
Ebben a történelmi kvízben minden tudásodra szükséged lesz. 
Forrás:  Getty Images
  • Ebben a történelmi kvízben portrék alapján kell felismerned a leghíresebb uralkodónőket.
  • Minden kérdéshez egy kép tartozik, három válaszlehetőséggel és egyetlen helyes válasszal.
  • Felkészültél? Akkor teszteld a tudásod!

Történelmi kvíz: ismerd fel a híres uralkodónőket

Ha imádtad a történelemórákat, sőt a kedvenceid nem a híres férfiak, hanem a híres nők voltak, akkor itt a lehetőség, hogy megmutasd a tudásod ebben a történelmi kvízben. A történelemben számtalan hatalmas uralkodó neve maradt fenn, ám a női vezetők gyakran még nagyobb kihívásokkal néztek szembe, mint férfi társaik. Egyesek birodalmakat egyesítettek, mások hatalmas háborúkat vezettek, miközben néhányan diplomáciai bravúrokkal tartották egyben birodalmukat. Néhány uralkodónő arca éppen annyira legendás, mint a tetteik. Te felismered őket mindössze egy kép alapján? Ebben a történelmi kvízben most próbára teheted a tudásod: ikonikus festmények, jól ismert és kevésbé ismert arcvonások vezetnek vissza a történelem legnagyobb uralkodónőihez.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik híres uralkodónő látható a képen?

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