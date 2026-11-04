Ez a fűszer segíthet távol tartani a pókokat a kukától – Mutatjuk, hogy használd

A módszer különösen az őszi időszakban kerül elő, amikor a pókok gyakrabban tűnnek fel a ház körül. A hűvösebb időben menedéket keresnek, a kukák pedig búvóhelyet és táplálékot kínáló rovarokat is rejthetnek.

A pókok elleni küzdelem kulcsa a fahéj.

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Fahéjjal a pókok ellen: így készül a házi permet

A trükkhöz mindössze őrölt fahéjra és vízre van szükség. Egy tiszta szórófejes flakonba tölts vizet, keverj bele egy teáskanálnyi fahéjat, majd alaposan rázd össze. Ezután permetezd be vele a kuka belsejét, különösen a fedél alatti részt, a peremet, a fogantyúkat és a zsanérok környékét.

A fahéj jellegzetes, intenzív illata miatt sokan természetes rovar- és pókriasztóként tartják számon. A módszer népszerűsége ellenére azonban nem érdemes biztos megoldásként kezelni: nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy a fahéjas vízpermet megbízhatóan távol tartaná a pókokat, legalábbis a kuka megfelelő karbantartását nem helyettesíti.

Miért a kukánál jelennek meg a pókok?

Forrás: 123rf

Miért a kukánál jelennek meg a pókok?

A pókok nem feltétlenül magát a szemetet keresik. Sokkal inkább azokat a rovarokat követik, amelyek a hulladék környékén találnak táplálékot. Az ételmaradékok, a szennyezett csomagolások és a bomló hulladék legyeket, hangyákat és más apró élőlényeket vonzhatnak oda. Ahol pedig sok a zsákmány, ott a pókok is könnyebben megtelepednek.

Ezért a legfontosabb lépés, hogy ne hagyjunk nekik kedvező környezetet. A kuka fedelét mindig tartsuk zárva, a szemetet pedig úgy helyezzük el, hogy ne szóródjon mellé. Ha ételmaradék vagy folyadék került a tartályba, érdemes időnként kimosni, és a fedél belső oldalát is áttörölni.

Néhány apró szokás, és kevesebb lesz a pók

A fahéjas permet mellett az is számít, hová kerül a kuka. Ha megoldható, ne közvetlenül az ablakok vagy a gyakran nyitva tartott ajtók mellé állítsd. A ház falához érő növényeket, ágakat is érdemes visszavágni, mert ezek könnyebb utat kínálhatnak a pókoknak az épület felé.

A kuka környékéről rendszeresen takarítsd el a lehullott leveleket, pókhálókat és egyéb kerti hulladékot. A rendezett, tiszta terület kevésbé kínál búvóhelyet a pókoknak, a jól záródó szemetes pedig a táplálékul szolgáló rovarokat is kevésbé csalogatja.