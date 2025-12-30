Epilepsziás roham otthonainkban? A kontrasztos színek uralják a 2026-os lakberendezési trendeket

Bő tíz éve annak, hogy otthonainkat rikító, kontrasztos színekbe bugyoláltuk, melyet szemünk receptorai azóta is alig hevertek ki. Az elmúlt években kiegyensúlyozott, nyugtató színpaletták uralták a trendeket, azonban az inga most újra kileng, így visszatérni látszanak a komplementer színek a 2026-os lakberendezés-ötletek. Vajon sikerült tanulni a múlt hibáiból vagy újfent megfájdul a szemünk?

A lakberendezás-ötletek közé 2026-ban visszatér a kontrasztos színekkel dolgozó colour blocking.

Forrás: Getty Images

Lakberendezés-ötletek: kontrasztos színek a lakásban A colour blocking a kontrasztos, komplementer színek használatát jelenti a lakberendezésben.

Ez a lakberendezési trend a 2010-es évek elején élte fénykorát, 2026-ban visszatér.

A szélsőségeket képviseli ez a stílus, melynek számos kritikusa akadt.

Új köntösben jelennek meg a kontrasztos színek otthonainkban.

Colour blocking egykor és ma, avagy az inga mindig kileng

Aki ifjonti éveit a 2010-es években élte, jól emlékezhet rá, hogy szinte minden lakásbelsőt élénk, vibráló színekre festettek, melyre a rikító, azzal ellentétes árnyalatú bútorok és dekorációs elemek csak még harsányabbá tettek. Nem csoda, hogy már a maga korában is számos kritikusa akadt ennek az angol nyelvterületen csak colour blockingnak nevezett trendnek. Ugyanis amellett, hogy a legritkább esetben volt ízlésesnek nevezhető, bazári hatást keltett, de még az idegrendszert is megterhelte a vibrálás, kiégetve a receptorokat.

Nem is csoda, hogy másfél évtizedig a minimalista lakberendezés-ötletek voltak divatban, csakhogy az inga itt is kilengett, így a letisztultságot átvette a sterilitás.

Mivel a „ragtapasz-esztétika” a legritkább esetben nevezhető otthonosnak, az elmúlt években egyre több, egyre merészebb szín jelent meg a lakberendezésben. 2025-ben már megjelent a vakmerő mintákkal, tarka színpalettával operáló dopamindekor az otthonokban, 2026-ban pedig vissza fognak térni a kontrasztos színek. A kérdés már csak az, hogy megint elmerülünk az ízléstelenség posványában vagy ragadt ránk némi stílusérzék?

Kontrasztok a 2026-os lakberendezési trendekben

Legnagyobb szerencsénkre a színblokkolás 2026-ban született verziója egy jóval átgondoltabb, harmonikusabb, mégis vizuálisan izgalmas hatásra épül. Nemcsak a színekkel, hanem a különböző textúrákkal is játszadozik, mint Meghan Markle, és nem az a célja, hogy harsány ingerlökettel vakítsa el a szemünket, hanem a figyelem hosszú távú lekötése.