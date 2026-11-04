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Mi történik velünk életünk utolsó heteiben? Furcsa látomásokról számol be a haldoklók többsége

hallucináció haldokló beteg
Simon Péter
2026.11.04.
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Mi történik velünk életünk utolsó heteiben? Egy hospice-orvos közel három évtizede vizsgálja a haldoklók látomásait, élményeit, és egy visszatérő jelenségre lett figyelmes: sok beteg ugyanarról számol be. A történetekben van egy közös, különösen megható részlet is.

A témáról Christopher Kerr orvos beszélt a Diary of a CEO című podcastban. A szakember és munkatársai mintegy 1500, életük végéhez közeledő embert kérdeztek meg tapasztalataikról. Megfigyeléseik szerint a haldoklók látomásai sokuk számára nem ijesztőek, hanem inkább megnyugtatóak.

A haldoklók látomásaikban az elhunyt szeretteiket látják viszont.
A haldoklók látomásaikban az elhunyt szeretteiket látják viszont.
Forrás: 123.rf.com

A haldoklók látomásaikban az elhunyt szeretteiket látják viszont

Kerr szerint a megkérdezett betegek közel 90 százaléka számolt be intenzív álmokról vagy látomásokról az életük végéhez közeledve. Ezek visszatérő szereplői gyakran olyan emberek, akiket a beteg szeretett, de akik már korábban meghaltak. A doktor megfigyelése szerint különösen azok jelennek meg ezekben az élményekben, akiktől az illető feltétel nélküli szeretetet kapott.

A beszámolók alapján az élmények a halál közeledtével egyre gyakoribbá válhatnak, sok esetben az utolsó egy-két hétben erősödnek fel. A betegek nem egyszer rendkívül élénknek és valóságosnak írják le őket, és gyakran nem félelmet, hanem megnyugvást éreznek közben.

A szakember egy Paul nevű beteg történetét is felidézte, aki a halála előtti időszakban körülbelül tizenötször álmodott elhunyt feleségével. Az asszony ezekben az álmokban mindig világoskék ruhát viselt, és mosolyával jelezte, hogy jól van.

Nem csak álmukban találkoznak velük

A jelenség egyik különös vonása, hogy nem minden élmény történik alvás közben. Kerr arról is beszélt, hogy a beszámolók nagyjából felében az érintettek ébren voltak, amikor úgy érezték, látják vagy érzékelik elhunyt szeretteiket. Előfordult, hogy a beteg úgy viselkedett, mintha egy olyan személyhez vagy akár egy régen elveszített háziállathoz fordulna, aki valójában nincs jelen.

A doktor szerint fontos különbséget tenni ezek és a zavartsággal, delíriummal járó állapotok között. Kutatásaik során a betegeknél külön vizsgálták a tudatállapotot, és az élményekről beszámoló emberek sokszor nem félelemmel, hanem vigasszal és megnyugvással idézték fel a történteket.

Mit jelentenek a látomások?

A jelenség magyarázata nem egyértelmű. Kerr úgy véli, a haldoklás során megváltozó alvási folyamatok és a fokozott befelé fordulás is szerepet játszhatnak benne. Ugyanakkor a tapasztalatok lelki, spirituális értelmezése is felmerülhet. A szakember sem állítja, hogy a látomások bizonyítanák a halál utáni élet létezését.

A beszélgetés egyik fontos gondolata az volt, hogy a betegek számára az élet végén sokszor nem az elért eredmények vagy a hátrahagyott teljesítmények számítanak a legtöbbet, hanem a kapcsolataik. A szeretteikkel töltött idő, a kötődés és az érzés, hogy fontosak valakinek, különösen nagy jelentőséget kap.

A beszámolók természetesen nem jelentik azt, hogy minden haldokló átél hasonlót, és az egyéni tapasztalatok is különbözhetnek. Mégis elgondolkodtató, hogy a történetekben milyen gyakran tér vissza ugyanaz a motívum: az élet utolsó szakaszában sokak számára a szeretett emberek emléke és közelségének érzése válik a legfontosabbá.

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