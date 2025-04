Secondhand mánia: így fotózd be a ruháid és garantált lesz az eladás

A secondhand eladás 2025-ben már nemcsak zöld, tudatos és menő, hanem konkrétan versenysport. És ebben a sportban a fotó a belépőd. Most megmutatjuk, hogyan fotózd be a ruháidat úgy, hogy ne csak a barátaid, hanem vadidegenek is a fizetés gombra csapjanak – azonnal.

A secondhand egyre nagyobb népszerűségnek őrvend.

Forrás: Shutterstock

Eladnád a ruháid? Ezzel a fotótrükkel, sorban fognak állni a secondhand ruháiért

Eljött az idő, hogy végre megszabadulj attól a neonrózsaszín flitteres felsőtől, amit egyszer vettél fel 2016 szilveszterén, és azóta a szekrény mélyén őrzi a bulik emlékét. De mielőtt feltolnád a kedvenc adok-veszek appodra a képet, ahol a felső úgy néz ki, mintha egy ruhacápák által megrágott takaró lenne – állj meg egy pillanatra. Mert hiába a designer felirat, ha a kép alapján a cucc inkább hasonlít egy hajléktalan takaróra, mint egy stílusos vintage darabra.

Inspiráció? Naná!

Ha inspirációra van szükséged, a Who What Wear rendszeresen posztol secondhand stílusötleteket, vagy nézd meg az Instagramon a #vintagefinds vagy #secondhandstyle hashtageket. Még az is lehet, hogy a következő posztod után már nemcsak eladsz, de influenszer is leszel.

A secondhand, vagyis a használt ruha piac ma már nem csak az olcsó vadászat terepe, hanem stílus, tudatosság és egy kis kreatív önkifejezés is. A ruháid lehetnek kincsek – csak meg kell mutatni őket úgy, hogy más is lássa bennük a potenciált. Szóval kapd elő a mobilt, a vállfát, és a fényeket, és indulhat a fotózás!

A ruha nem zombi – Ne hagyd fekve!

Az egyik legnagyobb hiba, amit secondhand eladásnál el lehet követni, az az „ágyon fekvő ruha szindróma”. Tudod, amikor csak rádobod a ruhát az ágyra - vagy ami még rosszabb: a padlóra -, majd lefotózod úgy, mintha egy bűntény helyszíne lenne. Egy póló sem néz ki jól úgy, mintha egy fantom test viselte volna 100 évig.

Tegyél bele vállfát, vagy ha igazán menő akarsz lenni, fotózd magadon vagy valakin. Az emberek nem tudják elképzelni a szabást, ha a ruha úgy néz ki, mint egy összeesett palacsinta.

Fény! Kamera! Glam!

A homályos, sárgás fényű képek ideje lejárt. Komolyan. 2025-ben már minden mobilban van minimum három kamera, külön beauty filter, és egy mesterséges intelligencia, ami akkor is kiretusál, ha nem kéred.

Használj természetes fényt! Egy ablak melletti, világos helyszín csodákra képes. Ha este fotózol, jöhet egy lámpa – de ne a fürdőszoba neonja. Inkább valami melegebb, diffúz fény, amitől nem tűnik úgy, mintha egy horrorfilm jelenetéből loptad volna ki a képet.

Kontextus, kontextus, kontextus

Egy sima póló is sokkal jobban mutat, ha megmutatod, hogyan lehet hordani. Nem kell stylistnak lenned, elég egy jól összeállított szett.

Gondolj csak bele: egy fekete kabát magában lehet unalmas, de ha hozzáadsz egy piros sálat, napszemüveget meg egy jó cipőt, máris párizsi street style hangulata lesz.

És ne félj használni némi kreatív káoszt! Egyes eladók például teljes outfitet raknak össze, mintha csak egy fashion magazin editorial fotóját néznéd. Adj nekik egy kis vizuális fantáziát!

Ne feledd: nem minden filter jó filter

Tudjuk, nagy a kísértés. Van az a filter, amitől még egy sült krumpli is úgy néz ki, mint egy Vogue címlap, de kérlek, ne ess túlzásba. Ha a kép alapján zöld a nadrág, de élőben piros, akkor garantáltan kapsz egy csinos kis egycsillagos értékelést.

Aranyszabály: a kép legyen őszinte, de előnyös. A színek hasonlítsanak az eredetire, és ha van rajta hiba (folt, szakadás), azt is mutasd meg. Jobb előre tisztázni, minthogy utólag jöjjön a „nem ezt rendeltem” dráma.

Háttér – A láthatatlan hős

A háttér a ruhád legjobb barátja lehet… vagy az esküdt ellensége. Egy szétpakolt szoba, egy félmeztelen lakótárs, egy mosatlan edényhalom – nos, ezek mind elterelik a figyelmet. És nem a jó értelemben.

Használj egyszínű falat, ajtót, vagy ha nincs ilyen, egy semleges lepedőt is felhúzhatsz a háttérbe. A lényeg, hogy a ruha legyen a sztár – ne a háttérben lebegő lila unikornis plüss.

A leírás se legyen egy SMS

A leírás fontosabb, mint gondolnád. Ne csak annyit írj, hogy „női felső, használt”. Ez olyan, mintha egy randiappra azt írnád, hogy „ember vagyok, lélegzem”. Írd le a méretet, márkát, anyagot, ha lehet, a méretre vonatkozó infókat is pl. S-es méret, de inkább XS-re jó. És ha van sztorija a darabnak – pl. „ebben voltam a 2019-es Balaton Soundon, ahol DJ Snake rám mosolygott” –, azt is írd le. A vásárlók imádják az emberi történeteket.