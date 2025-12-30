Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Epilepsziás roham otthonainkban? A kontrasztos színek uralják a 2026-os lakberendezési trendeket

Getty Images - Bulgac
szín lakberendezési trend lakberendezés
Bába Dorottya
2025.12.30.
A modern trendek mintha a szélsőségekről szólnának. Míg az elmúlt években a harmonikus, visszafogott színek uralták, 2026-ban visszatérnek a lakberendezésbe a kontrasztos színek, melyek nem kímélik az ember retináját.

Bő tíz éve annak, hogy otthonainkat rikító, kontrasztos színekbe bugyoláltuk, melyet szemünk receptorai azóta is alig hevertek ki. Az elmúlt években kiegyensúlyozott, nyugtató színpaletták uralták a trendeket, azonban az inga most újra kileng, így visszatérni látszanak a komplementer színek a 2026-os lakberendezés-ötletek. Vajon sikerült tanulni a múlt hibáiból vagy újfent megfájdul a szemünk?

Lakberendezés-ötletek: colour blocking a 2026-os.
A lakberendezás-ötletek közé 2026-ban visszatér a kontrasztos színekkel dolgozó colour blocking.
Forrás:  Getty Images

Lakberendezés-ötletek: kontrasztos színek a lakásban

  • A colour blocking a kontrasztos, komplementer színek használatát jelenti a lakberendezésben.
  • Ez a lakberendezési trend a 2010-es évek elején élte fénykorát, 2026-ban visszatér.
  • A szélsőségeket képviseli ez a stílus, melynek számos kritikusa akadt.
  • Új köntösben jelennek meg a kontrasztos színek otthonainkban.

Colour blocking egykor és ma, avagy az inga mindig kileng

Aki ifjonti éveit a 2010-es években élte, jól emlékezhet rá, hogy szinte minden lakásbelsőt élénk, vibráló színekre festettek, melyre a rikító, azzal ellentétes árnyalatú bútorok és dekorációs elemek csak még harsányabbá tettek. Nem csoda, hogy már a maga korában is számos kritikusa akadt ennek az angol nyelvterületen csak colour blockingnak nevezett trendnek. Ugyanis amellett, hogy a legritkább esetben volt ízlésesnek nevezhető, bazári hatást keltett, de még az idegrendszert is megterhelte a vibrálás, kiégetve a receptorokat.

Nem is csoda, hogy másfél évtizedig a minimalista lakberendezés-ötletek voltak divatban, csakhogy az inga itt is kilengett, így a letisztultságot átvette a sterilitás.

Mivel a „ragtapasz-esztétika” a legritkább esetben nevezhető otthonosnak, az elmúlt években egyre több, egyre merészebb szín jelent meg a lakberendezésben. 2025-ben már megjelent a vakmerő mintákkal, tarka színpalettával operáló dopamindekor az otthonokban, 2026-ban pedig vissza fognak térni a kontrasztos színek. A kérdés már csak az, hogy megint elmerülünk az ízléstelenség posványában vagy ragadt ránk némi stílusérzék?

Kontrasztok a 2026-os lakberendezési trendekben

Legnagyobb szerencsénkre a színblokkolás 2026-ban született verziója egy jóval átgondoltabb, harmonikusabb, mégis vizuálisan izgalmas hatásra épül. Nemcsak a színekkel, hanem a különböző textúrákkal is játszadozik, mint Meghan Markle, és nem az a célja, hogy harsány ingerlökettel vakítsa el a szemünket, hanem a figyelem hosszú távú lekötése.

A közönséges hatást keltő alapszínek helyett az olyan elegáns árnyalatok felé húz, mint például a terrakotta, olajzöld, szilvalila, mélyvörös, melyet lágy homok, bézs, halványkék árnyalatokkal emel ki. Sokszor nem is feltétlen a színkör ellentétes oldaláról választanak festéket, hanem egy központi szín különböző verzióiból. Általában két fő színt választanak, mely meghatározza a szoba lakberendezését, a többi csak kiemeli a kontrasztot, játékosan alakítva a térhatást.

Képesek voltuk tanulni a régi lakberendezési trend hibáiból?

Korábbi elődjéhez képest a colour blocking, avagy a kontrasztos színek használata a 2026 lakberendezési trendekben jóval átgondoltabb, összhangra törekvő koncepcióra épül, mely újra életet csempész otthonainkba. Mindezt azonban ízlésesen, kerülve a vulgáris összképet.

